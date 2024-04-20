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Байден призвал Сенат США скорее одобрить помощь Киеву
Сенат Конгресса США должен в ближайшее время одобрить законопроекты с военной помощью Киеву, чтобы скорее направить Киеву вооружение, говорится в письме президента Джо Байдена.
В нем он поблагодарил спикера нижней палаты республиканца Майка Джонсона и законодателей в Палате представителей, которые проголосовали за выделение помощи Украине, передает ТАСС.
«Я призываю Сенат скорее отправить этот пакет на мой стол, чтобы я подписал его и мы могли немедленно отправить оружие и технику на Украину», – говорится в письме Байдена.
Ранее палата представителей США одобрила выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискацию активов России в пользу Киева.