Байден призвал Сенат США скорее одобрить помощь Киеву

Tекст: Кристина Цыцура

В нем он поблагодарил спикера нижней палаты республиканца Майка Джонсона и законодателей в Палате представителей, которые проголосовали за выделение помощи Украине, передает ТАСС.

«Я призываю Сенат скорее отправить этот пакет на мой стол, чтобы я подписал его и мы могли немедленно отправить оружие и технику на Украину», – говорится в письме Байдена.

Ранее палата представителей США одобрила выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискацию активов России в пользу Киева.





