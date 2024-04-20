В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?0 комментариев
Губернатор Курганской области сообщил о росте уровня воды в городе
Вода в Кургане снова поднимается, рассказал губернатор региона Вадим Шумков.
Причиной стал обратный сток с поймы по всей протяженности верховьев реки Тобол, в некоторых места вода резко выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы, написал он в своем Telegram-канале.
Сотрудники МЧС продолжают укреплять дамбу в микрорайоне Вороновка, где ранее обнаружили протечки. Помогают спасателям студенты местных вузов и колледжей, они формируют мешки с грунтом.
Ранее сообщалось об угрозе прорыва дамбы в Кургане.