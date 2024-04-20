США запустили производство обогащенного урана

В Совфеде заявили о неготовности США к урегулированию на Ближнем Востоке

Сенатор Климов: США в ООН оказались в абсолютном меньшинстве по вопросу Палестины

Tекст: Анастасия Куликова

«Если бы Совбез ООН принял проект резолюции, который рекомендовал Генассамблее предоставить Палестине полноправное членство в организации, ситуация на Ближнем Востоке начала бы развиваться в правовом русле. А именно – пришлось бы признать число жертв, назначить виновных. Вероятно, в регионе снизился бы уровень террористической активности. США в этом не заинтересованы. То, что они наложат вето на документ, было ожидаемо», – отметил сенатор Андрей Климов.

Он указал на двуличие Вашингтона в этом вопросе: американское руководство на словах заявляет о необходимости урегулировать конфликты на Ближнем Востоке, признает важность создания независимого государства Палестина, но как только дело доходит до реальных решений, они дают «задний ход». «Такая позиция показывает, что власти США попросту валяют дурака», – акцентировал собеседник.

При этом итоги заседания СБ ООН показали, что Штаты оказались в абсолютном меньшинстве, продолжил Климов. Как полагает парламентарий, если бы голосование по проекту о принятии Палестины в ООН проходило несколько лет назад, то результаты были бы иными. «Воздержавшихся, вероятно, было бы больше. Кроме того, думаю, помимо США вето наложили бы и некоторые другие государства», – уточнил он.

«Нынешние итоги голосования отражают реальную ситуацию в мире. Да, есть колеблющиеся страны, есть те, кто пытается вообще не вмешиваться ни в чьи дела. При этом Вашингтон продолжает использовать политику шантажа и давления. Но в данном случае мировое сообщество – его большинство – выступило с консолидированной позицией. Причем в первых рядах этого мирового большинства совершенно явно выступает Россия», – заметил спикер.

Что касается воздержавшихся при голосовании, то здесь нужно разобраться в их мотивах. «В случае с Великобританией все очевидно. Во-первых, страна активно присутствовала на Ближнем Востоке и заинтересована в нестабильности региона. Во-вторых, Лондон продолжает двигаться в американском фарватере», – детализировал Климов. По его мнению, в ситуации со Швейцарией все не так однозначно. «Это государство в течение длительного времени считалось нейтральным. Официальный Берн в свое время даже думал, вступать ли в ООН, потому что страна боялась потерять свой нейтралитет», – напомнил сенатор.

Собеседник допускает, что на Швейцарию могли оказать давление Штаты. «Американцы в свое время при помощи «долларовой дубинки» преподали швейцарцам несколько очень жестких уроков. Я думаю, с тех пор Берн боится что-то делать вопреки воле Вашингтона. Вероятно, этим и объясняется решение Швейцарии воздержаться», – уточнил Климов.

Ранее в СБ ООН состоялось голосование по проекту резолюции о принятии Палестины в качестве полноправного члена организации. США заблокировали документ, воспользовавшись правом вето, которое есть у постоянных членов Совбеза. Соединенные Штаты – единственная страна, проголосовавшая «против». В поддержку выступили 12 членов СБ, в том числе Россия и Китай. Швейцария и Великобритания воздержались.



Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд объяснил вето тем, что что администрация Палестины не проводит реформы, к которым призывает Вашингтон. «Мы давно призываем Палестинскую администрацию провести необходимые реформы, чтобы помочь создать атрибуты готовности к государственности. Мы также отмечаем, что террористическая организация «Хамас» в настоящее время имеет власть и влияние в Газе, которая является неотъемлемой частью государства, предусмотренного в этой резолюции», – заявил дипломат.

Израиль не голосовал, так как не является членом Совбеза, но израильский министр иностранных дел Исраэль Кац приветствовал решение США заблокировать резолюцию. «Предложение признать палестинское государство спустя более чем шесть месяцев после крупнейшего массового убийства евреев со времен Холокоста и после сексуальных преступлений и других злодеяний, совершенных террористами ХАМАС, стало бы наградой за терроризм», – считает он. Примечательно, что после того, как израильскому постпреду Гиладу Эрдану было предоставлено слово, около половины присутствовавших представителей делегаций покинули зал заседаний.

Российский постпред Василий Небензя выразил сожаление в связи с итогами голосования. Он убежден, что США пытаются сломить волю палестинцев и заставить их подчиниться Израилю. Дипломат обвинил американские власти в том, что они закрывают глаза на преступления Израиля в отношении жителей Газы, а также «не замечают незаконную поселенческую активность Западного Иерусалима на Западном берегу». Небензя указал, что страданиям палестинцев сочувствуют по всему миру, в том числе в государствах, которые поставляют оружие Израилю – «все громче звучат голоса сторонников запрета таких поставок».

«Результаты голосования, когда Вашингтон остался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», – сказал постпред РФ, посчитав действия США «бесплодной попыткой остановить неумолимый ход истории». По его словам, политика Соединенных Штатов – «прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны» на Ближнем Востоке. Небензя заявил: «История вам этого не простит».

Палестина пообещала, что продолжит подавать заявки на полноправное членство в ООН, невзирая на позицию Тель-Авива и Вашингтона. «Тот факт, что эта резолюция не была принята, не сломает нашу волю и не победит наше стремление. Мы не отступим от наших усилий. Государство Палестина неизбежно, оно реально», – подчеркнул постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

Напомним, проект резолюции подготовил Алжир. Документ содержит рекомендацию к Генассамблее наделить Палестину статусом полноправного члена ООН вместо ее нынешнего статуса наблюдателя. Для одобрения резолюции требовалось как минимум девять голосов в поддержку и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза. Согласно процедуре, если документ набирает необходимое количество голосов и ее никто не блокирует, она переходит на рассмотрение Генассамблеи. Для одобрения полноправного членства Палестине нужно две трети голосов членов ГА.