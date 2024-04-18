Завершилось тестирование на образовательную программу «Время героев» для участников СВО

Завершилось тестирование на образовательную программу «Время героев» для участников и ветеранов СВО

«Из тех участников, которые были допущены, тестирование завершили около 80%. Это отличный показатель, который свидетельствует о высокой мотивации и подготовленности участников. Интересно, что в пик тестирования его одновременно проходили 2900 человек, а за первые сутки этот этап завершила почти половина участников – 48%», – приводятся его слова на сайте «Время героев».

Количество участников отбора, прошедших тестирование, которые в настоящее время находятся на передовой, ожидаемо оказалось достаточно велико, отметил Безручко.

«Мы изначально понимали, что наши военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, столкнутся с трудностями – это отсутствие устойчивой связи, других технических условий; для многих это и невозможность прибыть в дистанционные центры оценки ввиду активного участия в боевых действиях. Тем не менее число участников с передовой даже несколько превзошло ожидаемые цифры. Даже находясь в сложной ситуации, бойцы старались найти возможность пройти онлайн-тестирование в соответствии со всеми техническими требованиями, которых было немало», – сказал он.

Пока итоги тестирования не были подведены, поэтому о результатах говорить рано. Все участники получат информацию об итогах своего участия в отборе на Программу 20 мая в личных кабинетах.

«Однако есть некоторые наблюдения, которыми я могу поделиться. Программа «Время героев» – это особенный проект, существенно отличающийся от привычных кадровых конкурсов и образовательных программ. Во-первых, это президентская программа. Она инициирована лично президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, что накладывает дополнительную ответственность на организаторов, в том числе – и на блок оценки. Второе – это принципиально другой состав участников. В нынешней Программе это действующие и бывшие участники СВО, принимавшие участие в ожесточенных боевых действиях, это настоящие герои. Поэтому я и мои коллеги с интересом ждем, что покажет тестирование», – добавил Безручко.

По его словам, уже сейчас могу сказать, что средние баллы, которые получили участники, довольно высокие. Это говорит как о значительном управленческом потенциале участников и ветеранов СВО, так и о высокой степени дисциплины: они смогли, несмотря на сложные условия, собраться, сконцентрироваться и пройти через этот этап.

