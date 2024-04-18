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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

    2 комментария
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Вторая мировая война продолжается

    Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Война как способ решить финансовые проблемы

    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    4 комментария
    18 апреля 2024, 13:06 • Новости дня

    В Совфеде предложили ответ на ультиматум «воров из G7» по разморозке российских активов

    Сенатор Климов: Условия «Большой семерки» по разморозке российских активов абсурдны

    В Совфеде предложили ответ на ультиматум «воров из G7» по разморозке российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Угрозы G7 по поводу российских активов нелепы. Во-первых, Россия сама восстанавливает то, что было разрушено в ходе боев. Во-вторых, пора бы уже заставить «семерку» платить по счетам за их колониальное прошлое, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее «Большая семерка» пригрозила не размораживать российские активы, пока Москва не выплатит Киеву «компенсации».

    «Условия «Большой семерки» по разморозке российских активов абсурдны», – считает сенатор Андрей Климов. По его словам, у каждого члена объединения «рыльце в пушку», и Москве в ответ на ультиматумы воров стоит акцентировать внимание на их колониальном прошлом.

    Собеседник напомнил, что, по некоторым данным, Великобритания вывела из Индии почти 45 трлн долларов США с 1765 по 1938 годы. «Гипотетический ультиматум мирового сообщества о прекращении отношений с Лондоном до тех пор, пока он не возместит ущерб Нью-Дели, был бы более разумным, чем те требования, которые сейчас G7 выдвигает России», – указал парламентарий.

    Подобные «темные страницы» можно найти в истории каждого члена объединения, добавил Климов. «Их давно пора заставить платить по счетам. Поэтому, на мой взгляд, Москве стоит назвать общую сумму, сколько США, Британия, Германия, Франция, Япония, Италия и Канада наворовали», – предложил сенатор.

    Более того, по мнению собеседника, Москве стоит выставить «Большой семерке» счет за урон, который Украина с помощью натовского оружия наносит РФ. «Те разрушения, которые происходят на театре военных действий, Россия – без всяких ультиматумов со стороны этих негодяев – восстанавливает, потому что мы относимся к земле, как к своей родной», – детализировал он.

    Климов также считает правомерным посмотреть, сколько Москве пришлось вложить в «разбомбленное, разгромленное, разворованное наследие Советского Союза на территории бывшей УССР», и предъявить счет, «причем с процентами». «Не надо стесняться, нам не в чем оправдываться. В то же время важно постоянно показывать этим негодяям их лицо и натуру», – акцентировал спикер.

    Ранее в Вашингтоне состоялась встреча министров финансов и глав центробанков G7. На ней обсуждалась в том числе судьба российских активов. В итоговом заявлении говорится о том, что страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) сохранят их замороженными, пока не добьются от Москвы выплат за урон, нанесенный Украине во время специальной военной операции.

    «Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными», – приводит РИА «Новости» текст релиза. Указывается, что «семерка» приветствует предложение Евросоюза направить замороженные активы РФ в пользу Киева, а также решение Великобритании и США по ограничениям на торговлю недрагоценными металлами России. 

    G7 собирается рассмотреть различные механизмы, которые позволят помочь Киеву, задействовав замороженные активы России. При этом подчеркивается, что действовать G7 намерена в рамках международного права и национальных законов. Варианты представят на летнем саммите «Большой семерки» в Италии.

    Российский Минфин в 2022 году оценил замороженные активы примерно в 300 млрд долларов. На Западе изучают несколько вариантов использования этих средств. Среди них – прямая конфискация, использование процентных доходов, полученных от использования активов, выпуск специальных облигаций, залогом по которым будут замороженные активы.

    Москва предупреждала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». Газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом средств может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.

    17 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной

    Эксперт Федутинов рассказал, как Украина смогла скопировать дрон-камикадзе «Ланцет»

    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Схожие конструкторские решения нового БПЛА ВСУ и общая концепция применения свидетельствует о том, что Украина скопировала отечественный дрон «Ланцет». Информацию противник мог получить за счет трофейных аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотникам Денис Федутинов. Ранее Украина представила модель беспилотника, схожую с российским БПЛА «Ланцет».

    «У «Ланцета» и представленного украинскими конструкторами дрона есть несколько схожих черт. В первую очередь следует отметить общие конструктивные решения, связанные с использованием специфической для БПЛА схемы с X-образным крылом», – сказал эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «Во-вторых, прослеживается похожая концепция применения дронов, в рамках которой используются два беспилотника. Один ведет разведку и наблюдение, длительно барражируя над заданным районом, а второй БПЛА взлетает после обнаружения цели и наносит удар по установленным координатам. Эту стратегию предложили разработчики «Ланцета», она доказала свою эффективность в ходе СВО и, судя по всему, была скопирована украинскими конструкторами», – отмечает собеседник.

    «Думаю, что противник мог получить информацию о «Ланцетах» из двух источников. Первый – это открытые данные с выставок, а также из СМИ и интернета. Обе стороны конфликта традиционно черпают оттуда значительную долю сведений», – подчеркивает он.

    «Второй источник – это дальнейший анализ реальных образцов техники. За время СВО наши визави, вероятно, получили в свое распоряжение какое-то количество сбитых или упавших по техническим причинам российских беспилотников. Такие аппараты могли быть использованы для последующего изучения», – акцентирует эксперт.

    «Интерес для противника может представлять аппаратная часть БПЛА. Ее анализ необходим Украине, чтобы понять возможности нашей системы. Кроме того, программное обеспечение дрона может быть использовано для собственных разработок», – поясняет он.

    На фоне этого встает вопрос о том, как пресечь возможность получения такой информации противником. «Наиболее правильным способом защиты чувствительных данных от Украины будет самоуничтожение БПЛА в случае его поражения или технических неполадок. Реализация этого механизма – отдельный вопрос. Возможно, активация боезаряда могла бы производиться в случае подбора устройства противником или же после того, как аппарат доставят для изучения», – резюмировал аналитик.

    Ранее Федутинов в интервью РИА «Новости» отмечал, что Украина запустила производство собственных копий российских барражирующих боеприпасов «Ланцет». На это также указывает возможность использования БПЛА в тандеме с дроном-разведчиком, что характерно для отечественного аппарата.

    Мотивом для копирования нашего БПЛА противником стала эффективность аппарата на поле боя. По словам Федутинова, «Ланцет» за два года СВО выводил из строя элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, став «настоящей головной болью» для украинских военных.

    Напомним, эффективность российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» признали в том числе и на Западе. В частности, обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что эти беспилотники представляют серьезную угрозу для украинской авиации.

    Издание Business Insider в свою очередь отмечало, что российские беспилотники «Ланцет» стали огромной проблемой для Украины на поле боя. Кроме того, дроны постоянно совершенствуются в дальности полета и боевых возможностях, что также сказывается на их эффективности.

    Российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» стали кошмаром для многих солдат, а особенно для экипажей польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых ВСУ, пишет портал interia.pl.

    Министерство обороны Британии в свою очередь назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России. Ведомство отмечало высокую эффективность данного типа российских беспилотников в зоне проведения спецоперации на Украине.

    В британском Минобороны добавляли, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о количественном и качественном росте числа БПЛА у российских войск на поле боя. Эксперты отмечали, что дроны, в том числе «Ланцеты», играют важную роль в современной войне. Кроме того, они призвали не останавливаться на достигнутом и дальше развивать беспилотники.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала о возможных путях дальнейшего развития беспилотных аппаратов, таких как «Ланцет». Собеседники утверждали, что БПЛА будут совершенствовать свою дальность, маневренность, незаметность и боевую нагрузку. Тем не менее дроны также будут удешевляться. В качестве примера дальнейшей эволюции барражирующих боеприпасов приводился «Скальпель».

    Напомним, «Ланцет» – это отечественный барражирующий боеприпас. У дрона сложный аэродинамический профиль – две пары Х-образных крыльев. Такая схема позволяет, с одной стороны, добиться высокой маневренности, с другой – сохранить требуемую несущую площадь крыла при компактных размерах. Полетное задание дроны выполняют автономно – их маршрут программируется заранее.

    «Ланцет» работает в паре с дроном-разведчиком. Последний пересекает линию фронта, передает координаты найденной цели, а потом фиксирует на камеру поражение объекта барражирующим боеприпасом.

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    18 апреля 2024, 10:53 • Новости дня
    Bloomberg предрек России роль центра мировой торговли

    Bloomberg: Севморпуть и коридор «Север – Юг» могут сделать Россию центром мировой торговли

    Bloomberg предрек России роль центра мировой торговли
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Реализация крупных инфраструктурных проектов – Северного морского пути (СМП) и международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» с участием Ирана и Индии – может превратить Россию в центр мировой торговли, пишет Bloomberg.

    По данным экспертов агентства, данные проекты способны сделать Россию центром большей части международной торговли, несмотря на попытки Запада изолировать ее на фоне СВО, передает ТАСС.

    Также, по мнению авторов материала, СМП и МТК «Север – Юг» позволят значительно сократить время доставки товаров до потребителя, а также избежать опасностей, связанных с судоходством в Красном море. Ожидается, что время в пути сократится на 30–50% по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал.

    Кроме того, строительство новых транспортных путей также усилит разворот Москвы от Европы в сторону Индии и Китая.

    Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что перевозки по Севморпути установили рекорд в 36 млн тонн в год.

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    18 апреля 2024, 01:17 • Новости дня
    Зеленский признал продвижение российских войск

    Зеленский пожаловался на промедление ЕС с передачей Киеву снарядов и признал продвижение российских войск

    Зеленский признал продвижение российских войск
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска оказывают давление на вооруженные силы Украины, а ЕС медлит с передачей Киеву снарядов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что российские войска, у которых есть сильное превосходство в вооружении, «постепенно продвигаются», передает ТАСС.

    Он призвал ЕС передать Украине «все, что помогает удерживать линию фронта», а также пожаловался, что Киев «пока не получил миллиона артиллерийских снарядов из Евросоюза, о которых так много говорили».

    Зеленский сказал, что ЕС должен «ускорить реализацию договоренностей», поскольку их невыполнение ограничивает возможности ВСУ.

    Напомним, Зеленский заявил, что потенциал российских Вооруженных сил многократно превышает возможности Украины, без помощи Запада у Киева нет шансов продолжать боевые действия.

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    18 апреля 2024, 08:42 • Новости дня
    При атаке беспилотников на Воронеж повреждены четыре дома
    При атаке беспилотников на Воронеж повреждены четыре дома
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки украинских беспилотников на Воронеж в ночь на 18 апреля повреждены четыре жилых дома, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    В своем Telegram-канале он указал, что минувшей ночью системы ПВО в регионе обнаружили и уничтожили несколько воздушных целей, среди которых были три метеозонда.

    В данный момент городские службы уже работают на месте происшествия. Специалисты оценят ущерб, нанесенный частным домовладениям, и приступят к ремонту.

    Накануне российская ПВО уничтожила три беспилотника в Ростовской области.

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    18 апреля 2024, 11:54 • Новости дня
    Политолог: После обнаружения в Германии «похищенных» детей Киев продолжит обвинять Россию

    Политолог Шеслер: Украина и Запад не будут извиняться перед Россией после обнаружения в Германии якобы «похищенных» детей

    Политолог: После обнаружения в Германии «похищенных» детей Киев продолжит обвинять Россию
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Обнаружение «похищенных» украинских детей в Германии еще раз показывает надуманность обвинений в адрес России. Однако не стоит ожидать, что после этого случая перед Москвой извинятся. Запад будет и дальше использовать эту тему в личных целях, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее в ФРГ нашли более 160 детей, считавшихся вывезенными в Россию.

    «Судя по всему, в Германии обнаружили часть тех детей, которые якобы были «похищены» Россией. Это еще раз доказывает надуманность выдвинутых против президента Путина и уполномоченного по правам ребенка Львовой-Беловой обвинений со стороны Международного уголовного суда (МУС)», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Что любопытно, офис Зеленского никогда не предъявлял никаких подробных данных о якобы вывезенных детях. Это делалось специально, чтобы Москва никак не могла опровергнуть претензии. Сложно опровергать что-то, не располагая фактами», – отмечает собеседница.

    При этом эксперт считает, что нахождение детей в Германии легко объяснимо. «В 2022 году многие украинцы покидали страну через Россию. В дальнейшем они могли уезжать в третьи страны, не предупредив об этом родственников. Те, в свою очередь, теряли след и обращались за помощью к украинским властям, которые вносили несовершеннолетних в списки пропавших без дополнительной проверки, – пояснила она.

    «Несмотря на то что ребят нашли, Украина никак не будет извиняться или оправдываться. В офисе Зеленского скажут, что часть «похищенных» обнаружили, а оставшихся нет. Более того, ситуации, когда детей возвращали из России обратно на родину, уже случались. Однако это никак не повлияло на позицию наших оппонентов. Более того, Запад также будет по-прежнему использовать эту тему в собственных интересах», – заключила Шеслер.

    Ранее на территории Германии нашли 161 украинского ребенка, которые ранее считались «вывезенными в Россию», заявил руководитель украинской нацполиции Иван Выговский. Каким образом дети попали в ФРГ, тот не уточнил.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале отметила, что Москва давно обращает внимание мировой общественности на то, что «Украина создала мифологическую систему в отношении детей, которые были якобы «депортированы» в Россию».

    «Проверяя поступившие по различным каналам списки несовершеннолетних, видим, что часть детей давно находится дома с родителями или в других государствах и даже никогда не разлучалась со своими ближайшими родственниками», – отметила она. Кроме того, Львова-Белова предложила поискать «похищенных» ребят не только в странах ЕС.

    Напомним, в марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге выписала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

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    18 апреля 2024, 00:32 • Новости дня
    Саммит ЕС поддержал предложения по прибыли от замороженных активов России

    Лидеры стран ЕС призвали принять предложения Еврокомиссии по замороженным активам России

    Саммит ЕС поддержал предложения по прибыли от замороженных активов России
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главы государств и правительств стран ЕС считают, что предложения Еврокомиссии по использованию прибыли от замороженных активов России для Украины необходимо оперативно одобрить, говорится в итоговом заявлении саммита в Брюсселе.

    Указывается, что «Евросовет приветствует прогресс по предложениям по использованию прибыли от российских замороженных активов для Украины», передает ТАСС.

    Кроме того, Евросовет заявил, что нужно как можно скорее передать Киеву средства ПВО, а также ускорить поставки другой «военной помощи, включая артиллерийские снаряды и ракеты».

    Лидеры ЕС также обещали активизировать поставки гуманитарной помощи Украине, передать ей больше электрогенераторов и силовых трансформаторов, передает РИА «Новости».

    Напомним, Еврокомиссия предложила направлять 90% доходов от заблокированных российских активов на закупку вооружений для Украины, а 10% – в бюджет ЕС для поддержки украинского ВПК. Первые перечисления могут начаться уже в июле.

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    17 апреля 2024, 16:36 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала параметры роста военных бюджетов стран ЕС с 2022 года
    Фон дер Ляйен назвала параметры роста военных бюджетов стран ЕС с 2022 года
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Военные бюджеты государств Евросоюза выросли на 20% с момента начала спецоперации на Украине, сообщила в ходе конференции европейской оборонной промышленности в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, европейскую военную промышленность необходимо объединить под руководством Еврокомиссии для повышения эффективности, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен добавила, что национальные военные бюджеты стран ЕС выросли на 20%, эти средства начинают компенсировать недофинансирование данной сферы в последние годы.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, зачем США разжигают все новые конфликты в мире.

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    17 апреля 2024, 14:48 • Новости дня
    Президент Грузии заявила о намерении наложить вето на закон об иноагентах

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявила, что в случае принятия парламентом страны законопроекта об иноагентах она наложит на него вето.

    По ее словам, будет наложено вето на закон об иноагентах, как это было сделано в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям ЕС, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что парламент Грузии 83 голосами «за» одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.

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    17 апреля 2024, 20:32 • Новости дня
    Орбан заявил, что Венгрия не будет разрывать экономические связи с Россией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Венгрия поддерживает хорошие экономические связи с Россией и не будет их обрывать, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

    По его словам, у Венгрии всегда были хорошие экономические отношения с Россией, поэтому обрывать венгерские власти связь с РФ не хотят, передает ТАСС.

    Ранее Орбан предложил руководству ЕС уйти в отставку, так как все продвигаемые ими проекты провалились.

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    17 апреля 2024, 14:17 • Новости дня
    Система ПВО уничтожила три украинских метеозонда в Брянской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила три метеозонда в Брянской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он указал, что три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района. Обошлось без пострадавших и разрушений.

    Ранее украинский БПЛА был сбит над Татарстаном.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2024, 12:45 • Новости дня
    Берлин не захотел видеть Россию на церемонии по случаю освобождения концлагерей

    Берлин заявил о нежелательности участия России в церемониях по случаю освобождения концлагерей

    Tекст: Александра Юдина

    Российское посольство в Берлине получило уведомление от немецких властей о нежелательности участия официальных лиц из России в мероприятиях, посвященных 79-й годовщине освобождения узников концлагерей, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, немецкие власти прислали уведомление о нежелательности участия российских представителей в памятных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине освобождения узников фабрик смерти, передает ТАСС.

    Коментарии (8)
    17 апреля 2024, 13:43 • Новости дня
    Кремль: Путин на совещании обсудит ситуацию с паводками в регионах

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин обсудит на совещании с правительством ситуацию с паводками в регионах России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в среду президент проведет совещание, основной темой которого будет внедрение отечественного программного обеспечения в сектора экономики, передает ТАСС.

    При этом Песков заверил, что на повестке дня также стоят вопросы с паводками в регионах.

    На совещании планируется присутствие главы МЧС Александра Куренкова, министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, связь с главой Оренбургской области Денисом Паслером, главой Курганской области Вадимом Шумковаым и главой Тюменской области Александром Моором.

    Напомним, в этом году весеннее половодье в России стало рекордным по масштабу за последние несколько десятилетий.

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    18 апреля 2024, 08:56 • Новости дня
    В Ростовской области при падении беспилотника пострадал человек

    Tекст: Александра Юдина

    Один человек получил ранения в результате падения обломков беспилотника, сбитого над Каменском-Шахтинским в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    В своем Telegram-канале он указал, что обломки упали в Каменске на здание промышленного назначения, пострадал сотрудник одного из предприятий. По словам Голубева, он получил легкие порезы, ему оказана первая медицинская помощь, от госпитализации отказался.

    В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы.

    Накануне российская ПВО уничтожила три беспилотника в Ростовской области.

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    18 апреля 2024, 12:18 • Новости дня
    В Калужской области обезвредили упавший метеозонд

    Tекст: Александра Юдина

    Обнаруженный в Тарусском районе Калужской области беспилотный аэростат успешно обезврежен, сообщил глава районной администрации Михаил Голубев.

    В своем Telegram-канале он указал, что обнаруженный метеозонд обезврежен, обошлось без жертв и разрушений.

    Голубев добавил, что после обнаружения метеозонда территорию оцепили, а жителей близлежащих домов эвакуировали.

    Украина в ночь на четверг атаковала регионы России ракетами, БПЛА и воздушными шарами, которые могут нести взрывчатку и средства для ведения разведки.

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    18 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    В СПЧ оценили инициативу Минобрнауки по сдаче русского языка мигрантами

    Член СПЧ Кабанов: Регулирование сферы выдачи языковых сертификатов предотвратит приезд в Россию мигрантов, не говорящих по-русски

    В СПЧ оценили инициативу Минобрнауки по сдаче русского языка мигрантами
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Решение Минобрнауки об исключении коммерческих организаций из списка тех, кто может проводить экзамен по русскому языку для мигрантов, будет полезно для страны. Однако для регулирования этой отрасли необходимо принять дополнительные меры, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее в Минобрнауки предложили усилить контроль за проведением экзамена по русскому языку для иностранцев.

    «Данное решение Минобрнауки – это первый шаг в наведении порядка в сфере выдачи языковых сертификатов. В первую очередь такие меры позволят не допустить в нашу страну людей, не знающих русского языка», – сказал член СПЧ Кирилл Кабанов.

    «Однако этих норм все равно может быть недостаточно. Во-первых, сам экзамен не должен представлять из себя заучивание. В его рамках надо проверять реальную языковую подготовку человека. Также в проверяющую комиссию необходимо включить представителей общественных организаций и сотрудников МВД», – отмечает собеседник.

    «В совокупности эти меры позволят не допустить в Россию людей, которые не знают наши законы, культуру и язык. Сюда будут приезжать контактные мигранты. Кроме того, жесткое регулирование данной сферы снизит число тех, кто получает сертификаты сомнительным путем через серые схемы», – резюмировал Кабанов.

    Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании с руководством вузов заявил о необходимости усиления контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, передает Telegram-канал ведомства.

    Глава Минобрнауки России дал ряд поручений, касающихся регулирования этой сферы. В частности, в срок до 1 мая 2024 года необходимо исключить коммерческих партнеров из процедуры. Такие организации больше не должны допускаться к работе по организации экзамена и выдаче сертификатов.

    Также министр поручил заключить в регионах договоры с государственными вузами, чтобы в каждом субъекте конкретный местный университет отвечал за проведение экзамена. Сейчас такое право имеют девять высших образовательных учреждений, подведомственных Минобрнауки, два правительственных, один Минпросвещения и одна организация Правительства Москвы.

    Кроме того, Фальков призвал усилить контроль за процедурами проведения экзамена и выдачи сертификатов. Он отметил, что при выявлении нарушений надо незамедлительно информировать правоохранительные органы и отстранять от работы лиц, допустивших нарушения.

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