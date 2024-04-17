Глава Минстроя оценил паводковую ситуацию в Томской области

Глава Минстроя Файзуллин оценил паводковую ситуацию в Томской области

Tекст: Ольга Никитина

В регионе проведены необходимые превентивные и защитные меры, ситуация находится на контроле. Сформирована сеть пунктов временного размещения, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Министр с губернатором посетили ПВР в селе Вершинино, организованный в местной школе. Ответили на вопросы жителей о компенсации, мерах поддержки и восстановлении объектов.

«Проделана весомая работа по защите. МЧС и команда региона в этом плане все отработали. Ситуация на контроле, условия для сохранения жизнеобеспечения созданы. Главное – все живы, а восстановить имущество государство поможет», – сказал Файзуллин.

В целом в среду паводковая обстановка на Томи улучшилась: за минувшие сутки уровень реки в районе Вершинина снизился на 110 см, Лагерного сада – на 74 см, речного вокзала – на 54 см.

«Вы не останетесь один на один с бедой, мы подставим плечо пострадавшим. Сразу после половодья муниципалитеты начнут подсчитывать ущерб, восстанавливать инфраструктуру. Средства в областном бюджете зарезервированы», – заверил Мазур.

Файзуллин и Мазур также осмотрели участок перелитой автодороги Вершинино – Яр, Коммунальный мост и Северный мост Томска. В районе Северного моста специалисты ежедневно проводят ледовзрывные работы.

В рамках рабочего визита министр также оценил объекты строительства жилья и инфраструктуры в регионе. Глава Минстроя России посетил развивающийся микрорайон «Северный парк». Микрорайон обеспечен собственной инженерной инфраструктурой, в нем открыты десткий сад и Губернаторский Светленский лицей на 1100 мест. Сегодня идет строительство нового детского сада при лицее.

Министр строительства и ЖКХ сейчас посещает регионы в зоне паводка по поручению президента России для оценки нынешней ситуации и организации работы по восстановлению объектов.

Ранее сообщалось, что губернаторы российских регионов взяли на личный контроль ситуацию с паводками, они выезжают в подтопленные районы, встречаются с местными жителями.