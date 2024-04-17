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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран и Израиль играют по новым правилам мировой политики

    Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем Ватикан бросил вызов западной элите

    Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.

    5 комментариев
    17 апреля 2024, 11:07 • Новости дня

    Медведев призвал последовать примеру США в области борьбы с иноагентами

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что нашей стране нужно последовать примеру США и установить уголовную ответственность для иностранных агентов, а число лиц, признанных иноагентами, по его мнению, следует постепенно увеличить до тысяч, как в Штатах.

    «Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!» – призвал Медведев в своем Telegram-канале.

    Об этом он заявил в контексте дискуссии вокруг закона об иноагентах в Грузии, где начались уличные стычки и «веселый мордобой» в парламенте. «За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука», – выразил уверенность зампред Совбеза России.

    Медведев отметил, что в Евросоюзе тем временем собираются принять собственную версию закона об иноагентах, причем даже более жесткую, чем в США, где он был введен еще в 1938 году. Деятельность широкого круга юридических и физических лиц на основании этого закона в США серьезно ограничивается, а предусмотренные наказания – это штрафы, тюрьма, депортация, ограничения «нежелательных» персон и организаций в правах – применяются мгновенно, подчеркнул зампред Совбеза России.

    Тем не менее, это считается «нормальным», поскольку то американский закон, указал Медведев. «Думаю, даже если бы он предусматривал смертную казнь для иноагентов, в Вашингтоне бы нашли обоснование таким репрессиям. Правильно, ведь казнят врагов самой Америки!» – подчеркнул он.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о волнениях в грузинском обществе, которые вызваны законопроектом об иноагентах.

    15 апреля 2024, 21:12 • Новости дня
    Радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона»
    Радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона»
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Представители грузинской оппозиции заблокировали проспект Руставели в Тбилиси у здания парламента, где в понедельник начались комитетские слушания по законопроекту «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Несколько тысяч протестующих скандируют «Нет русскому закону!» и обещают не допустить принятия этого резонансного законопроекта, который подразумевает лишь прозрачность финансирования неправительственных организаций.

    МВД призвало протестующих соблюдать положения законов, которые регулируют проведение акций протеста.

    Тем временем член радикально оппозиционной партии «Дроа!» («Настало время!») Марика Микиашвили в социальных сетях призвала «приходить на акцию подготовленными, так как это может быть самая кровавая ночь века в Грузии».

    Слушания в парламенте продолжаются, оппозиция пытается прорвать полицейские кордоны у здания.

    Ранее сообщалось, что в Тбилиси начался митинг против «русского закона».

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    14 апреля 2024, 20:12 • Новости дня
    Грузия призвала западных послов воздержаться от вмешательства в ее внутренние дела

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Иностранные дипломаты должны воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в связи с критикой Запада обсуждаемого в Тбилиси законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «иностранные дипломаты активно участвуют в политических дебатах в Грузии, пытаясь совместить свои функции с законодательными, диктуя парламенту Грузии, какой закон принять, а какой нет».

    Он заявил, что это противоречит дипломатическим стандартам.

    Ираклий Кобахидзе при этом назвал «приоритетным» сотрудничество с послами Америки и стран Евросоюза – с учетом главной внешнеполитической цели Грузии по интеграции в ЕС.

    Премьер-министр отметил, что в ходе закрытых обсуждений дипломаты не приводят аргументы против данного законопроекта, однако затем публично «делают безосновательные политические заявления», фактически подменяя местную оппозицию.

    В этой связи он предложил иностранным послам участие в дискуссиях, однако не в закрытом режиме.

    «Предлагаю послам США, Евросоюза и стран ЕС публичные дискуссии на счет этого законопроекта», – сказал он.

    Глава правительства Грузии предложил послам обсуждать законопроект в прямом эфире.

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    15 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Миллиардер Сакс: США потратили слишком много на Украину и исчерпали запасы

    Tекст: Вера Басилая

    Слова лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла об ослаблении России и Китая через помощь Украине говорят о том, что Вашингтон исчерпал все свои запасы, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Сакс написал, что послание республиканцев о том, что финансирование Украине станет сигналом для Китая, на самом деле говорит о том, что США потратили слишком много и исчерпали свои запасы, передает РИА «Новости».

    В сентябре 2023 года Макконнелл написал пост, в котором заявил, что поддержка Украины помогает ослаблять Москву и сдерживать Пекин.

    Напомним, СМИ сообщали, что сенаторы США, которые раньше прохладно встретили идеи спикера Джонсона о формате помощи Киеву, склоняются к поддержке его предложений. В частности, речь идет о «концепции кредита» для поддержки Украины.

    Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет даже обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ, если Запад не передаст Украине ЗРК Patriot.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

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    15 апреля 2024, 21:57 • Новости дня
    Президент Грузии поддержала протестующих в Тбилиси

    Президент Грузии Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси

    Президент Грузии поддержала протестующих в Тбилиси
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своих социальных сетях выразила поддержку протестующим против «русского» законопроекта о прозрачности, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Гражданское общество массово протестует против «русского закона». Спецназ готов водой и газом выступить против мирной демонстрации, на которой защищают европейское будущее. Идут задержания. Грузия не смирится с новой советизацией», – написала она.

    Тем временем на акции протеста произошли первые стычки митингующих с полицией.

    В понедельник в Тбилиси начался митинг против закона «О прозрачности иностранного влияния», радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона» о прозрачности. Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих.

    Коментарии (19)
    16 апреля 2024, 20:23 • Новости дня
    Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона»
    Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона»
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Призыв начать партизанскую войну против «Грузинской мечты», которая планирует принять в первом чтении в парламенте закон «О прозрачности иностранного влияния», прозвучал во вторник на акции протеста на проспекте Руставели, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Надо начать партизанскую войну против «Грузинской мечты», преследуя ее членов в ресторанах, кафе, повсюду», – заявила на акции сторонница оппозиции Саломе Чарквиани, сообщила телекомпания «Имеди».

    На митинге также заявили, что «водометы и робокопы нас не испугают, у кого есть физическая сила, выдвигаемся ближе к парламенту». Оппозиционеры хотят прорвать кордоны полиции и ворваться в парламент через входы, расположенные на боковых улицах. Протестом руководят оппозиционные политики, в том числе ярые антироссийские радикалы Никанор Мелия и Ника Гварамия.

    Всего на акции находится несколько тысяч человек, которые требуют «отозвать русский закон». Участники акции обещают не допустить принятия этого резонансного законопроекта, который подразумевает прозрачность финансирования неправительственных организаций.

    МВД призвало протестующих соблюдать положения законов, которые регулируют проведение акций протеста.

    Ранее митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент. Газета ВЗГЛЯД выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.

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    14 апреля 2024, 14:18 • Новости дня
    Ципис: Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер
    Ципис: Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер. Особого ущерба Тель-Авив не понес, однако местные политики настроены на решительный ответ Тегерану. Вероятность вовлечения в конфликт западных стран крайне высока, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Иран предпринял масштабную атаку с использованием БПЛА и ракет в отношении Израиля

    «Оценить масштабы прошедшей атаки достаточно сложно. Сирены звучали далеко не во всех городах. Кроме того, определить, какие именно ракеты или БПЛА принадлежали именно Ирану, а не ХАМАС, в данный момент практически невозможно. Тем не менее местные СМИ сообщают о том, что в налете принимали участие около 300 дронов», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Собеседник подчеркнул, что «уже сейчас можно сделать вывод, что прошедшая атака не причинила Израилю существенного ущерба. Информации о поражении каких-либо значимых военных или гражданских объектов до сих пор нет. Таким образом, можно предположить, что действия Тегерана в большей степени носили символический характер».

    «Иран долгое время говорил о необходимости ответа на удар Тель-Авива по консульству государства в Сирии. Исламская республика нуждалась в демонстрации силы для поддержания авторитета на международной арене и внутри собственного общества. Одновременно с этим страна пыталась избежать эскалации», – отмечает эксперт.

    Он акцентирует, что «этим и объясняется относительно незначительные последствия прошедшего удара. Однако в Израиле ночная атака спровоцировала ожесточение политической элиты. Очевидно, что Тель-Авив не намерен снижать градус противостояния. Скорее всего, еврейское государство попытается ответить на враждебные действия Ирана».

    «При этом вероятность вовлечения в конфликт западных сил во главе с США крайне высока. Несмотря на то, что Джо Байден уже поспешил сообщить об отсутствии намерений у Штатов ввязываться в столкновение с Тегераном, итоговое решение Вашингтона может оказаться кардинально противоположным», – считает собеседник.

    Ципис заключил, что «американские ВС уже присутствуют в регионе. Кроме того, президент США далеко не всегда занимает ключевое место в планировании внешнеполитических действий. Помимо него очень значимыми представляются позиции разведывательных служб, партийных фракций и Госдепартамента. Не исключаю, что их коллективная позиция может оказаться достаточно воинственной».

    Ранее Иран предпринял атаку по территории Израиля. Телеканал CNN назвал произошедшее крупнейшим налетом дронов в истории. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет. Об этом сообщает местное издание Ynet. Отмечается, что подавляющая часть снарядов была перехвачена ПВО страны и ее союзниками.

    Отражение атаки со стороны Тегерана позиционируют как «историческое достижение» противовоздушной обороны Израиля. В подавлении обстрела принимали участие американские и британские военные, чьими силами были остановлены снаряды в небе над Сирией и Ираком. Кроме того, о причастности к перехвату ракет и БПЛА заявила и Иордания.

    Издание Al Arabia сообщает, что беспилотники были запущены с территории западных провинций Ирана. Подчеркивается, что к атаке присоединились и союзники Тегерана из Йемена и движения «Хезболла». Произошедшее вызвало серьезный подъем общественных настроений в стране. Так, на площади Палестины в столице собрались сотни людей, приветствовавшие «беспрецедентный» обстрел Израиля.

    Иранское издание IRNA, цитируя МИД страны, пишет о том, что налет на еврейское государство был осуществлен с опорой на «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН». Подчеркивается, что в ходе атаки была поражена авиабаза ВВС Израиля в пустыне Негев, которая использовалась для атаки на консульство Исламской республики в Сирии.

    Тем не менее ЦАХАЛ сообщил о «минимальном ущербе» для данного военного объекта. О погибших в результате атаки до сих пор не сообщается. По информации израильской службы скорой медицинской помощи «Маген Давид адом», доктора в ночь на воскресенье оказали помощь лишь 31 человеку, которые жаловались на сильный стресс или легкие ранения, пишет ТАСС.

    Между тем иранское постпредство при ООН предостерегло США от вмешательства в противостояние Исламской республики и Израиля. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в Российской Федерации). Кроме того, Тегеран предупредил Иорданию о возможности нанесения ударов по стране в случае, если она будет оказывать поддержку Тель-Авиву.

    Об этом со ссылкой на источник среди военных пишет иранское издание Fars. В свою очередь глава Минобороны Исламской республики Мохаммад Реза Аштияни пригрозил решительным ответом тем, кто предоставит Израилю свою территорию или воздушное пространство для нападения на Тегеран. Об этом пишет Mehr.

    В настоящий момент атака против еврейского государства под названием «Правдивое обещание» считается выполненной и завершенной. Тем не менее произошедшее вызвало широкий резонанс в Израиле. После отражения обстрела премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль успешно отбился и готов к победе.

    Кроме того, Тель-Авив запросил срочное заседание СБ ООН, чтобы безапелляционно осудить Иран. Мероприятие запланировано на 16.00 (23.00 мск). Постпред государства при ООН Гилад Эрдан выступил с критикой генсека организации Антониу Гуттериша и призвал его «очнуться» и выступить с осуждением Тегерана.

    Произошедшее поставило в сложное положение США. Так, CNN сообщает о телефонном разговоре Джо Байдена и Нетаньяху, в котором президент Штатов предложил премьер-министру Израиля рассматривать произошедшее как «победу», поскольку атаки Ирана оказались преимущественно безуспешными.

    В свою очередь, NBC передает об опасениях американских чиновников, вызванных тем, что реакция Тель-Авива на обстрелы может быть поспешной и не учитывать всех возможных последствий. С осуждением налета выступил и глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, отмечает в другом материале ТАСС.

    По его оценке, данное событие является примером беспрецедентной эскалации и несет в себе серьезную угрозу региональной безопасности. Ситуацию обсудят и лидеры стран G7. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома. Целью встречи станет совместная выработка дипломатического ответа на «агрессию» Ирана.

    В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что обострение конфликта между Тель-Авивом и Тегераном может стать поводом к началу острейшего кризиса на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что в настоящий момент все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия.

    Напомним, поводом к решительным действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного события.

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    16 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины

    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины в 2022 году

    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Аналитики журнала Foreign Affairs Сэмюэль Черэп и Сергей Радченко, изучив тексты проектов соглашений между Москвой и Киевом, интервью представителей сторон и сопутствующую документацию, пришли к выводу, что страны Запада сознательно саботировали мирные переговоры в 2022 году.

    По мнению экспертов, даже если бы Россия и Украина смогли преодолеть разногласия, достигнутые в Стамбуле соглашения требовали бы поддержки со стороны США и их союзников. Однако Запад не был готов идти на политический риск, вступать в переговоры и гарантировать безопасность Украины, передает ТАСС.

    Как отмечают аналитики, вместо этого страны Запада решили увеличить военную помощь Киеву и ужесточить санкции против Москвы.

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль призвала украинского президента Владимира Зеленского изменить конституцию для разрешения конфликта.

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    16 апреля 2024, 08:57 • Новости дня
    Госдеп назвал условие отмены контрмер по ДСНВ

    Госдеп: США готовы соблюдать ДСНВ, если Россия вернется к обязательствам

    Госдеп назвал условие отмены контрмер по ДСНВ
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    США готовы отменить контрмеры, принятые ранее по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), «если и когда» Россия вернется к своим обязательствам в рамках этого соглашения, говорится в докладе Госдепартамента США о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

    Вместе с тем в США подчеркнули, что не принимали контрмер в отношении ключевых ограничений ДСНВ и «продолжают их полностью соблюдать», передает РИА «Новости».

    В Кремле ранее подчеркивали, что российская сторона готова к участию в переговорах по всем темам, касающимся безопасности, в том числе по вопросам ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон утратили какое-либо доверие в рамках ДСНВ.

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    15 апреля 2024, 20:18 • Новости дня
    В Тбилиси начался митинг против «русского закона»

    Грузинская оппозиция собрала митинг против «русского закона» в Тбилиси

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Грузии собрались в понедельник перед зданием парламента в Тбилиси на акцию протеста против принятия закона об иноагентах, которого грузинские оппозиционеры называют «русским».

    Перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси установлена сцена, где выступают активисты. На митинг пришли оппозиционные политики, артисты, студенты и члены неправительственных организаций, передает РИА «Новости».

    Ранее депутаты парламента Грузии подрались в ходе обсуждения скандального законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», которого грузинская оппозиция назвала «русским». Между тем акции против «русского закона» о прозрачности возобновились в Тбилиси.

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    15 апреля 2024, 21:48 • Новости дня
    Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих

    МВД Грузии призвало митингующих соблюдать указания полиции

    Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае неповиновения сотрудникам полиции в отношении митингующих против закона об иноагентах в Тбилиси будет применена сила, предупредило МВД Грузии.

    Стражи порядка «используют специальные возможности», если организаторы и участники акции «выйдут за пределы нормы выражения свободы слова и мирного собрания», заявило ведомство, передает РИА «Новости».

    К зданию парламента стянуты спецназ и водометы.

    Ранее радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона» о прозрачности.

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    16 апреля 2024, 10:41 • Новости дня
    Грузия решила предпочесть мнение собственного народа указаниям Вашингтона и Брюсселя

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия будет ориентироваться на мнение собственного народа, а не на позиции тех или иных представителей Вашингтона и Брюсселя, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя ярые дебаты вокруг законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Главное, что говорит народ Грузии, а не тот или иной человек, – сказал он. – Наше общество сейчас подвергается дезинформационному штурму, во время которого здравомыслию противопоставляют слоганы, лозунги и догмы о якобы «русском» законе».

    «Когда мы спрашиваем, почему не нравится этот законопроект, оппоненты говорят, что он не нравится кому-то за границей, что Вашингтон и Брюссель говорят, что он не нужен, – сказал председатель парламента. – Но для нас главное, что говорит народ Грузии».

    «Когда мы говорим об иностранных акторах, аргументы тоже приводят догматичные», – отметил Шалва Папуашвили.

    «На самом деле же обществу пытаются запретить мыслить, но это не пройдет», – заявил он.

    На Западе резко критикуют этот законопроект, что используют участники акций протеста в Тбилиси, несмотря на уверения властей, что он подразумевает только финансовую отчетность НПО.

    Напомним, накануне в Тбилиси начался митинг против закона «О прозрачности иностранного влияния». Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих.

    Коментарии (5)
    15 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Депутаты парламента Грузии подрались в ходе обсуждения «русского закона»
    Депутаты парламента Грузии подрались в ходе обсуждения «русского закона»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обсуждение скандального законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте Грузии обернулось рукоприкладством.

    В ходе заседания юридического комитета оппозиционный депутат от партии «Граждане» Алеко Элисашвили набросился с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе, передает «Sputnik Грузия».

    Элисашвили подбежал к трибуне и ударил Мдинарадзе по голове. Инцидент произошел, когда Мдинарадзе доказывал оппонентам, что грузинский законопроект либеральнее аналогичных законов в России и США.

    Оппозиционеры, в свою очередь, настаивали на том, что повторно инициированный законопроект является «российским законом» и ничего общего не имеет с законодательством западных стран.

    Ранее в Тбилиси возобновились акции против «русского закона» о прозрачности.

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    16 апреля 2024, 06:32 • Новости дня
    На заводе снарядов для Украины в США произошел пожар за день до визита Байдена

    На американском производстве боеприпасов для Украины произошел пожар за день до приезда Байдена

    Tекст: Денис Тельманов

    На заводе армейских боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, который ранее был модернизирован для ускорения производства снарядов для Украины, произошел пожар.

    «Сегодня примерно в 15:20 сотрудники службы спасения отреагировали на пожар в здании термообработки на Скрэнтонском заводе армейских боеприпасов. Пожар был ликвидирован, никто не пострадал», – приводит ТАСС заявление завода.

    Отмечается, что причина пожара пока неизвестна. Сейчас на заводе оценивают ущерб, чтобы определить возможные последствия для производственных мощностей и объемов производства.

    Напомним, что Скрэнтонский завод армейских боеприпасов является ведущим поставщиком снарядов для крупнокалиберной артиллерии США. В феврале портал National Defense сообщал о модернизации завода в связи с необходимостью ускорения темпов производства 155-мм артиллерийских снарядов из-за конфликта на Украине.

    Пожар на заводе произошел за день до приезда президента США Джо Байдена в Скрэнтон, где он примет участие в двух мероприятиях по сбору средств на свою предвыборную кампанию.

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    15 апреля 2024, 09:45 • Новости дня
    Bloomberg: Санкции стимулируют рост поставок российского металла в Китай

    Bloomberg: Западные санкции стимулируют рост поставок российского металла в Китай

    Tекст: Александра Юдина

    Новые западные санкционные меры, направленные против российского металла, приведут к росту его поставок в Китай, пишет агентство Bloomberg.

    По информации аналитиков издания, запрет Лондонской биржи металлов (LME) на торговлю российскими металлами может привести к еще большему росту китайского импорта, передает ТАСС.

    При этом кроме увеличения объемов поставок, санкции также могут «повысить роль Шанхая как площадки для установления цен на материалы, имеющие решающее значение для мировой экономики».

    Агентство уверяет, что такие действия парадоксальным образом только укрепят позиции России как ключевого поставщика сырья на мировой рынок.

    Ранее Лондонская биржа металлов заявила о неопределенности на рынке из-за санкций против России.

    Напомним, США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Эти рестрикции ввели в координации с Британией.

    Коментарии (2)
    15 апреля 2024, 02:57 • Новости дня
    США заявили о передаче Москве информации после теракта в «Крокусе»

    Посол США Трейси заявила о передаче Москве Вашингтоном информации для содействия расследованию теракта в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    После теракта, который произошел в «Крокус Сити Холле», США продолжили передавать российским спецслужбам информацию для содействия расследованию и по их прямому запросу, сообщила американский посол Линн Трейси.

    Трейси в Telegram заверила, что США продолжат делиться информацией «и впредь». По ее словам, хотя между Вашингтоном и Москвой есть «реальные и глубокие разногласия», США уверены, что граждане России «имеют право жить безопасно и достойно».

    Напомним, директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что ФСБ получала от спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, но информация была слишком общей. Даже лояльные к Белому дому американские СМИ заявили, что США передали не всю информацией.

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