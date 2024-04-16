Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?4 комментария
В Воронежской области затонула машина с бойцами СВО из Чувашии
Автомобиль с возвращавшимися со СВО бойцами из Чувашии затонул в Воронежской области, есть погибшие
Автомобиль, в котором возвращались из зоны специальной военной операции (СВО) бойцы из Чувашии, затонул на территории Воронежской области, обнаружены тела двух погибших, сообщили в Госкомитете Чувашии по ГО и ЧС.
В сообщении отмечается, что глава Чувашии Олег Николаев поручил оказать помощь семьям погибших и связаться с правительством Воронежской области, в настоящий момент найдены двое погибших, ведутся поиски третьего утонувшего бойца, передает ТАСС.
Ранее участник спецоперации Тимур Мясников, спасая супругу и сына, погиб при теракте в «Крокус Сити Холле».