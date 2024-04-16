РКК доставил в Оренбургскую область свыше 30 тонн гуманитарной помощи

Российский Красный Крест доставил в Оренбургскую область свыше 30 тонн гуманитарной помощи

Вода была доставлена при поддержке сети магазинов METRO. Кроме того, при поддержке благотворительного фонда «Выручаем» Х5 Group РКК доставил в Орск 1100 единиц мебели и товаров для сна на общую сумму в 1,7 миллиона рублей, включая 200 кроватей, 700 матрасов и 200 подушек, которые будут переданы в ПВР. Также в пункты временного размещения (ПВР) доставлено 32 единицы электроники и бытовой техники, пострадавшим выдано 1000 продуктовых наборов, говорится на сайте РКК.

На собранные средства в рамках работы регионального отделения РКК выдаются сертификаты на одежду и обувь для школьников на общую сумму 10 млн рублей для семей с детьми из Орска. Каждая семья, имеющая детей школьного возраста, сможет приобрести необходимые товары на сумму 7 тыс. рублей. Сертификаты будут доступны для получения с 15 апреля в школе, к которой прикреплён и обучается ребенок.

«Для семей с детьми крайне важно восстановить быт после паводка. Выдача сертификатов позволит обеспечить детей необходимыми товарами для школьного обучения. Эта мера поддержки поможет родителям сосредоточиться на восстановлении их домов, зная, что дети будут обеспечены необходимым. Нам важно не только предоставить краткосрочную помощь, но и поддержать восстановление быта пострадавших семей, чтобы они смогли как можно скорее вернуться к привычной жизни», – отметил председатель РКК Павел Савчук.

«Вместе с Российским Красным Крестом договорились и открыли счет в области, куда поступает не только с Оренбургской области поддержка, но и из других регионов, за что благодарим жителей наше страны. Уже были переданы карточки и сертификаты директорам школ, которые общались с родителями и семьями, кому нужна эта помощь. Родители смогут взять, пойти в магазин и купить то, что им нужно», – рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Специалисты РКК также оказывают необходимую психосоциальную поддержку и психологическую помощь на горячей линии и очно в ПВР. «Мы стремимся поддержать и психологическое состояние пострадавших. Наши специалисты работают в регионе и на текущий момент оказали помощь более чем 260 пострадавшим, проводя как групповые сессии, так и индивидуальные консультации в пунктах временного размещения», – рассказал Савчук.