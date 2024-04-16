Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
Спецкурс о военной подготовке запланировали ввести в вузах РПЦ
Спецкурс о военной подготовке запланировали ввести в высших учебных заведениях РПЦ
Спецкурс, связанный с основами военной подготовки, планируется впервые ввести в высших духовных учебных заведениях Русской православной церкви, следует из повестки дня Высшего церковного совета, который начал работу под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Как говорится в повестке заседания, которая приводится в сообщении на сайте РПЦ, одним из пунктов значится проект документа «Программа спецкурса «Основы военного подготовки» для высших духовных учебных заведений», передает ТАСС.
Содокладчиками записаны глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и протоиерей Максим Козлов.
Ранее главный военный священник РПЦ в зоне СВО протоиерей Димитрий Василенков рассказал, что иконы Георгия Победоносца и Александра Невского замироточили во время крестного хода вокруг монастыря под Лисичанском (ЛНР) в день, когда российские военные окончательно освободили Авдеевку.