Спецкурс о военной подготовке запланировали ввести в вузах РПЦ

Спецкурс о военной подготовке запланировали ввести в высших учебных заведениях РПЦ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в повестке заседания, которая приводится в сообщении на сайте РПЦ, одним из пунктов значится проект документа «Программа спецкурса «Основы военного подготовки» для высших духовных учебных заведений», передает ТАСС.

Содокладчиками записаны глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и протоиерей Максим Козлов.

Ранее главный военный священник РПЦ в зоне СВО протоиерей Димитрий Василенков рассказал, что иконы Георгия Победоносца и Александра Невского замироточили во время крестного хода вокруг монастыря под Лисичанском (ЛНР) в день, когда российские военные окончательно освободили Авдеевку.