Тбилиси признал продолжение давления Запада по антироссийским санкциям

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Нам говорили, что если не введем санкции против России, не получим статус кандидата в Евросоюз. Некоторые иностранные акторы продолжают (требовать введения двусторонних санкций против России) и сегодня, обсуждая это за закрытыми дверями», – заявил во вторник председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, «даже радикальная грузинская оппозиция соглашается сейчас, что введение таких санкций означало бы предательство интересов Грузии, риск военных действий и экономический коллапс».

«Если мы действуем в интересах грузинского народа, а грузинский народ – европейский, то наш путь в Европу открыт. И закроется он как раз в ином случае», – сказал Шалва Папуашвили.

Также, по его словам, ряд иностранных акторов увязывали курс Грузии в Европу с освобождением отбывающего шестилетний срок экс-президента Михаила Саакашвили.

«Саакашвили в тюрьме. Грузия – страна-кандидат в Евросоюз», – сказал председатель высшего законодательного органа Грузии.

Он высказал «сожаление, что некоторые представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса излишне участвуют во внутриполитической жизни Грузии».