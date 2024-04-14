Фицо счел Шмыгаля конструктивнее Зеленского

Фицо заявил о нежелании Словакии видеть Украину в НАТО

Tекст: Антон Антонов

После завершения конфликта на Украине у Словакии возникнет огромная заинтересованность «стандартизировать отношения с Россией», сказал Фицо. Он заявил, что Словакия с большим уважением относится к жертвам СССР, принесенным в борьбе с фашизмом при освобождении Чехословакии, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

Он заверил, что его страна «заинтересована в добрых дружеских отношениях» с Москвой. Фицо отметил «исключительное желание иметь хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым.

При этом он хотел бы «иметь добрые отношения» с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Фицо считает, что Шмыгаль «существенно конструктивнее, чем господин президент Зеленский»

Однако Фицо расценивает российскую специальную военную операцию на Украине как «нарушение международного права».

Он подтвердил заинтересованность Словакии в «нормальных отношениях» с Украиной, но признал, что у Братиславы «иной взгляд» на завершение украинского конфликта. Фицо призывает к миру, справедливому для обеих сторон конфликта.

Он заявил, что нужна «независимая Украина, а не Украина в НАТО».

Напомним, власти Словакии активно выступают против помощи Украине и за поиск путей общения с Россией.