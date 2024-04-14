Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.2 комментария
Китай не ответил на приглашение обсудить «формулу мира» Зеленского в Швейцарии
Китай приглашен на саммит в Швейцарии для обсуждения «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского, Пекин пока не ответил на приглашение, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба пояснил, что идет завершающий этап «определения финального круга участников». По его словам, переговоры ведутся «не только с Китаем, а и с другими странами», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам встречи с руководителем МИД Китая Ван И заявил, что Москва и Пекин не поддерживают переговоры, которые не учитывают законные озабоченности России.