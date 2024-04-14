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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран и Израиль быстренько повоевали

    Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Англия предпочитает делать подлости в тени

    Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Заявления России и Китая делают бессмысленным саммит в Швейцарии

    Чем больше ВСУ будут терпеть поражений, тем меньше будет желающих отправлять свои делегации в Швейцарию на саммит по Украине. В силу абсолютной бессмысленности этого мероприятия.

    0 комментариев
    14 апреля 2024, 23:56 • Новости дня

    Китай не ответил на приглашение обсудить «формулу мира» Зеленского в Швейцарии

    Tекст: Антон Антонов

    Китай приглашен на саммит в Швейцарии для обсуждения «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского, Пекин пока не ответил на приглашение, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба пояснил, что идет завершающий этап «определения финального круга участников». По его словам, переговоры ведутся «не только с Китаем, а и с другими странами», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам встречи с руководителем МИД Китая Ван И заявил, что Москва и Пекин не поддерживают переговоры, которые не учитывают законные озабоченности России.

    14 апреля 2024, 06:24 • Новости дня
    Электричество пропало в Харькове после взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Харькове прогремело две серии взрывов, сообщают украинские СМИ.

    После этого поступили сообщения, что в некоторых районах города пропало электричество, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу взрывы прозвучали в Винницкой области в центральной части Украины.

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    14 апреля 2024, 15:52 • Новости дня
    В Киеве заявили о начале совместного с Rheinmetall производстве вооружения
    В Киеве заявили о начале совместного с Rheinmetall производстве вооружения
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина и немецкий концерн Rheinmetall запустили совместное производство вооружения и военной техники, заявил генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин.

    По его словам, совместное предприятие с Rheinmetall уже зарегистрировано в Германии, но оно имеет производственные мощности во многих странах мира, передает РИА «Новости».

    Сметанин заявил, что на территории Украины будет производиться «обширная номенклатура вооружения и военной техники». При этом комплектующие будут поставляться из-за рубежа.

    Ранее сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине по меньшей мере четыре оружейных предприятия.

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    14 апреля 2024, 13:42 • Новости дня
    Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T

    МО: ВС России уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ

    Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили украинскую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, сообщило Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, ВС России уничтожили ЗРК IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что на Авдеевском направлении группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение, отражены семь контратак, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих

    В Минобороны добавили, что на Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.

    Отмечается, что потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».

    В военном ведомстве сообщили также, что средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США

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    14 апреля 2024, 18:02 • Новости дня
    Sun: Украина может предпринять попытку разрушить Крымский мост к середине июля
    Sun: Украина может предпринять попытку разрушить Крымский мост к середине июля
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти, по данным британской газеты Sun, планируют до середины июля нанести удар по Крымскому мосту.

    Издание со ссылкой на военных экспертов предполагает, что для атаки на дорожное полотно моста Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор – применить беспилотные катера, передает РИА «Новости».

    Ранее Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в план нового контрнаступления вооруженных сил Украины входит разрушение Крымского моста.

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    14 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Россия сравняет с землей позиции ВСУ при помощи планирующих бомб

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что Россия применяет планирующие бомбы для нанесения сокрушительных ударов по украинским позициям.

    По его словам, на данный момент украинская армия находится по сути на открытой местности, и эти ракеты буквально сравняют с землей эти позиции, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, планирующие бомбы также могут поражать глубокозаглубленные подземные бункеры.

    Кроме того, Джонсон отметил, что Россия использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для нейтрализации украинских беспилотников. Он заключил, что Россия становится все более искусной в применении всего богатства сил, которыми она располагает.

    Ранее американский экс=разведчик Тони Шаффер заявил, что американская сторона не смогла помешать российскому президенту Владимиру Путину.

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    14 апреля 2024, 05:55 • Новости дня
    Фицо счел Шмыгаля конструктивнее Зеленского

    Фицо заявил о нежелании Словакии видеть Украину в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Словакия выступает за вступление Украины в ЕС, но против принятия Киева в НАТО, поскольку членство Украины в альянсе стало бы шагом к «третьей мировой войне», заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо.

    После завершения конфликта на Украине у Словакии возникнет огромная заинтересованность «стандартизировать отношения с Россией», сказал Фицо. Он заявил, что Словакия с большим уважением относится к жертвам СССР, принесенным в борьбе с фашизмом при освобождении Чехословакии, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

    Он заверил, что его страна «заинтересована в добрых дружеских отношениях» с Москвой. Фицо отметил «исключительное желание иметь хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым.

    При этом он хотел бы «иметь добрые отношения» с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Фицо считает, что Шмыгаль «существенно конструктивнее, чем господин президент Зеленский»

    Однако Фицо расценивает российскую специальную военную операцию на Украине как «нарушение международного права».

    Он подтвердил заинтересованность Словакии в «нормальных отношениях» с Украиной, но признал, что у Братиславы «иной взгляд» на завершение украинского конфликта. Фицо призывает к миру, справедливому для обеих сторон конфликта.

    Он заявил, что нужна «независимая Украина, а не Украина в НАТО».

    Напомним, власти Словакии активно выступают против помощи Украине и за поиск путей общения с Россией.

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    14 апреля 2024, 23:27 • Новости дня
    Киев захотел получить ЗРК Patriot за отказ от атак на российские НПЗ

    Кулеба заявил о готовности Киева обсудить отказ от атак на российские НПЗ в случае передачи Украине ЗРК Patriot

    Киев захотел получить ЗРК Patriot за отказ от атак на российские НПЗ
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если Запад не передает Украине ЗРК Patriot, то Киев не видит смысла обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба сказал, что следует «мыслить своими интересами». По его словам, если партнеры Украины готовы предоставить ей «семь батарей Patriot» и при этом у них есть «просьба не делать этого и этого», то имеется «предмет для разговора». Без ЗРК Patriot или «пакета помощи» каждый «выживает как может», сказал он.

    Министр сказал, что Украина согласна получить комплексы Patriot на любых условиях: «Хотите в аренду, дайте в аренду. Хотите, чтобы они прикрывали вашу границу, давайте они будут прикрывать вашу границу, но только дайте», –передает ТАСС.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США не позитивно отреагировали на атаки украинских беспилотников против топливно-энергетической инфраструктуры России. СМИ сообщали, что США призывают Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Кулеба не в первый раз требует от западных стран передачи Украине новых комплексов Patriot. Как указывают СМИ, если раньше его риторика по данному вопросу оставалась взвешенной и спокойной, то теперь он стал более грубым.

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    14 апреля 2024, 16:21 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Отмечается, что с 14.59 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в Харькове наблюдается паника среди мирного населения, которое покидает город.

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    14 апреля 2024, 10:51 • Новости дня
    Оборудование энергетических объектов и ЛЭП повреждены в нескольких областях Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении оборудования энергетических объектов и ЛЭП в нескольких областях страны.

    Как говорится в сообщении, есть повреждение ЛЭП в Черниговской области, где из-за этого частично обесточен населенный пункт, также повреждено оборудование высоковольтной ЛЭП в Днепропетровской области, а в Харьковской области обесточивалось оборудование энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

    В Минэнерго добавили, что в Одесской области произошел пожар х, повреждено оборудование на высоковольтных подстанция, без света остались потребители в четырех населенных пунктах.

    Там сообщили также, что в Харьковской области вновь действуют графики отключения света.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что в последнюю неделю российские военные нанесли 47 групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины.

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    14 апреля 2024, 09:16 • Новости дня
    Припортовая инфраструктура пострадала в Херсонской области

    Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктур

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Припортовая инфраструктура повреждена в Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

    По его словам, в Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура, передает РИА «Новости». Других подробностей Прокудин не привел.

    Ранее в Херсоне и Житомирской области прогремели взрывы.

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    14 апреля 2024, 08:56 • Новости дня
    МО: Над Краснодарским краем перехвачено и уничтожено 10 украинских БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, в воскресенье силы ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа, уничтожив десять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье российские системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря.

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    14 апреля 2024, 08:22 • Новости дня
    Карчаа: Энергоблок ЗАЭС способен выдержать удар БПЛА, но ряд ее объектов не так прочны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Энергоблок ЗАЭС может выдержать падение боевого самолета, удары беспилотников для него не несут критической опасности, но ряд объектов станции не имеют такой прочности, заявил руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

    По его словам, удары БПЛА не несут критической опасности энергоблокам, поскольку здание способно выдержать столкновение с боевым самолетом, пикирующим под углом 45 градусов, передает ТАСС. Карчаа добавил, что не существует беспилотников, способных перемещать заряды, которые могут нанести критический вред энергоблоку АЭС, но станции есть менее прочные объекты.

    Ранее ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по первому микрорайону Энергодара.

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    14 апреля 2024, 08:06 • Новости дня
    ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ над Черным морем

    МО: Cилы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении, утром в воскресенье силы ПВО России уничтожили пять беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский пленный заявил, что британская сторона готовила с ВСУ диверсию на буровой вышке МСП-17 в Черном море.

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    14 апреля 2024, 15:17 • Новости дня
    В ВСУ не смогли назвать сроки поставки обещанной Германией системы Patriot

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Точные сроки доставки на Украину зенитного ракетного комплекса Patriot, который накануне обещала передать Киеву Германия, назвать невозможно, заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш.

    По его словам, точно сказать сложно, потому что это определенный процесс, когда необходимо завезти все пусковые установки, пункт управления, передает ТАСС. Евлаш добавил, что это может занять некоторое время, и выразил надежду на то, что произойдет «как можно быстрее».

    Ранее Германия подтвердила решение направить Киеву еще одну систему ПВО Patriot.

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    14 апреля 2024, 22:20 • Новости дня
    ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России сообщило о пресечении попытки киевского режима устроить террористическую атаку c использованием беспилотников самолетного типа.

    Как сообщило в Telegram ведомство, российские силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью около 21.05 мск.

    Днем в воскресенье ПВО также сбила беспилотник вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

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