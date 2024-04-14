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    Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Заявления России и Китая делают бессмысленным саммит в Швейцарии

    Чем больше ВСУ будут терпеть поражений, тем меньше будет желающих отправлять свои делегации в Швейцарию на саммит по Украине. В силу абсолютной бессмысленности этого мероприятия.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России предложат формулу «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.

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    14 апреля 2024, 15:36 • Новости дня

    Суд арестовал облившего прохожих химической жидкостью в Щелково мужчину

    В Щелково арестовали мужчину, облившего химической жидкостью девушку и женщину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд арестовал мужчину, который, предположительно, облил «химической жидкостью» в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку, ему предъявлены обвинения по статье о хулиганстве, обвиняемый дал признательные показания, сообщает пресс-служба СК России по Московской области.

    Как говорится в сообщении, по ходатайству следователя в отношении обвиняемого в хулиганских действиях, совершенных в отношении женщины и несовершеннолетней девушки жителя поселка Монино судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, мужчина дал следователю признательные показания, передает РИА «Новости».

    В ведомстве добавили, что с обвиняемым проведен ряд следственных действий, включая опознание, планируется назначение химической и психолого-психиатрической экспертиз.

    Ранее СК решил затребовать ареста облившего неизвестной жидкостью женщин в Подмосковье.

    13 апреля 2024, 18:10 • Новости дня
    Минобороны: Бойцы элитной бригады ВСУ сдались в плен
    Минобороны: Бойцы элитной бригады ВСУ сдались в плен
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военнослужащие элитной 25-й отдельной бригады ВДВ в составе подразделения сдались в плен российским военным на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны России.

    Они сдались военнослужащим группировки «Центр» на Авдеевском направлении, девять десантников десантного взвода элитной бригады сдались у Водяного в ДНР, указали в министерстве, передает ТАСС.

    Бойцы ВСУ обратились к военным ВС России и сложили оружие.

    Пленный украинский десантник Валерий заявил, что командование ВСУ не думает о бойцах, отправляя их в бой, «как на погибель». Когда группа начала сдаваться в плен, украинская армия начала обстреливать их.

    «Получается, мы уже проигрышный вариант. Мы им уже не нужны. Попал в плен и благодаря этом остался жив. В ВСУ хуже, чем в российском плену», – сказал он.

    Другой военнопленный Александр заявил, что руководство украинской армии не заботят простые бойцы. Оно не желает оценивать обстановку на позициях, и отправляет людей на смерть.

    Пленные сообщили, что на Украине отсутствует профессиональная военная подготовка, а также не готовят необходимые подкрепления. Российские военнослужащие же относятся к пленным достойно, отметили в Минобороны России.

    Для тех бойцов ВСУ, кто желает сохранить себе жизнь, есть отдельный канал связи – радиочастота 149200 с особым позывным «Волга». По ней те, кто хочет сложить оружие, получают инструкции по сдаче.

    В пятницу ведомство сообщало, что за семь дней в плен сдался 21 украинский военнослужащий.

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    13 апреля 2024, 17:01 • Новости дня
    СМИ: Россиянин оказался единственным, кто смог дать отпор нападавшему в ТЦ Сиднея

    7NEWS: Россиянин оказался единственным, кто смог дать отпор нападавшему в ТЦ Сиднея

    СМИ: Россиянин оказался единственным, кто смог дать отпор нападавшему в ТЦ Сиднея
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Говорящий на русском языке мужчина единственный решился дать отпор в ходе нападения на торговый центр в городе Сидней в Австралии, сообщили очевидцы телеканалу 7NEWS.

    Сотрудники ТЦ Westfield Bondi Junction, где произошло нападение, рассказали, как вооруженный нападавший спускался и поднимался по эскалатору, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 7NEWS.

    Один из посетителей взял в руки столбик от ограждения и крикнул на подозреваемого на русском языке «Не подходи!». Этот человек пытался не допустить, чтобы нападавший смог пройти дальше. Телеканал называет его россиянином.


    В Сети уже прозвали мужчину Bollard Man (человек со столбиком), комментаторы отметили его храбрость.

    Между тем российское посольство в Австралии и генконсульство в Сиднее сообщили ТАСС, что не имеют данных о том, что в числе пострадавших при атаке есть россияне.

    В генконсульстве отметили, что сотрудников представительства также не было в ТЦ на момент нападения. Здание генконсульства расположено рядом с этим торговым центром.

    Напомним, жертвами нападения неизвестного с ножом на посетителей в пригороде Сиднея стали несколько человек. Помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кук сообщал, что нападение могло быть актом терроризма.

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    13 апреля 2024, 18:23 • Новости дня
    Американский полковник назвал признак скорого окончания конфликта на Украине

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ теряют все больше людей с каждым днем

    Американский полковник назвал признак скорого окончания конфликта на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия ежедневно теряет больше и больше военнослужащих, это указывает на скорое завершение конфликта на украинской территории, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

    ВСУ с каждым днем теряют больше солдат, чем когда-либо прежде, неудивительно, что украинская армия «разваливается», сказал Макгрегор в интервью Youtube-каналу Reinvent Money, передает РИА «Новости».

    ВСУ, теряя все больше людей, откатываются назад, как и немецкая армия в последние месяцы Второй мировой войны. Такое случается в конце конфликтов, люди пытаются уйти, чтобы не участвовать в боевых действиях.

    «Это происходит и на Украине», – добавил эксперт.

    Потери ВСУ составили свыше 500 тыс. человек, и число растет. Продолжение поддержки Украины бесчеловечно, это лишь увеличивает количество погибших, поэтому нужно остановить конфликт.

    «[Президент России Владимир] Путин выиграл», – заключил он.

    Ранее Макгрегор заявлял, что украинская армия не способна остановить ВС России.

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    14 апреля 2024, 03:59 • Новости дня
    Подвыпивший Галкин перепутал слова, желая удачи израильской ПВО

    Подвыпивший Галкин «поздравил» израильскую ПВО с иранской атакой

    Подвыпивший Галкин перепутал слова, желая удачи израильской ПВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Иноагент Максим Галкин, обращаясь к израильским ПВО в связи с иранской атакой, сказал: «Мазаль тов» – эта фраза на иврите используется для поздравления.

    Галкин* с виски в руках пояснил, что «удалил предыдущее видео» в соцсетях, потому что «перепутал» слова и сказал в нем «мазаль тов» вместо «беацлаха» (пожелание удачи). Он предположил, что «лишнего виски выпил».

    Напомним, Галкин уехал в Израиль после начала российской спецоперации на Украине. В ночь с субботы на воскресенье Иран в ответ на удар Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске, атаковал Израиль дронами и ракетами.

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    14 апреля 2024, 03:10 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении целей на территории Израиля
    КСИР заявил об уничтожении целей на территории Израиля
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал важные военные цели армии Израиля на «оккупированных территориях», «успешно взял их на прицел и уничтожил», заявил КСИР.

    Иранский МИД подчеркнул, что Тегеран использовал «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН», и провел «ряд атак на военные базы» Израиля. Иран пригрозил при необходимости «принять дополнительные оборонительные меры для защиты своих законных интересов», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    IRNA утверждает, что авиабаза ВВС Израиля в пустыне Негев, которая использовалась для атаки на иранское консульство в Сирии, получила серьезные повреждения. Армия обороны Израиля заявила, что базе в пустыне Негев нанесен «минимальный ущерб».

    Израильские чиновники заявили Ynet, что перехвачено «99% иранского ответа», Израиль к нему «подготовился». Однако, как заявили чиновники, Иран «впервые со своей территории открыл огонь по Израилю», это «требует решительного ответа». Они заверили, что ответ «наступит в ближайшее время».

    Советник премьер-министра Офир Гендельман утверждает, что иранские баллистические ракеты были перехвачены при попытке атаковать исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями. «Иран недавно запустил баллистические ракеты по Харам аш-Шариф и мечети Аль-Акса. ПВО Израиля их перехватила и спасла третью по значимости святыню ислама», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, американские СМИ назвали атаку Ирана на Израиль крупнейшей атакой дронов в истории. Кроме того, Иран запустил в сторону Израиля баллистические ракеты. Ситуация в регионе обострилась после удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

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    13 апреля 2024, 18:04 • Новости дня
    Обстрел подразделений ВСУ авиаракетами «Тулумбас» попал на видео

    Минобороны показало уничтожение подразделений ВСУ авиаракетами «Тулумбас»

    Обстрел подразделений ВСУ авиаракетами «Тулумбас» попал на видео
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При ударе по украинским подразделениям российские штурмовики на Су-25 использовали ракеты С-13 «Тулумбас», такое видео опубликовали в Минобороны России.

    Эти неуправляемые авиационные ракеты ударили по опорным пунктам и живой силе ВСУ на Авдеевском направлении, передает Sputnik со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что удар наносили по заданным координатам.

    В опубликованном министерством ролике запечатлены удары ракетами С-13 «Тулумбас» калибра 122 мм, каждый Су-25 нес по 10 таких ракет.

    Находившийся в районе цели беспилотник зарегистрировал уничтожение целей на позициях ВСУ.

    После запуска ракет экипажи провели противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, после чего вернулись на аэродром. Все цели были успешно поражены.

    В феврале Минобороны сообщало об обстреле украинских подразделений на Донецком направлении ракетами С-13 «Тулумбас».

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    13 апреля 2024, 21:20 • Новости дня
    Экс-разведчик Шаффер: США ошиблись в попытке помешать Путину
    Экс-разведчик Шаффер: США ошиблись в попытке помешать Путину
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона не смогла помешать российскому президенту Владимиру Путину, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер.

    Действия США – «фантазия, основанная на проекции их внутренних целей — навредить Путину, Россия, русские плохие», сказал Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Вашингтон попытался заставить Евросоюз поверить, что Украина станет «готовой к использованию», в этом вопросе он ошибся «по всем пунктам».

    Экс-разведчик добавил, что администрация президента США Джозефа Байдена считала Украину источником активов и ресурсов для Евросоюза, по задумке, ЕС должен был получить там нефть, газ, пшеницу.

    Но конфликт обернулся тем, что Россия превзошла страны Запада в военном производстве. Российская сторона, по его мнению, демилитаризирует НАТО, а не Украину.

    Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что Россия способна уничтожить армии НАТО в любое время.

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    14 апреля 2024, 07:24 • Новости дня
    США не захотели участвовать в наступательных операциях против Ирана

    CNN узнал об отказе США участвовать в наступательных операциях Израиля против Ирана

    США не захотели участвовать в наступательных операциях против Ирана
    @ Avi Ohayon/Israel Gpo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден дал понять главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в наступательных операциях против Ирана, сообщил источник в Белом доме.

    Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор. Байден предложил Израилю рассматривать минувшую ночь как «победу», ведь «атаки Ирана были в основном безуспешными и продемонстрировали превосходящий военный потенциал Израиля», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как заявил NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, в Вашингтоне встревожены тем, что Израиль захочет быстро ответить на атаку Ирана, «не думая о возможных последствиях».

    Официальные лица США в частном порядке выразили разочарование атакой Израиля на иранское консульство в Сирии. В Вашингтоне полагают, что власти Израиля не учитывали последствия такого удара, принимая решение. В Белом доме заявили, что вряд ли у Израиля имелась «стратегия». По мнению чиновника высокого ранга, «израильтяне не всегда принимают лучшие стратегические решения».

    В Пентагоне заявили, что израильтяне лучше проводят операции, чем планируют; планирование американская сторона оценила как «весьма недальновидное».

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    14 апреля 2024, 03:28 • Новости дня
    Израиль потребовал от генсека ООН «очнуться»

    Постпред Израиля при ООН Эрдан потребовал от генсека Гутерреша осудить Иран

    Израиль потребовал от генсека ООН «очнуться»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек ООН Антониу Гутерреш должен осудить Иран за атаку на Израиль, заявил израильский постпред при организации Гилад Эрдан.

    Эрдан обвинил Иран в нарушении Устава ООН. По мнению Израиля, Иран создает «угрозу международному миру и безопасности». Обращаясь к Гутеррешу, Эрдан заявил: «Где ваш голос, где ваше осуждение? Очнитесь!» – передает ТАСС.

    Израиль собирается направить запрос на проведение срочного заседания СБ ООН после атаки Ирана, передает РИА «Новости».

    Напомним, иранский МИД заявил, что Тегеран использовал «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН».

    Коментарии (37)
    14 апреля 2024, 01:48 • Новости дня
    Удар Ирана по Израилю назвали крупнейшей атакой дронов в истории
    Удар Ирана по Израилю назвали крупнейшей атакой дронов в истории
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Американские СМИ назвали атаку Ирана на Израиль крупнейшей атакой дронов в истории.

    Как следует из сообщений в соцсетях, об этом заявил телеканал CNN.

    Напомним, Иран запустил в направлении Израиля третью волну беспилотников. Израильские СМИ сообщают, что беспилотники были запущены в сторону Израиля не только из Ирана, но и из других стран.

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    13 апреля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украинец пожаловался на тяготы жизни в Канаде

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский беженец в Канаде заявил, что ему понадобится просить милостыню, чтобы выжить, все, что он зарабатывает, он тратит на проживание.

    Мужчина заявил, что все его средства целиком уходят на проживание, единственным выходом остается просить милостыню в метро, передает «Царьград».

    Весь его заработок за три недели ушел исключительно на то, чтобы оплатить жилье.

    «Нафиг оно надо сюда ехать? Чтобы что? Работать просто для того, чтобы просто поплатить по счетам? Это что, жизнь называется?», – приводит его слова издание.

    В феврале британское издание Telegraph сообщало, что около 15 тыс. украинских беженцев в Британии стали бездомными с июня 2022 года.

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    13 апреля 2024, 17:37 • Новости дня
    Президент Грузии названа «соучастником преступления против государства»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    «Соучастником преступления против государства» назвал председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили президента Грузии Саломе Зурабишвили за решение помиловать осужденного на девять лет оппозиционера Лазаре Георгиадиса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

    Георгиадис год назад на митинге протеста бросил «коктейль молотова» в полицейских, в результате чего постадало двое стражей порядка.

    «Этим помилованием президент бросила «коктейль Молотова» в полицейских, таким образом президент совершила антигосударственное деяние и войдет в историю как соучастница», – заявил он в субботу.

    По его словам, «экстремист признал факт нападения на полицию, а его решила помиловать президент».

    «Эта женщина совершенно забыла о законах, о конституции. Она не уважает страну и народ, она предала избирателей. Это стыдно!», – сказал Ираклий Гарибашвили.

    Ранее личный фотограф президента Грузии Георгий Абдаладзе принял решение покинуть должность после того, как Саломе Зурабишвили объявила, что помилует Георгиадиса.

    «Решение президента (помиловать радикала) является оскорблением всех, кто служит государству», – заявил Георгий Абдаладзе.

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    13 апреля 2024, 21:48 • Новости дня
    В США назвали дату нападения Ирана на Израиль

    Al Jazeera: Иран может атаковать Израиль 14 апреля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона полагает, что Тегеран может начать атаку израильской территории утром 14 апреля, сообщил неназванный источник в американской администрации телеканалу Al Jazeera.

    Вероятность атаки «высокая», считают США, заявил собеседник Al Jazeera, передает ТАСС.

    «Мы глубоко обеспокоены перспективой широкомасштабного нападения на Израиль, – сказал чиновник. – Существует высокая вероятность того, что Иран начнет атаку на Израиль рано утром завтра, в воскресенье».

    Ранее в израильских школах на ближайшее время отменили занятия из-за опасений нападения Ирана. Между тем Пентагон пообещал Израилю полную поддержку со своей стороны в случае атаки Ирана.

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    14 апреля 2024, 04:23 • Новости дня
    Израиль назвал число выпущенных Ираном ракет и БПЛА

    Представитель ЦАХАЛа Хагари заявил, что Иран выпустил по Израилю свыше 200 ракет и БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Со стороны Ирана по Израилю выпущено свыше 200 беспилотников и ракет, большую часть удалось перехватить, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

    Хагари сказал, что речь идет как о крылатых, так и баллистических ракетах. Он заявил, что «абсолютное большинство» баллистических ракет перехвачено, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ynet.

    По версии ЦАХАЛ, одна военная база в результате атаки получила незначительный ущерб. Кроме того, пострадала девочка-бедуинка на юге страны.

    По оценкам источников американской телекомпании ABC, в атаке задействовали 400–500 беспилотных летательных аппаратов и примерно 150 ракет, передает ТАСС.

    Напомним, Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что атаковал, «успешно взял на прицел и уничтожил» важные военные цели армии Израиля.

    Коментарии (13)
    13 апреля 2024, 22:45 • Новости дня
    Израиль поднял в небо десятки самолетов

    Представитель ЦАХАЛа Хагари сообщил о приведении в боевую готовность системы обороны и нападения ВВС Израиля

    Израиль поднял в небо десятки самолетов
    @ Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Системы обороны и нападения израильских ВВС приведены в боевую готовность, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

    Хагари сообщил, что в небе находятся десятки самолетов. Израиль и его союзники, прежде всего США, оценивают обстановку и поддерживают связь, передает РИА «Новости».

    Израиль сообщил, что «системы защиты и нападения» были оптимизированы. Хагари заявил, что «иранские сателлиты» создают для Израиля «множество угроз», включая атаки «ракет и беспилотников». Подчеркивается, что израильские войска «полностью подготовлены» как обороняться, так и нападать, передает ТАСС.

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна годами готовилась к возможности прямой атаке со стороны Ирана, сейчас Израиль «готов к любому сценарию».

    «Я определил четкий принцип: ударим по тому, кто нанесет по нам удар. Защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно», – сказал он.

    Напомним, ситуация в регионе обострилась после удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Целая серия признаков говорит о том, что Иран в ответ готовится нанести массированный удар по Израилю. Al Jazeera сообщает, что Тегеран, по мнению США, может начать атаку утром 14 апреля.

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