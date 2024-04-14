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Суд арестовал облившего прохожих химической жидкостью в Щелково мужчину
В Щелково арестовали мужчину, облившего химической жидкостью девушку и женщину
Суд арестовал мужчину, который, предположительно, облил «химической жидкостью» в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку, ему предъявлены обвинения по статье о хулиганстве, обвиняемый дал признательные показания, сообщает пресс-служба СК России по Московской области.
Как говорится в сообщении, по ходатайству следователя в отношении обвиняемого в хулиганских действиях, совершенных в отношении женщины и несовершеннолетней девушки жителя поселка Монино судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, мужчина дал следователю признательные показания, передает РИА «Новости».
В ведомстве добавили, что с обвиняемым проведен ряд следственных действий, включая опознание, планируется назначение химической и психолого-психиатрической экспертиз.
Ранее СК решил затребовать ареста облившего неизвестной жидкостью женщин в Подмосковье.