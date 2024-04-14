Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».0 комментариев
В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в ресторане
В Петербурге возбудили дело после стрельбы в ресторане и нападения на персонал
Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении жителя Ленинградской области, который устроил дебош со стрельбой из травматического пистолета и нападением на персонал в ресторане в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как говорится в сообщении, что в ресторане на улице Ворошилова в Петербурге ранее судимый житель Подпорожья ранил в ногу посетителя ресторана из травматики и напал на персонал. Пострадавший был госпитализирован, нападавший был задержан сотрудниками полиции, передает РИА «Новости».
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Дмитрий Звонков подтвердил, что задержанный мужчина был его помощником на общественных началах.
Как сообщили в МВД, в отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее подросток в Петербурге ранил четырех человек в школе «ради шутки».