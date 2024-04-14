В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в ресторане

В Петербурге возбудили дело после стрельбы в ресторане и нападения на персонал

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, что в ресторане на улице Ворошилова в Петербурге ранее судимый житель Подпорожья ранил в ногу посетителя ресторана из травматики и напал на персонал. Пострадавший был госпитализирован, нападавший был задержан сотрудниками полиции, передает РИА «Новости».

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Дмитрий Звонков подтвердил, что задержанный мужчина был его помощником на общественных началах.

Как сообщили в МВД, в отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее подросток в Петербурге ранил четырех человек в школе «ради шутки».