Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
У побережья Курил произошло два землетрясения
У побережья Курил произошло два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,5
Второе за сутки землетрясение произошло у побережья Курил, его магнитуда составила 4,5, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Первое землетрясение магнитудой 4,6 сейсмологи зарегистрировали в воскресенье в 3.29 (19.29 субботы мск).
По ее словам, в воскресенье в 15.50 (7.50 мск) было зафиксировано землетрясение магнитудой 4.5 зафиксировано 14 апреля, передает РИА «Новости». Семенова добавила, что эпицентр находился в 171 километре южнее курильского острова Симушир в Тихом океане, очаг – на глубине 63 километров.
По ее словам, данные об ощутимости специалистам не поступали.
Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Курил.