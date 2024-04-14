У побережья Курил произошло два землетрясения

СМИ: Россиянин оказался единственным, кто смог дать отпор нападавшему в ТЦ Сиднея

7NEWS: Россиянин оказался единственным, кто смог дать отпор нападавшему в ТЦ Сиднея

Tекст: Алексей Дегтярев

Сотрудники ТЦ Westfield Bondi Junction, где произошло нападение, рассказали, как вооруженный нападавший спускался и поднимался по эскалатору, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 7NEWS.

Один из посетителей взял в руки столбик от ограждения и крикнул на подозреваемого на русском языке «Не подходи!». Этот человек пытался не допустить, чтобы нападавший смог пройти дальше. Телеканал называет его россиянином.





В Сети уже прозвали мужчину Bollard Man (человек со столбиком), комментаторы отметили его храбрость.

Между тем российское посольство в Австралии и генконсульство в Сиднее сообщили ТАСС, что не имеют данных о том, что в числе пострадавших при атаке есть россияне.

В генконсульстве отметили, что сотрудников представительства также не было в ТЦ на момент нападения. Здание генконсульства расположено рядом с этим торговым центром.

Напомним, жертвами нападения неизвестного с ножом на посетителей в пригороде Сиднея стали несколько человек. Помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кук сообщал, что нападение могло быть актом терроризма.