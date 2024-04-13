Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.47 комментариев
На Волге столкнулись два парома
На Волге в Татарстане произошло столкновение двух грузовых паромов, началась проверка, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Авария произошла вечером 13 апреля у поселка Верхний Услон, там столкнулись два грузовых парома, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Проверку начала транспортная прокуратура региона по соблюдению требований о безопасности судовождения.
Согласно предварительным данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК, на паромах перевозились люди и автомобили. Никто не пострадал, суда остались на плаву.
В мае 2021 года в Охотском море у побережья Хоккайдо столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российское судно «Амур», погибли три японских моряка.