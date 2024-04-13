Причиной аварии фуникулера в Турции назвали коррозию конструкции

Глава минюста Турции Тунч: Причиной аварии фуникулера в Турции могла стать коррозия конструкции

Tекст: Алексей Дегтярев

При аварии пострадали 17 человек, и погиб один, предварительная проверка показала, что у эксплуатирующей фуникулер компании не было плана эвакуации на случай чрезвычайной ситуации, сообщил Тунч, передает RT.

Правоохранители планируют арестовать 13 человек, включая сотрудников фирмы-эксплуатанта и фирмы, занимающейся техобслуживанием системы.

Между тем спасатели уже эвакуировали всех пассажиров из кабин фуникулера, передает ТАСС.



Глава управления по чрезвычайным ситуациям Турции Окай Мемиш отметил, что заблокированными на высоте были 174 человека. После их высвобождения 11 человек направили в больницу.

Расследование начала генпрокуратура, минюст создал комиссию для установления причин произошедшего.

Ранее в апреле в украинской столице на станции фуникулера 35-летний водитель управления госохраны столкнул 16-летнего подростка, который скончался на месте.