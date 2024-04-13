Институт русского языка им. Пушкина предложил изменения в экзаменах для мигрантов

Есть несколько видов тестирования на знание русского языка, различающихся по цели приезда мигранта в страну, сказала Трухановская в беседе с РБК.

Экзамен по знанию русского, сдающийся при получении вида на жительство или гражданства, вызывает меньше всего вопросов по своему содержанию или по самой процедуре, отметила она.

«Единственный момент, который мы хотели бы пересмотреть, – это количество баллов, которые демонстрируют успешную сдачу. Сейчас это 50 из 100. Мы считаем, что этого недостаточно. И мы уже внесли свое предложение вернуть планку положительного результата в 80 баллов из 100», – отметила ректор.

В институте также считают необходимым изменить экзамен для приезжающих в Россию трудовых мигрантов и вернуть туда часть, связанную с говорением. В экзамен, который сдают трудовые иммигранты, включены и русский язык, и история, и законодательство.

«В подзаконных актах, которые были разработаны и приняты по итогам общих изменений 2021 года, говорение было исключено. С точки зрения специалистов нашего института, словесная живая коммуникация – это главный гарант того, что будущий трудовой мигрант сможет адекватно выполнять профессиональные действия и социализироваться в обществе. Не так важно, знает ли он историю России и как быстро на карте Москвы найдет Красную площадь. Он должен понимать русскую речь, указания, которые ему даются на рабочем месте, он должен уметь изложить свои мысли как в профессиональной коммуникации, так и в бытовой среде», – пояснила Трухановская.

Система образования в России оказалась не готова к большому потоку детей, для которых русский язык не является родным. «Идет большая работа, в том числе с нашим участием, причем как на уровне образовательных программ, так и по линии повышения квалификации преподавателей. Возможно, что-то придется закреплять на законодательном уровне, поскольку столь масштабные изменения не могут носить хаотичный характер», – сказала собеседница.