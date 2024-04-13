Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.43 комментария
Токаев: Форум «Астана» отменяется из-за наводнения в Казахстане
Международный форум «Астана» в Казахстане отменен из-за «беспрецедентного наводнения» в стране, сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
Необходимость сэкономить финансовые средства для ликвидации последствий масштабных разрушений потребовала отмены форума, указал Токаев в соцсети X, передает RT.
Он пояснил, что форум, намеченный на 13-14 июня 2024 года, отменен по этой причине.
Ранее в Казахстане сообщали, что в скором времени туда должна прийти «большая вода» из Оренбургской области, из-за этого начаты работы по углублению устья реки Урал.
Также в стране выявили нарушения при строительстве селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай.