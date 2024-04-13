Токаев: Форум «Астана» отменяется из-за наводнения в Казахстане

Tекст: Алексей Дегтярев

Необходимость сэкономить финансовые средства для ликвидации последствий масштабных разрушений потребовала отмены форума, указал Токаев в соцсети X, передает RT.

Он пояснил, что форум, намеченный на 13-14 июня 2024 года, отменен по этой причине.

Ранее в Казахстане сообщали, что в скором времени туда должна прийти «большая вода» из Оренбургской области, из-за этого начаты работы по углублению устья реки Урал.

Также в стране выявили нарушения при строительстве селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай.