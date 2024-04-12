Нарушения при строительстве плотины создали угрозу для жителей Алма-Аты

Нарушения при строительстве плотины создали угрозу для 30 тыс. жителей Алма-Аты

Tекст: Денис Тельманов

«При инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай были выявлены определенные нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта – имеется угроза жизни для около 30 тыс. жителей Алматы», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС Казахстана.



Отмечается, что в связи с этим министр инициировал вопрос о передаче материалов в Агентство по финансовому мониторингу. В результате по данным фактам возбуждено уголовное дело, ведется расследование о хищении бюджетных средств.

Директор подрядной организации подозревается в хищении более 775 млн тенге (свыше 1,7 млн доларов).

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр поручил начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска из-за паводков. По его словам, необходимо обеспечить безопасность людей, они не должны подвергать себя риску.