  • Новость часаУровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума
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    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    15 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

    3 комментария
    12 апреля 2024, 07:37 • Новости дня

    Нарушения при строительстве плотины создали угрозу для жителей Алма-Аты

    Нарушения при строительстве плотины создали угрозу для 30 тыс. жителей Алма-Аты

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана выявил нарушения при строительстве селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай.

    «При инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай были выявлены определенные нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта – имеется угроза жизни для около 30 тыс. жителей Алматы», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС Казахстана.

    Отмечается, что в связи с этим министр инициировал вопрос о передаче материалов в Агентство по финансовому мониторингу. В результате по данным фактам возбуждено уголовное дело, ведется расследование о хищении бюджетных средств.

    Директор подрядной организации подозревается в хищении более 775 млн тенге (свыше 1,7 млн доларов).

    Ранее сообщалось, что первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр поручил начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска из-за паводков. По его словам, необходимо обеспечить безопасность людей, они не должны подвергать себя риску.

    11 апреля 2024, 08:52 • Новости дня
    Оренбургский губернатор заявил о катастрофическом сбросе воды с дамбы в районе Орска
    Оренбургский губернатор заявил о катастрофическом сбросе воды с дамбы в районе Орска
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Объем сброса воды с дамбы в районе Орска был катастрофически большой, за сутки вырос в десятки раз, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

    По его словам, катастрофически большой объем воды обусловлен притоком в Ириклинское водохранилище, который произошел не за два месяца паводка, а за четыре дня, передает РИА «Новости».

    При этом, как отметил Паслер, объем сброса с Ириклинского водохранилища в сторону Орска вырос за сутки с 90 кубов до почти 2,7 тыс. кубов.

    «Выдержала бы дамба, не выдержала, там сверху вода шла, сверху дамбы», – указал он.

    Также глава региона пообещал выделить деньги для экспертизы дамбы в районе Орска и разработки полноценного проекта новой дамбы.

    Между тем власти Оренбурга призвали жителей города эвакуироваться при паводке заранее.

    Как отметил глава Оренбурга Сергей Салмин, не нужно сидеть и дожидаться критических ситуаций, в максимально короткое время нужно эвакуироваться.

    Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Оренбурге зафиксировали пик паводка.

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    9 апреля 2024, 10:07 • Новости дня
    В Оренбурге объявлена эвакуация из-за паводка
    В Оренбурге объявлена эвакуация из-за паводка
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Оренбурге из-за критического паводка объявлена эвакуация жителей из зоны возможного подтопления. Уровень воды в реке Урал приближается к опасной отметке.

    Сирена прозвучала в 10.40 по местному времени (8.40 мск). Власти города призвали всех, кто находится в зоне риска, немедленно покинуть свои дома, передает ТАСС.

    Критическая паводковая ситуация сложилась в восьми поселках в черте Оренбурга, а также в ряде садовых товариществ.

    Уровень воды в реках Урал и Самара в ближайшие сутки может подняться еще на 5–40 см. В зоне возможного подтопления окажется ряд районов Оренбурга, а также несколько населенных пунктов области.

    Опасную отметку также превышает уровень Урала у села Илек. Там возможно подтопление жилых домов и приусадебных участков.

    Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля.

    Ранее сообщалось, что в Оренбурге уровень воды в реке Урал в течение суток увеличился на 25 см и подошел к отметке 897 см.

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    9 апреля 2024, 23:52 • Новости дня
    Жителей подтопляемых районов Оренбурга призвали эвакуироваться

    Губернатор Паслер призвал жителей подтопляемых районов Оренбурга эвакуироваться

    Жителей подтопляемых районов Оренбурга призвали эвакуироваться
    @ Шлеюк Сергей/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться в связи с резким повышением уровня воды в реке Урал.

    Паслер заявил, что в реке Урал уровень воды поднялся выше опасной отметки, «составив 931 см». «Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», – приводит его слова ТАСС.

    Оренбургские власти допустили, что уровень воды будет подниматься и дальше, передает RT.

    Между тем в Звериноголовском округе Курганской области объявили принудительную эвакуацию жителей подтопляемых территорий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что вода в реке Урал в Оренбурге дошла до опасной отметки.

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    10 апреля 2024, 07:30 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 965 см
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 965 см
    @ МЧС России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос почти на 50 см – до 965 см (опасной отметкой были 930 см), сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов.

    Кудинов сообщил, что уровень воды продолжит расти в ближайшие сутки на 30–70 см. Подтоплены микрорайоны Кузнечный, Заречный, колхоз Куйбышева. Подтопленные улицы отключают от электро- и газоснабжения, передает ТАСС.

    По словам Кудинова, за ночь оказались подтоплены свыше 300 домовладений, эвакуировано десять жителей. Он сообщил, что число подтопленных домовладений будет расти, ожидается, что подтопит «еще около 200 частных домовладений». Кудинов призвал жителей города эвакуироваться.

    Национальный парк «Бузулукский бор» сообщил, что уровень воды реки Самара возле него достиг 895 см, что на 115 см выше критического уровня. Затоплена площадь в 11 тыс. гектаров.

    Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться.

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    10 апреля 2024, 23:51 • Новости дня
    Вода подошла к многоквартирным домам в Оренбурге

    Tекст: Антон Антонов

    В Оренбурге, который страдает от паводка, вода подошла к многоквартирным домам, но риск затопления на данный момент отсутствует, сообщил глава города Сергей Салмин.

    Отвечая на вопросы о возможном отключении воды в Оренбурге, Салмин заявил в Telegram, что сейчас «угрозы остановки Южно-Уральского водозабора нет», очистные сооружения функционируют штатно.

    При этом он подчеркнул, что «Урал разливается очень широко». Салмин сообщил, что вода приблизилась к многоквартирным домам на улице Геннадия Донковцева, ЖК «Дубки» и «Гранд-Парк». Однако, по его словам, пока угрозы затопления нет.

    Напомним, уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг 1022 см, что на 92 см выше опасной отметки. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Оренбурге зафиксировали пик паводка.

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    9 апреля 2024, 18:17 • Новости дня
    Вода в реке Урал в Оренбурге дошла до опасной отметки

    Мэр Оренбурга Салмин: Вода в реке Урал дошла до уровня 914 сантиметров

    Вода в реке Урал в Оренбурге дошла до опасной отметки
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уровень воды в реке Урал во второй половине дня во вторник дошел до уровня 914 сантиметров в районе Оренбурга, заявил глава города Сергей Салмин.

    Уровень воды в реке резко поднялся до 914 сантиметров, при уровне 930 сантиметров произойдет подтопление новых территорий, сообщил Салмин, передает ТАСС.

    Ситуация «очень серьезная», вода может прийти очень быстро, добавил градоначальник. В городе прозвучала сирена. Он пояснил, что это – не учебная тревога, а знак того, что паводковая ситуация в Оренбурге очень опасна.

    Ранее президент Владимир Путин командировал в Оренбургскую область главу Минстроя России Ирека Файзуллина.

    Региональные власти заявляли, что все дома пострадавших отремонтируют или построят заново в случае утраты, комиссия зайдет в каждый дом и оценит ущерб. Паводковая вода в самом Оренбурге вплотную подошла к многоэтажкам.

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    12 апреля 2024, 04:50 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень воды в реке Урал близ Оренбурга продолжает расти и к утру 12 апреля достиг 1 115 см, сообщили в районной администрации. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

    «Уровень воды в реке Урал у Оренбурга 12 апреля: в 00:00 (22:00 мск) – 1 103 см, в 02:00 (00:00 мск) – 1 109 см, в 04:00 (02:00 мск) – 1 115 см», – передает сообщение ТАСС.

    Отмечается, что вода в реке Урал продолжает прибывать.

    Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг максимума и составляет 1 087 см.

    Весенний паводок в Оренбургской области в этом году стал самым многоводным за всю историю наблюдений. По состоянию на утро 11 апреля на территории региона были подтоплены почти 12 тысяч жилых домов и около 15 тысяч приусадебных участков, эвакуированы 7,8 тысяч человек, в том числе более 2,1 тысяч детей. В Оренбуржье объявлена ЧС федерального масштаба. В ближайшие сутки в Оренбурге ожидается пик паводка.

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    9 апреля 2024, 21:38 • Новости дня
    Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку

    Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку 930 см

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 931 см, превысив опасную отметку в 930 см, сообщили в мэрии города.

    В мэрии со ссылкой на Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что уровень реки Урал у поста Оренбург выше опасной отметки 930 см на один сантиметр, передает ТАСС.

    В то же время в правительстве региона отметили, что в Орске начал снижаться уровень воды, сейчас он достиг 907 см.

    Ранее вода от паводка дошла до федеральной трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области.

    Президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбуржье.

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    10 апреля 2024, 19:52 • Новости дня
    Паслер: В Оренбурге фиксируется пик паводка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Оренбурге зафиксировали пик паводка, в Орске наблюдается тенденция к снижению уровня воды, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

    Оренбург находится «в высочайшем пике» паводка, у Орска наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня воды, она продолжится и ночью, и в четверг, сказал глава региона, передает ТАСС.

    Работу по снижению объема сброса воды с Ириклинского водохранилища продолжат, чтобы как можно скорее освободить подтопленные территории.

    Ранее власти Оренбургской области решили построить новую дамбу в Орске взамен затопленной во время паводка.

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    9 апреля 2024, 23:59 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 942 см

    Tекст: Антон Антонов

    К полуночи (22.00 мск) уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 942 см (опасной отметкой были 930 см), сообщили в мэрии.

    Глава Оренбурга Сергей Салмин посетил подтопляемые районы. Власти города сообщили, что вода продолжает прибывать. Сейчас запросы на эвакуацию отсутствуют, оперативные службы продолжают дежурство, передает ТАСС.

    Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться.

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    9 апреля 2024, 10:59 • Новости дня
    На Украине раскрыли схему выплаты «боевых» тыловикам

    Tекст: Ольга Никитина

    Госбюро расследований Украины (ГБР) разоблачило группу лиц, которые похитили почти 90 тыс. долларов, предназначенных для «боевых» выплат тыловому подразделению.

    В сообщении ГБР говорится, что в деле фигурируют командир части в подконтрольных Киеву районах ДНР и его подчиненные. Они начисляли доплаты за участие в боевых действиях военнослужащим, которые никогда не служили на передовой, передает РИА «Новости».

    Десять тыловиков, по данным Госбюро расследований Украины, получали незаконную прибавку к жалованию в размере 2,5 тыс. долларов. Часть этих средств они перечисляли в виде «пожертвований» на нужды подразделения.

    Ранее в ГБР Украины сообщали, что киевская бригада территориальной обороны (ТРО) продала военной одежды и экипировки как минимум на 3,6 млн гривен.

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    9 апреля 2024, 22:17 • Новости дня
    Файзуллин по поручению Путина прибыл в Оренбургскую область

    Tекст: Антон Антонов

    В Оренбургскую область, которая пострадала от паводка, с рабочим визитом прибыл министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, сообщило ведомство.

    Файзуллин планирует осмотреть зону подтопления в Орске. Также состоится совещание по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Власти Оренбурга сообщают в Telegram, что в зоне подтопления находятся десять районов (Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, ЖК «Гранд-парк»), а также СНТ у поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ «Дубки» и «Дубовый плес».

    Напомним, президент России Владимир Путин принял решение командировать в зону стихийного бедствия главу Минстроя. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться в связи с резким повышением уровня воды в реке Урал. Уровень воды в реке у Оренбурга поднялся до 931 см, превысив опасную отметку в 930 см.

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    9 апреля 2024, 23:17 • Новости дня
    Губернатор указал потенциальную зону подтопления в Оренбургской области

    Губернатор Оренбургской области Паслер назвал всю застройку вдоль реки Урал потенциальной зоной подтопления

    Tекст: Антон Антонов

    Потенциально в зону подтопления попадает вся застройка вдоль рек Урал и Сакмара, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

    Паслер заявил в Telegram, что «сомневающимся» жителям лучше «переждать пик паводка в безопасном месте».

    Напомним, уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку в 930 см, Паслер призвал жителей подтопляемых районов эвакуироваться.

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    9 апреля 2024, 08:16 • Новости дня
    В Оренбурге уровень воды в реке Урал поднялся до отметки 897 см

    Tекст: Александра Юдина

    В Оренбурге уровень воды в реке Урал в течение суток увеличился на 25 см и подошел к отметке 897 см, сообщает мэрия города.

    В Telegram-канале городской администрации указано, что уровень воды в реке увеличен на 25 см, он подходит к опасной отметке – 930 см.

    Как отметили в мэрии, уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы увеличился на 22 см, достигнув уровня 805 см при опасном значении в 870 см.

    В городской администрации добавили, что ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

    Ранее в городе Орске в Оренбургской области произошел прорыв дамбы, были затоплены более 10 тыс. домовладений.

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    9 апреля 2024, 19:28 • Новости дня
    Губернатор спрогнозировал сроки прихода большой воды в Курган

    Шумков: Большая вода может дойти до Кургана 11-14 апреля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курганской области остается угроза подтопления населенных пунктов, большая вода может дойти до самого Кургана, сообщил глава региона Вадим Шумков во вторник.

    Угроза подтопления населенных пунктов, согласно данным Росгидромета, сохраняется, приход большой воды в Курган прогнозируется в период 11-14 апреля, указал губернатор в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что пойма перед Усть-Уйским и Звериноголовским залита водой более 3-4 км в ширину, однако выше в сторону Кургана река Тобол пока в русле. Прирост воды в реке за сутки составил 49 сантиметров.

    Глава региона пояснил, что получается эффект «бутылочного горлышка», когда до этого места в Звериноголовском уровень воды быстро увеличивается, выше по руслу идет переток воды, но медленнее. Многое зависит от того, сколько будут продолжаться сбросы воды из водохранилищ, а также от накопленных перед Звериноголовским объемов воды.

    Утром во вторник администрация Кургана сообщала, что уровень воды в реке Тобол в районе города за ночь увеличился на 9 см.

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