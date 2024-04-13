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    Россия готова ответить на новую ракетную угрозу США
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    В Крыму доказали незаконность передачи полуострова Украине
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    ФСБ рассекретило роль гестапо в катыньском деле
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России предложат формулу «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.

    42 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    56 комментариев
    13 апреля 2024, 10:35 • Новости дня

    Пушков назвал оторванными от реалий слова Шольца о разговоре с Путиным

    Сенатор Пушков: Условие Шольца для разговора с Путиным не отвечает реалиям

    Tекст: Вера Басилая

    Выдвинутое канцлером ФРГ Олафом Шольцем для разговора с Владимиром Путиным условие не вписывается в реальность, он изрекает вещи в жанре геополитической фентези, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Пушков процитировал в своем Telegram-канале Шольца, который заявил, что поговорит с Путиным, когда тот «выведет войска с Украины»

    Сенатор расценил слова канцлера, как геополитическую фэнтези, которые отражающую западную доктрину, оторванную от реальности. По словам Пушкова, два года назад такие заявления можно было объяснить западной самонадеянностью и неверной оценкой действительности, но сейчас ход событий противоречит ожиданиям Шольца.

    Пушков предположил, что канцлеру не удастся никогда поговорить с Путиным при выдвинутых им условиях.

    Полагаю, тот разговор с Путиным, о котором он толкует, с теми условиями, что выставляет Шольц, не произойдет никогда.

    «Скорее, Шольц перестанет быть канцлером, так толком ничего не поняв», – сделал вывод сенатор.

    Кроме того, по словам Пушкова, визит Шольца в Пекин, куда он отправляется, чтобы надавить на Си Цзиньпина вслед за Эммануэлем Макроном и Урсулой фон дер Ляйен, потерпит неудачу, потому что у западных лидеров есть удивительная способность – не учиться на собственных ошибках и просчетах, даже если они стали всем очевидны.

    Ранее Шольц заявил в интервью изданию Tageszeitung, что готов поговорить с Путиным, когда в Кремле решат прекратить боевые действия на Украине и осознают необходимость вывода войск.

    12 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    Небензя назвал условие для сохранения государственности Украины

    Постпред ООН Небензя: Украина может добиться мира без ущерба для суверенитета, выполнив условия России

    Небензя назвал условие для сохранения государственности Украины
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может добиться мирного урегулирования конфликта, выполнив требования, выдвинутые Россией в рамках специальной военной операции (СВО), не принося в жертву свой суверенитет и государственность, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    На заседании Совбеза ООН Небензя выразил уверенность, что Украина давно бы добилась мира, если бы хотела. По его словам, Киеву хорошо известны справедливые и обоснованные требования к Украине, лежащие в основе СВО, которые нужно просто выполнить, и тогда она сохранит суверенитет, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Украина под давлением Запада отказалась от долго готовившихся договоренностей и «выбросила их в помойку».

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    12 апреля 2024, 20:40 • Новости дня
    Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за ангажированного перевода Шольца
    Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за ангажированного перевода Шольца
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал службы канцлера ФРГ Олафа Шольца разобраться, почему их совместную пресс-конференцию в Берлине в пятницу с немецкого языка на грузинский переводил представитель грузинской оппозиции, извративший заявления немецкого лидера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Надеюсь, службы канцлера разберутся, каким образом радикальный оппозиционер был переводчиком и извратил слова Олафа Шольца», – заявил глава правительства Грузии.

    По его словам, канцлер вовсе не употребил выражение «закон об агентах» по поводу спорного законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который обсуждают сейчас в Грузии.

    «Использована лживая терминология при переводе. Переводчик является лицом одной из радикальных грузинских партий», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Переводить пресс-конференцию был приглашен представитель одной из радикальных оппозиционных грузинских партий, специалист немецкого языка, лектор одного из тбилисских университетов Заал Андроникашвили.

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу, принимая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, призвал Тбилиси отозвать спорный законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

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    12 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Ветераны ФСБ и полиции: Экс-офицер СБУ Прозоров мог обезопасить себя от взрыва автомобиля

    Генерал-майор Ворожцов: Большинство взрывов машин происходит из-за недооценки опасности водителем

    Ветераны ФСБ и полиции: Экс-офицер СБУ Прозоров мог обезопасить себя от взрыва автомобиля
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Те, кому грозит покушение, должны перед каждой поездкой проверять днище машины с помощью досмотровых зеркал и камер, а также пройти курсы по выявлению взрывчатых устройств, сказали газете ВЗГЛЯД экс-сотрудники ФСБ и полиции Виталий Демидкин и Владимир Ворожцов. Ранее в Москве при подрыве машины пострадал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

    «Если кто-либо считает, что входит в группу риска и видит хоть небольшую вероятность подрыва своего автомобиля, он должен всегда возить с собой досмотровые зеркала на длинной ручке с подсветкой, чтобы найти взрывное устройство в затемненном месте или в ночное время. И перед тем, как открыть дверь в салон, нужно осматривать авто с четырех сторон без зеркала», – пояснил Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа».

    «Конечно, взрывные устройства сейчас изготавливают такие, которые и по цвету, и по форме похожи на детали автомобилей. Поэтому, я думаю, не каждый водитель сможет его распознать, и даже не каждый сотрудник правоохранительных органов. В идеале тем, кто подозревает возможность покушения против себя, нужно пройти курсы подрывников – в той мере, в которой они доступны для гражданских, чтобы уметь точно определять взрывное устройство», – добавил он.

    «Вообще, исходным принципом здесь является именно контрразведывательная и профилактическая деятельность. Эти преступления должны максимально полно выявляться еще на этапе планирования. Но если у того, кому угрожает опасность, нет возможности привлечь для защиты таких специалистов и автомобиль не находится под постоянной персональной охраной, тогда нужно научиться выявлять СВУ самому», – подтвердил Владимир Ворожцов, генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике.

    «Автомобиль проверяется не только с помощью зеркала на шесте, но и видеокамеры. В том, чтобы научиться видеть инородное тело под днищем авто, нет никакой высокой науки. Сотрудники Росгвардии, на которых возлагают обязанности по охране и обороне объектов, учатся этому за два занятия. Еще каждому водителю нужно загнать свою машину на яму в сервис и изучить днище. Потому что появление детали, не предусмотренной конструкцией машины, видно в любом случае, даже если она крепится на магнит и хорошо замаскирована», – подчеркнул специалист.

    «Для выявления взрывчатки используются также газоанализаторы – их ставят рядом с машиной и они реагируют на различные взрывчатые вещества. Но они очень дорогие и я не уверен, что доступны гражданским. А вот натренированные собаки могут почти безошибочно реагировать на несколько типов взрывчатки. Так что можно завести четырехлапого друга, прошедшего подготовку в кинологической службе», – указал собеседник.

    «В общем, найти взрывчатку с помощью досмотровых зеркал и камер, а также с помощью собаки может любой гражданский, прошедший, так сказать, курс молодого бойца именно по этому направлению. Могу точно сказать: 90% всех покушений со взрывом автомобилей происходит из-за недооценки опасности самим объектом покушения», – резюмировал генерал.

    В пятницу бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров получил травмы руки и ноги после взрыва машины на севере Москвы, сообщает РИА «Новости».

    Представитель экстренных служб рассказал, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство. Сейчас жизни Прозорова ничего не угрожает.

    Следственное управление СКР по САО возбудило уголовное дело. Следователи с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. Прокуратура Москвы контролирует расследование.

    Прозоров в последние годы жил в России и занимался расследованиями преступлений киевского режима.

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    12 апреля 2024, 17:40 • Новости дня
    СМИ: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам

    Bloomberg: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам

    СМИ: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары Вооруженных сил России по газовым хранилищам на Украине привели к росту цен на газ в Европе, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, стоимость европейских газовых фьючерсов выросла уже на 9,5%, что стало рекордным показателем за последние три недели. Это произошло на фоне опасений выхода из строя украинских хранилищ, которые подключены к газовым сетям Евросоюза.

    Украина обладает одними из самых больших газовых хранилищ в Европе и активно использует их для хранения импортного газа, отмечает издание. В этом году Киев предлагает иностранным трейдерам забронировать до 10 млрд кубометров своих хранилищ, что составляет около трети от их общего объема.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Европа усилила свою зависимость от российского СПГ за год и выясняла, какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ.

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    12 апреля 2024, 13:56 • Новости дня
    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot

    Военные эксперты: В Европе не хотят отдавать Украине ЗРК Patriot из-за поражений ВСУ на поле боя

    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot
    @ Cutshaw/US Army

    Tекст: Илья Абрамов

    Польша не хочет передавать Украине системы Patriot, потому что опасается дальнейшего уничтожения ЗРК российскими военными. Остальные страны, располагающие такими комплексами, также не хотят отказываться от этого типа вооружений в ущерб себе, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Александр Бартош и Константин Сивков. Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался передать Украине системы Patriot.

    «Польша является одним из основных поставщиков вооружения для ВСУ в Европе. Однако в случае с Patriot «холодным душем» для Варшавы стали успехи в поражении этих ЗРК нашими современными средствами поражения. Дуда опасается, что очередные поставленные комплексы будут уничтожены», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Кроме того, польские власти вовсю раздувают в своей стране угрозу якобы российской агрессии. В подобных условиях передача и без того ограниченного числа Patriot Украине выглядела бы достаточно странно в глазах простого избирателя», – отмечает собеседник.

    «Patriot имеются на вооружении многих стран, например, Германии. Однако лишних зенитных комплексов не бывает. Эти государства дали понять Украине, что не собираются передавать ей свои ЗРК. Во многом это обусловлено тем, что большинство из них уже осознали – ВСУ проигрывают на поле боя. В таком случае начинает работать принцип «своя рубашка ближе к телу», – подчеркивает он.

    «США сейчас наращивают производство комплексов Patriot. Однако в Вашингтоне считают, что передача уже существующих систем на Украину нанесла ущерб обороноспособности Штатов. Поэтому Белый дом, вероятно, не станет передавать эти ЗРК перед президентскими выборами», – акцентирует эксперт.

    «Американцы, как и поляки, боятся того, что поставленные Patriot будут уничтожены нашей армией. Это создает риски для коммерческой реализации данных комплексов, так как ставит под сомнение их эффективность», – поясняет собеседник.

    «Однако вариант с поставкой систем через третьи страны в обмен на более новые модификации ЗРК от США вполне возможен. Тем не менее производство Patriot – процесс небыстрый. Поэтому даже если такая комбинация будет осуществляться, то еще нескоро», – подчеркнул Бартош.

    «Как правило, системы Patriot стоят на вооружении у тех стран, которые когда-либо поддерживали тесные связи с США. Достаточно много данных установок есть у Саудовской Аравии и других арабских государств. Имеются они и у Австралии. Разумеется, оборона целого ряда европейских государств также зависит от данного вида вооружений», – добавил доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако расставаться с таким оружием никто просто так не станет. Не исключаю, что кто-то действительно решится на отправку систем в качестве помощи ВСУ. Но речь, скорее всего, будет идти о тайных договоренностях с Вашингтоном, который предоставит своим союзникам более совершенные модели взамен переданных Украине», – резюмировал Сивков.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot: «Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», так как Варшава только начала установку этих комплексов.

    Кроме того, он отметил, что развернутые в стране системы Patriot принадлежат американской армии, сообщает «Коммерсант». Президент также напомнил, что ни у Литвы, ни у одного из других соседних с Украиной государств нет таких комплексов. Кроме того, по мнению Дуды, его страна якобы сама сталкивается с угрозой «потенциального нападения России».

    Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot. Однако теперь, ради зенитных комплексов, он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все – и, похоже, ничего не помогает», – передает Washington Post его слова.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Министр не понимает, почему некоторые государства не передают ВСУ ЗРК. По его подсчетам, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных комплексов.

    Между тем немецкое издание Bild сообщило, что у Украины практически закончились снаряды для комплексов Patriot. «На складах осталось всего лишь несколько десятков ракет», – говорится в статье. Данную информацию подтверждает и журналист газеты Юлиан Репке на своей странице в Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, ВСУ также ощущают нехватку боеприпасов для установок IRIS-T. Комментируя недавний удар ВС РФ по Трипольской ТЭС, он также отметил, что теперь воздушное пространство Киева свободно для прохождения российских ракет. В то же время в воздушных силах Украины отмечают, что паника излишня.

    Так, представитель командования ВС страны Юрий Игнат уверяет, что всю территорию страны средствами ПВО закрыть невозможно. Однако армия имеет способность локально защищать города, объекты, направления и войска, передает РИА «Новости».

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    12 апреля 2024, 11:50 • Новости дня
    Дуда отказал Зеленскому в передаче систем Patriot

    Президент Польши Дуда отказался передать Украине системы Patriot

    Дуда отказал Зеленскому в передаче систем Patriot
    @ President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, заявил президент республики Анджей Дуда на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Вильнюсе.

    Дуда заявил, что Польша в настоящее время фактически не располагает системами Patriot, их установка, по его словам, только началась. «Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», – приводит его слова «Коммерсант».

    Комплексы, развернутые на польской территории, принадлежал армии США, объяснил Дуда. Он напомнил также, что соседние с Украиной страны также не обладают системами Patriot.

    Польские власти обсуждают возможность передачи Украине ракет советского производства, добавил глава республики.

    Ранее немецкие СМИ писали, что украинские военные истощили свои запасы ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, установок IRIS-T и других систем противовоздушной обороны.

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    12 апреля 2024, 21:17 • Новости дня
    Эксперт опроверг связь между ударами по ПХГ на Украине и ростом цен на газ в Европе

    Эксперт Юшков: Рост цен на газ в Европе не связан с российскими ударами по газовым объектам на Украине

    Эксперт опроверг связь между ударами по ПХГ на Украине и ростом цен на газ в Европе
    @ dpa/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Рост цен на газ в Европе вызван не ракетными ударами России по газовым хранилищам Украины, а недавним ростом цен на газ в Азии и, как следствие, увеличением поставок энергоносителя в азиатские страны. Теперь европейские биржи вынуждены повышать цену на газ, чтобы поставщики снова переориентировались на Европу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Ракетные удары России по энергетической системе Украины и газовым хранилищам могли вызвать некоторую реакцию рынка, но скорее эмоциональную. К текущему росту цен на газ в Европе это привести не могло. Тем более что первый удар газовому хранилищу ВС РФ нанесли около недели назад», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Европейцы закачивали в украинские ПХГ около 2,5 млрд. куб. метров в начале отопительного сезона и в течение зимы их отобрали. В итоге там осталось около 3,5 млрд. куб. метров технического буферного газа. Нынешнее подорожание скорее вызвано тем, что азиатские экономики потребляют все больше энергоносителя. В последнее время цены в Азии стали выше, чем в Европе, поэтому СПГ ушел туда», – указал он.

    «США тоже переориентировались на Азию. И поскольку Европе не хватает текущих поставок газа, цена на топливо на европейских биржах вынужденно повышается. Между Европой и Азией уже не меньше пяти лет работает такая система ценового арбитража: СПГ идет туда, где цена выше на данный момент времени», – заметил спикер.

    По словам собеседника, для Европы не играет роли существование подземных газохранилищ (ПГХ) на Украине. «В Киеве уверяли, что украинские ПГХ нужны ЕС как система хранения газа. Но европейские страны настроили много ПХГ объемом в 100 млрд. куб. метров и до сих пор в полную мощь их не использовали. Просто Украина демпинговала, сбавляя стоимость хранения, и все», – рассказал аналитик.

    «А вот для Украины удары ВС РФ создают проблемы. ПХГ используется ею как элемент внутреннего газоснабжения. Там ведь добыча газа по году одинаковая, но зимой спрос на топливо больше, чем летом. А балансировать эту систему без ПХГ очень сложно. Кроме того, ожидаются более жесткие графики подачи электроэнергии», – спрогнозировал эксперт.

    «России же происходящее безразлично, поскольку наши удары не касаются транзита: труба по-прежнему работает, вся прокачка идет ежесуточно. Так что удары по газохранилищам – это только украинская проблема», – резюмировал собеседник.

    Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что ВС России якобы атаковали «два украинских подземных хранилища газа, что привело к росту цен в Европе и стало напоминанием об угрозах энергетической инфраструктуре страны».

    «Эти инциденты подчеркивают потенциальный риск для хранения газа в стране, если запасы газа в Европе не заполнятся этим летом. Украина имеет больше хранилищ, чем любая другая страна на континенте к западу от России, и она активно привлекает трейдеров для хранения поставок», – утверждают авторы материала.

    На этом фоне европейские газовые фьючерсы выросли на 9,5%. «Они достигли самого высокого ценового уровня за более чем три недели», – уточняют в СМИ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия отключает Украине энергосистемы больших городов, а Европа усиливает зависимость от российского СПГ.

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    13 апреля 2024, 04:20 • Новости дня
    Взрыв автомобиля Прозорова в Москве квалифицирован как покушение на убийство

    Взрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве квалифицирован как покушение на убийство

    Tекст: Денис Тельманов

    Следствие квалифицировало взрыв автомобиля бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве как покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.

    «Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

    Напомним, что в пятницу на севере Москвы у дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство. Владелец автомобиля, Василий Прозоров, получил ранения.

    Позже Прозоров заявил, что считает произошедшее терактом, организованным украинскими спецслужбами.

    Василий Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2018 году он переехал в Россию. По данным РИА «Новости», в последние дни Прозоров занимался подготовкой фильма-расследования о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

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    12 апреля 2024, 14:57 • Новости дня
    В Британии допустили передачу лазерного оружия Украине

    Глава Минобороны Британии Шэппс допустил передачу лазерного оружия Украине

    В Британии допустили передачу лазерного оружия Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Британии Грант Шэппс на канале Sky News заявил о намерении ускорить развертывание лазерного оружия дальнего действия DragonFire, которое может быть передано Украине.

    По его словам, оружие будет очень полезным на Украине, передает РИА «Новости».

    Также Шэппс отметил, что использование DragonFire (британская технология лазерного оружия направленной энергии) может иметь «огромные последствия» для конфликта в Украине.

    Ранее Британия испытала лазерную систему Dragonfire, которая, по словам военных, «коренным образом изменит боевое пространство».

    Также сообщалось, что в секретной лаборатории Британии разработали радиочастотное оружие против дронов.

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    12 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Лукашенко: Никакие французы не будут защищать Украину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Французы будут защищать Украину. Это смех. Никакие французы туда не полезут и защищать не будут, это все разговоры», – приводит его слова ТАСС.

    Он назвал угрозы отправки французских военных на Украину попыткой запугать. При этом Лукашенко назвал ложью заявления о том, что Белоруссия планирует вступить в конфликт.

    Между тем Минск усилил охрану и оборону объектов инфраструктуры у украинской границы. В случае попыток нанести удар с украинской стороны последует жесткий ответ.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Он предполагал, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции».

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    12 апреля 2024, 22:31 • Новости дня
    Экс-сотрудник СБУ обвинил Киев в покушении на него в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, пострадавший при взрыве автомобиля на севере Москвы, заявил, что за покушением на него стоит киевский режим.

    «У меня нет никаких сомнений в том, что за сегодняшним покушением стоит террористический киевский режим. Но у него ничего не получилось. Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей», – написал Прозоров этом он написал в своем Telegram-канале.

    Напомним, что ранее сегодня на севере Москвы взорвался автомобиль, в котором находился Василий Прозоров. По предварительным данным, он получил ранение.

    Ранее экс-сотрудники ФСБ и полиции Виталий Демидкин и Владимир Ворожцов рассказали газете ВЗГЛЯД, что те, кому грозит покушение, должны перед каждой поездкой проверять днище машины с помощью досмотровых зеркал и камер, а также пройти курсы по выявлению взрывчатых устройств.

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    13 апреля 2024, 07:33 • Новости дня
    ФСБ рассекретило роль гестапо в катыньском деле

    ФСБ рассекретило роль гестапо в деле расстрела польских офицеров под Катынью

    Tекст: Денис Тельманов

    Рассекреченные ФСБ архивные материалы свидетельствуют о том, что офицеры гестапо сопровождали участников международной комиссии по расследованию массового убийства польских солдат и офицеров в Катынском лесу и фактически руководили их работой.

    Об этом, в частности, говорится в показаниях лаборанта, обер-ефрейтора германской армии Людвига Шнейдера, работавшего в составе комиссии, передает ТАСС.

    Он отмечал, что сотрудник гестапо Гильберс «стал фактически руководителем работ нашей лаборатории по «катынскому делу»», а профессор Герхард Бутц, назначенный председателем экспертной комиссии, «во всем ему беспрекословно подчинялся».

    По словам Шнейдера, офицеры гестапо сопровождали комиссию и во время ее выездов в Катынский лес.

    «При вскрытии трупов присутствовало большое количество немецких офицеров и чиновников, которые давали «пояснения» членам комиссии, повторяя все время, что в их руках имеются неопровержимые доказательства о том, что поляки расстреляны русскими», – говорится в рассекреченных показаниях.

    Напомним, что «катынское дело» получило свое название от Катынского леса у Смоленска, где в 1943 году были обнаружены массовые захоронения расстрелянных польских военнопленных. В 1990 году советское правительство признало ответственность НКВД за это преступление.

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    12 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Туск: ЕС готов в ближайшее время начать использовать замороженные активы России
    Туск: ЕС готов в ближайшее время начать использовать замороженные активы России
    @ IMAGO/Aleksander Kalka/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Евросоюза близки к соглашению о применении доходов от замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск после встречи с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

    «Мы постепенно приближаемся к решению, которое позволит в большей степени использовать замороженные в европейских банках российские средства», – передает ТАСС его слова.

    Ранее Еврокомиссия предложила направлять 90% доходов от заблокированных российских активов на закупку вооружений для Украины, а 10% – в бюджет ЕС для поддержки украинского ВПК. Первые перечисления могут начаться уже в июле.

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    12 апреля 2024, 15:54 • Новости дня
    Лукашенко: Гипотетическое вступление Белоруссии в войну с Украиной ничего не даст

    Tекст: Александра Юдина

    Гипотетическое вступление Белоруссии в войну с Украиной ничего не даст, поскольку украинская граница полностью заминирована и забетонирована, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

    По его словам, призывы вовлечь Белоруссию в войну на Украине выгодны НАТО, именно этим в альянсе сейчас и занимаются, передает РИА «Новости».

    Также Лукашенко напомнил, что протяженность фронта в украинском конфликте составляет порядка 1 тыс. километров, еще около 3 тыс. км границ с сопредельными странами, это придется белорусским военным закрыть в случае вступления в конфликт.

    При этом белорусский лидер отметил, что граница с Белоруссией со стороны Украины забаррикадирована так, что туда не подойти – она полностью заминирована и забетонирована.

    Напомним, Путин и Лукашенко начали переговоры один на один в Кремле.

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    12 апреля 2024, 21:18 • Новости дня
    В Барселоне вывесили плакаты с призывом не давать денег Зеленскому

    Листовки с призывами не давать денег Зеленскому появились на улицах Барселоны

    В Барселоне вывесили плакаты с призывом не давать денег Зеленскому
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Постеры, призывающие не перечислять финансовую помощь Украине, развесили в туристических местах Барселоны, на листовках изображен карикатурный Владимир Зеленский.

    На рекламных тумбах расклеили постеры с изображением Зеленского с листом с надписью: «Дай денег на кокаин». Президент Украины нарисован по колено в крови. На красном фоне размещены призывы к Европе «не платить ни за кокаин для путчистов, ни за истребление славянских народов!», пишут «Известия».

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Зеленскому не доверяет даже его собственный парламент.

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