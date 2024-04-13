Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.8 комментариев
В Южно-Сахалинске ожидается подтопление сельхозугодий
В воскресенье, 14 апреля, в Южно-Сахалинске прогнозируется подтопление сельскохозяйственных угодий и дорог из-за подъема уровня воды в реке Сусуя. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области.
«В реке Сусуя прогнозируется подъем уровня воды... Ожидается затопление сельхозугодий, дорог, отдельных хозяйственных объектов нижней части города Южно-Сахалинска», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
Жителям низменных районов рекомендовано подготовиться к возможному подтоплению, иметь запас продуктов и воды, а также отложить выезды на рыбалку и охоту.
Напомним, что в октябре прошлого года тайфун с сильными дождями и штормовым ветром вызвал наводнение в Южно-Сахалинске. Тогда в областном центре был введен режим ЧС.