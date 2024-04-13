В Южно-Сахалинске ожидается подтопление сельхозугодий

Оренбургский губернатор заявил о катастрофическом сбросе воды с дамбы в районе Орска

Tекст: Александра Юдина

По его словам, катастрофически большой объем воды обусловлен притоком в Ириклинское водохранилище, который произошел не за два месяца паводка, а за четыре дня, передает РИА «Новости».

При этом, как отметил Паслер, объем сброса с Ириклинского водохранилища в сторону Орска вырос за сутки с 90 кубов до почти 2,7 тыс. кубов.

«Выдержала бы дамба, не выдержала, там сверху вода шла, сверху дамбы», – указал он.

Также глава региона пообещал выделить деньги для экспертизы дамбы в районе Орска и разработки полноценного проекта новой дамбы.

Между тем власти Оренбурга призвали жителей города эвакуироваться при паводке заранее.

Как отметил глава Оренбурга Сергей Салмин, не нужно сидеть и дожидаться критических ситуаций, в максимально короткое время нужно эвакуироваться.

Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Оренбурге зафиксировали пик паводка.

