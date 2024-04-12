Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.37 комментариев
Массовый пуск ракет произведен со стороны Ливана по северу Израиля
В ряде населенных пунктов в северной части Израиля сработали сирены воздушной тревоги, зафиксирован пуск 50 ракет со стороны Ливана, сообщил 13-й канал израильского телевидения.
Воздушная тревога прозвучала в нескольких населенных пунктах на севере Голанских высот, следует из данных израильской системы оповещения «Цева Адом», передает РИА «Новости».
Ливанское движение «Хезболла» заявило, что произвело массированный обстрел израильской артиллерии на границе с Ливаном. Как говорится в сообщении движения, было выпущено несколько десятков ракет «Катюша» по артиллерийским позициям Израиля в Зауре.
Ранее сообщалось, что Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана. Газета ВЗГЛЯД описывала сценарии того, как будут разворачиваться боевые действия, в том числе самые страшные.