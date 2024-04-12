  • Новость часаМассовый пуск ракет произведен со стороны Ливана по северу Израиля
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    Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.

    37 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    41 комментарий
    12 апреля 2024, 21:02 • Новости дня

    Массовый пуск ракет произведен со стороны Ливана по северу Израиля

    Массовый пуск ракет произведен со стороны Ливана по северу Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ряде населенных пунктов в северной части Израиля сработали сирены воздушной тревоги, зафиксирован пуск 50 ракет со стороны Ливана, сообщил 13-й канал израильского телевидения.

    Воздушная тревога прозвучала в нескольких населенных пунктах на севере Голанских высот, следует из данных израильской системы оповещения «Цева Адом», передает РИА «Новости».

    Ливанское движение «Хезболла» заявило, что произвело массированный обстрел израильской артиллерии на границе с Ливаном. Как говорится в сообщении движения, было выпущено несколько десятков ракет «Катюша» по артиллерийским позициям Израиля в Зауре.

    Ранее сообщалось, что Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана. Газета ВЗГЛЯД описывала сценарии того, как будут разворачиваться боевые действия, в том числе самые страшные.

    12 апреля 2024, 16:23 • Новости дня
    Путин поздравил семью оленеводов с Ямала с золотой свадьбой

    Путин вновь поговорил по телефону с семьей оленеводов с Ямала

    Путин поздравил семью оленеводов с Ямала с золотой свадьбой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с многодетной семьей Пяк – потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале.

    В январе глава государства встретился с победителями и участниками всероссийских семейных конкурсов, среди которых была чета Пяк. Тогда глава семьи Енкся Пяк рассказал, что 12 апреля их браку с супругой Зоей исполняется 50 лет.

    В ходе состоявшегося телефонного разговора глава государства поздравил супругов Енксю и Зою Пяк с золотой свадьбой, говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.

    В разговоре также приняли участие белорусский лидер Александр Лукашенко и космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская.

    Коментарии (2)
    11 апреля 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары по энергообъектам на Украине связаны с процессом демилитаризации, так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины, заявил президент России Владимир Путин.

    «В энергетике, к сожалению, в последнее время мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть: мы, даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что они хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», – заявил Путин, его слова приводит официальный сайт президента.

    «Повторяю еще раз: если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а в энергетике они связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, – это демилитаризация… Прежде всего мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК – на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую», – пояснил глава государства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ударами ракет и беспилотников Россия отключает Украине энергосистемы больших городов.

    Коментарии (72)
    11 апреля 2024, 21:44 • Новости дня
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии, на которую не позвали Россию.

    «Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то», – цитирует его ТАСС.

    По словам Путина, «говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали. И говорят, что мы отказываемся».

    Также Путин заявил, что на удары Украины по энергообъектам России Москва была вынуждена отвечать, но воздерживалась от этого в зимний период. Он подчеркнул, что удары по украинским энергетическим объектам являются частью демилитаризации, так как они влияют на ОПК Украины.

    Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что участие России в конференции о мирном урегулировании на Украине необходимо, чтобы установить прочный мир.

    Напомним, первая конференция пройдет в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден. Посольство России в Швейцарии уже заявило, что российская сторона не примет приглашение, поскольку продавливаемая «формула мира» является украинским ультиматумом Москве и не учитывает интересы России.

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    12 апреля 2024, 14:52 • Новости дня
    Опубликовано видео подрыва в Москве иномарки с экс-офицером СБУ Прозоровым
    Опубликовано видео подрыва в Москве иномарки с экс-офицером СБУ Прозоровым
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Хозяином взорвавшегося на Коровинском шоссе автомобиля Toyota Land Cruiser Prado оказался экс-сотрудник Службы безопасности Украины, он переехал в Россию до начала спецоперации, сообщили в оперативных службах. СМИ опубликовали видео происшествия.

    Взрыв произошел, когда мужчина завел машину, передает ТАСС. По словам собеседника агентства, рассматриваются разные версии произошедшего, одна из них – срабатывание неустановленного взрывного устройства.

    Ранее СК возбудил дело после подрыва автомобиля на севере Москвы.

    Коментарии (31)
    12 апреля 2024, 01:55 • Новости дня
    Le Figaro: Запад заговорил о возможном поражении Украины
    Le Figaro: Запад заговорил о возможном поражении Украины
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Ситуация на фронте складывается не в пользу Киева, и на Западе вновь заговорили о возможности поражения Украины, пишет газета Le Figaro.

    Издание указывает, что после провального контрнаступления Киева в прошлом году украинские военные вынуждены отступать на оборонительные позиции, тогда как российская армия оказывает постоянное давление, стремясь прорвать линии противника, передает ТАСС

    Как отмечает газета, смертоносность боев, обусловленная хорошей просматриваемостью поля боя и точностью огня, делает любое наступление трудоемким и способным обернуться большими потерями. В этой ситуации, замедляющей ход конфликта, положение Киева становится все более шатким.

    Le Figaro указывает на недавние слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего, что Киев проиграет без помощи Вашингтона, и главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи, выступившего с аналогичным заявлением.

    В разговоре с французскими официальными лицами украинские представители обещают начать контрнаступление в 2025 году, если Париж «поможет Киеву продержаться в текущем году». «Украинцы говорят нам: помогите нам выстоять в 2024 году, и в 2025 мы сможем снова начать наступление», – приводит газета слова французского чиновника, ведущего диалог с украинской стороной.

    По данным Le Figaro, Киев заинтересован в поставках наземных систем «земля-воздух» среднего радиуса действия Mamba (SAMP/T). «Украинцам нужны не столько сами системы, сколько ракеты», – цитирует газета тот же источник. При этом издание указывает, что несмотря на давление со стороны французского правительства, компания MBDA, которая производит используемые с этой системой ракеты Aster 30, не сможет поставить больше снарядов в краткосрочной перспективе. К тому же, продолжает Le Figaro, армия Франции нуждается в них для своих собственных целей.

    Ранее командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль признал, что украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в 7-10 раз. По его словам, украинская армия держит оборону из последних сил.

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    12 апреля 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по военной технике ВСУ под Харьковом
    Российские войска нанесли удар по военной технике ВСУ под Харьковом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России ударили по району села Циркуны, северо-восточного пригорода Харькова, куда перебросили военную технику, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, в 22.50 был прилет в стороне населенного пункта Циркуны в Харькове, куда перебрасывается военная техника для работы на Белгородском направлении, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщил, что ТЭЦ-2 и ГРЭС-2 поражены российским ударом в поселке Эсхар Харьковской области.

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    12 апреля 2024, 04:25 • Новости дня
    МИД: Финляндия столкнется с контрмерами, если создаст для России ядерную угрозу

    МИД пообещал Финляндии контрмеры в случае создания ядерной угрозы России

    Tекст: Денис Тельманов

    Финляндия столкнется с военно-политическими контрмерами России, если создаст для нее ядерную угрозу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

    Дипломат прокомментировал заявления финских властей о том, что они могут разрешить транзит ядерного оружия НАТО по территории страны, оценив их с помощью «библейской формулы – «не ведают, что творят».

    «Безотносительно того, ведают ли власти Финляндии, что они творят, им предстоит в полной мере столкнуться с российскими военно-техническими контрмерами», – сказал Ермаков в интервью ТАСС.

    Он подчеркнул, что у Москвы до последнего времени не было никаких серьезных вопросов к Хельсинки в сфере безопасности, а Финляндии «абсолютно ничего не угрожало с российского направления», однако руководство Финляндии в одночасье решило отбросить «то, что гарантировало спокойствие и стабильность их страны, а именно – военный нейтралитет», и оказалось втянуто в общую антироссийскую политику НАТО.

    Кроме того, сейчас в Финляндии рассуждают и о возможности присоединения к практической деятельности стран блока по созданию угроз для России с задействованием ядерного оружия, отметил Ермаков.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что может разрешить транзит ядерного оружия после того, как страна присоединилась к Североатлантическому альянсу. В настоящее время ввоз ядерного оружия в Финляндию запрещен.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что объекты в Северной Европе, где США разместят свое ядерное оружие, станут законными военными целями в сценарии прямого военного столкновения России и НАТО,

    Она пояснила, что подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и неизбежно станут законными целями в случае прямого военного столкновения России с НАТО.

    По словам Захаровой, в случае размещения в Северной Европе американского ядерного оружия, «безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, она явным образом пострадает».

    Коментарии (16)
    12 апреля 2024, 14:47 • Новости дня
    Найден справивший нужду на Вечный огонь в Севастополе приезжий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Севастополе задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня на Мемориале героической обороны города, мужчина потушил пламя, справив на него нужду, сообщили в региональном МВД.

    Сообщение об осквернении Вечного огня Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов поступило в ночь на пятницу, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По данным МВД, неизвестный справил нужду на огонь. Его задержали, им оказался 36-летний приезжий, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

    В декабре в Петербурге решили выдворить из страны семьи школьников, потушивших Вечный огонь в городе.

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    12 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне о российском руководстве

    МИД вызвал посла Франции из-за слов Сежурне о российском руководстве

    Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне о российском руководстве
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД России, поводом послужило высказывание французского министра иностранных дел Стефана Сежурне об отсутствии интереса Парижа к диалогу с Москвой из-за «содержащих ложные сведения заявлений» руководства страны.

    Сежурне заявил, что французская сторона не заинтересована в диалоге с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения, сообщили в МИД, передает РИА «Новости».

    Москва расценивает подобные заявления как «сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами», послу указано на недопустимость таких высказываний, подчеркнули в российском дипведомстве.

    В январе посла Франции вызывали в МИД из-за французских наемников в Харькове.

    Коментарии (13)
    12 апреля 2024, 14:04 • Новости дня
    ФСБ показала бронемашину «Клоп»
    ФСБ показала бронемашину «Клоп»
    @ Макс Ветров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) продемонстрировала видео с бронеавтомобилем «Клоп», созданного для Центра спецназа ведомства.

    В ролике запечатлена четырехколесная бронемашина, видео опубликовано РИА «Новости».

    Бронеавтомобиль носит черный окрас, у него покатый капот, соединенный в одну линию с лобовым стеклом, узкие боковые окна и массивные колеса.


    В ролике показана операция по задержанию коррупционеров из компании «Россети Северный Кавказ». Напомним, в пятницу ФСБ и МВД задержали подозреваемых в хищении 2,8 млрд рублей бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ».

    Проект бронеавтомобиля разрабатывался с 2008 года.

    Коментарии (17)
    12 апреля 2024, 17:40 • Новости дня
    СМИ: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам

    Bloomberg: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам

    СМИ: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары Вооруженных сил России по газовым хранилищам на Украине привели к росту цен на газ в Европе, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, стоимость европейских газовых фьючерсов выросла уже на 9,5%, что стало рекордным показателем за последние три недели. Это произошло на фоне опасений выхода из строя украинских хранилищ, которые подключены к газовым сетям Евросоюза.

    Украина обладает одними из самых больших газовых хранилищ в Европе и активно использует их для хранения импортного газа, отмечает издание. В этом году Киев предлагает иностранным трейдерам забронировать до 10 млрд кубометров своих хранилищ, что составляет около трети от их общего объема.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Европа усилила свою зависимость от российского СПГ за год и выясняла, какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ.

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    11 апреля 2024, 21:20 • Новости дня
    Пашинян заявил о проблемах с покупкой оружия из-за членства Армении в ОДКБ
    Пашинян заявил о проблемах с покупкой оружия из-за членства Армении в ОДКБ
    @ Stepan Poghosyan/Photolure/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика якобы неоднократно получала отказ в продаже оружия от других стран из-за ее участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    «Многие в мире говорили, что мы не будем продавать вам оружие, потому что вы – член ОДКБ», – приводит ТАСС слова армянского премьера.

    Он также в очередной раз высказал обвинения в адрес России, в том числе по теме оборонного сотрудничества Москвы и Баку, и выразил недовольство работой совместной с Россией системой ПВО.

    Ранее в Кремле назвали Армению ценным союзником России.

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    11 апреля 2024, 21:28 • Новости дня
    Российские девушки не хотят встречаться с геймерами и футбольными болельщиками

    Tекст: Кристина Цыцура

    Половина опрошенных россиянок откажутся идти на свидание с геймером, заявили после проведенного исследования эксперты сервиса для знакомств «Мамба».

    Еще одним отталкивающим хобби для девушек является коллекционирование марок и монет, а также футбол, передает РИА «Новости».

    Мужчинам же не нравятся, когда девушка занимается боксом, вязанием и вышивкой. При этом оба пола испытывают симпатию чаще к тем, кто увлекается готовкой.

    Коментарии (23)
    12 апреля 2024, 11:14 • Новости дня
    WSJ: Байден потерял поддержку среди негров
    WSJ: Байден потерял поддержку среди негров
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Все больше чернокожих американцев заявляют, что планируют поддержать Дональда Трампа на президентских выборах, предстоящих этой осенью. Теперь действующему президенту США Джо Байдену предстоит улучшить показатели со стороны одного из самых лояльных электоратов Демократической партии, пишет The Wall Street Journal.

    Согласно результатам опроса, проведенного WSJ в семи колеблющихся штатах, большинство чернокожих мужчин намерены поддержать Байдена, однако 30% из них заявили, что точно или вероятно будут голосовать за бывшего президента-республиканца.

    В 2020 году за Трампа проголосовали 12% чернокожих мужчин по всей стране, свидетельствуют данные AP VoteCast.

    Кроме того, по данным WSJ, 11% чернокожих женщин заявили, что они определенно или вероятно будут голосовать за Трампа. На предыдущих выборах республиканец набрал 6% среди чернокожих женщин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден провалил попытку консолидации американцев вокруг себя.

    Коментарии (12)
    11 апреля 2024, 21:40 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт в Московской синагоге
    ФСБ предотвратила теракт в Московской синагоге
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении террористического акта в культовом еврейском учреждении в Москве.

    По информации ведомства, уроженец одной из стран Средней Азии планировал совершить теракт в столичной синагоге, передает ТАСС.

    Злоумышленник провел разведку у синагоги и приобрел компоненты для изготовления СВУ, передает «Коммерсант». При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

    Ранее ФСБ предотвратила теракт в пункте гумпомощи в Самарской области.

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