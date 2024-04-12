Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.8 комментариев
ФОМ: Путину доверяют 82% опрошенных россиян
Уровень доверия россиян избранному президенту России Владимиру Путину составляет 82%, столько же респондентов считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».
«О доверии Владимиру Путину заявили 82% россиян (без изменений с 31 марта). Также большинство населения (82%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – передает ТАСС сообщение соцслужбы.
Положительную оценку работы правительства дали 60% участников опроса (плюс 1 п. п.), а о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 61% опрошенных (плюс 4 п. п.).
Уровень поддержки «Единой России» составил 50% (минус 4 п. п.), КПРФ – 7% (без изменений), ЛДПР – 8% (плюс 2 п. п.), «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п. п.), «Новых людей» – 4% (плюс 1 п. п.).
Опрос проводился 5-7 апреля среди 1,5 тыс. россиян.