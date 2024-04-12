  • Новость часаСенатор назвал «нехристями» руководство МВД Эстонии за нападки на РПЦ
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    Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    21 комментарий
    12 апреля 2024, 11:14 • Новости дня

    WSJ: Байден потерял поддержку среди негров

    WSJ: Байден потерял поддержку среди негров
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Все больше чернокожих американцев заявляют, что планируют поддержать Дональда Трампа на президентских выборах, предстоящих этой осенью. Теперь действующему президенту США Джо Байдену предстоит улучшить показатели со стороны одного из самых лояльных электоратов Демократической партии, пишет The Wall Street Journal.

    Согласно результатам опроса, проведенного WSJ в семи колеблющихся штатах, большинство чернокожих мужчин намерены поддержать Байдена, однако 30% из них заявили, что точно или вероятно будут голосовать за бывшего президента-республиканца.

    В 2020 году за Трампа проголосовали 12% чернокожих мужчин по всей стране, свидетельствуют данные AP VoteCast.

    Кроме того, по данным WSJ, 11% чернокожих женщин заявили, что они определенно или вероятно будут голосовать за Трампа. На предыдущих выборах республиканец набрал 6% среди чернокожих женщин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден провалил попытку консолидации американцев вокруг себя.

    11 апреля 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары по энергообъектам на Украине связаны с процессом демилитаризации, так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины, заявил президент России Владимир Путин.

    «В энергетике, к сожалению, в последнее время мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть: мы, даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что они хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», – заявил Путин, его слова приводит официальный сайт президента.

    «Повторяю еще раз: если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а в энергетике они связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, – это демилитаризация… Прежде всего мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК – на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую», – пояснил глава государства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ударами ракет и беспилотников Россия отключает Украине энергосистемы больших городов.

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    11 апреля 2024, 19:48 • Новости дня
    Небензя рассказал о коренном переломе на Украине

    Небензя: Западная помощь и атаки Киева не изменят ход конфликта

    Небензя рассказал о коренном переломе на Украине
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    По мнению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, ни новые пакеты помощи Запада, ни «мясные штурмы» Киева не смогут изменить ход конфликта на Украине.

    Он заявил, что «Украина сегодня не более чем частная военная компания, воюющая для Запада и западным оружием до последнего украинца», передает ТАСС.

    Небензя уверен, что в конфликте на наших глазах происходит коренной перелом и изменить эту тенденцию не смогут никакие внешние факторы. Он рекомендовал странам Запада готовиться к тому, что единственной темой международных встреч по Украине скоро станет безоговорочная капитуляция киевского режима.

    Ранее Россия запросила в Совете Безопасности (СБ) ООН на 12 апреля заседание по западным поставкам вооружений киевским властям.

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    11 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    Небензя: Украинцы начали активно делиться с Россией координатами ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что жители Харькова, Одессы, Николаева и других городов активно делятся с ВС РФ координатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Как указал Небензя, по данным украинских бойцов, местные жители в Харькове, Одессе, Николаеве, Днепропетровске, других городах и регионах Украины начали рассказывать российским военным местоположения военных складов ВСУ и воинских резервов. По его словам, такие поступки наглядно показывают настоящее «отношение мирного населения к происходящему», передает ТАСС.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Вадим Отрошевский рассказал, что командование ВСУ мобилизует для участия в боевых действиях в основном сельское население, а городские жители стараются этого избежать при помощи взяток и уехать за границу.

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    11 апреля 2024, 21:44 • Новости дня
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии, на которую не позвали Россию.

    «Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то», – цитирует его ТАСС.

    По словам Путина, «говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали. И говорят, что мы отказываемся».

    Также Путин заявил, что на удары Украины по энергообъектам России Москва была вынуждена отвечать, но воздерживалась от этого в зимний период. Он подчеркнул, что удары по украинским энергетическим объектам являются частью демилитаризации, так как они влияют на ОПК Украины.

    Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что участие России в конференции о мирном урегулировании на Украине необходимо, чтобы установить прочный мир.

    Напомним, первая конференция пройдет в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден. Посольство России в Швейцарии уже заявило, что российская сторона не примет приглашение, поскольку продавливаемая «формула мира» является украинским ультиматумом Москве и не учитывает интересы России.

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    11 апреля 2024, 12:56 • Новости дня
    Над зданием посольства Украины в Москве подняты флаг России и Знамя Победы
    Над зданием посольства Украины в Москве подняты флаг России и Знамя Победы
    @ t.me/ssigny

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На территории посольства Украины в Москве были подняты российский флаг и Знамя Победы. Это произошло после того, как Москва расторгла договор аренды земельного участка, на котором находится комплекс зданий украинского посольства.

    Данная мера стала ответной на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды участка посольства РФ на Украине.

    МИД РФ подчеркнул, что расторжение договора аренды не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, которое остается в государственной собственности Украины, передает ТАСС.

    В настоящее время посольство Украины в Москве закрыто, однако за забором можно увидеть два флага, развивающиеся на флагштоке перед зданием дипмиссии.

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    11 апреля 2024, 13:41 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе возмездия по ТЭК Украины
    Минобороны сообщило об ударе возмездия по ТЭК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По объектам украинского топливно-энергетического комплекса нанесен массированный удар высокоточным оружием, сообщило российское министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Все назначенные объекты поражены, нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей украинской армии.

    Отмечается, что эти удары стали ответом на попытки киевского режима навредить объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

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    11 апреля 2024, 21:04 • Новости дня
    В Иране назвали условие отказа от ответного удара по Израилю

    Иран не станет отвечать на удар Израиля по консульству, если его осудит СБ ООН

    В Иране назвали условие отказа от ответного удара по Израилю
    @ Iran's Defense Ministry/WANA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Если бы Совет Безопасности ООН осудил действия властей Израиля, в частности удар по иранскому консульству, Иран мог бы отказаться от ответных действий, заявило постоянное представительство Исламской республики при всемирной организации.

    В сообщении, опубликованном миссией в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), говорится, что для того, чтобы избежать удара со стороны Ирана, Совет Безопасности ООН должен осудить «заслуживающий осуждения агрессивный акт сионистского режима в отношении иранских дипломатических объектов в Дамаске», а затем привлечь к ответственности виновных, передает ТАСС.

    Ранее американская пресса заявляла, что «крупные удары» Ирана или «доверенных лиц» Тегерана по Израилю неизбежны.

    Напомним, посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что страна готова обозначить свой ответ на удар по консульству страны в Сирии, но разрастания конфликта на Ближнем Востоке не хочет. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что в случае атаки со стороны Ирана по израильской территории Израиль «ответит в Иране».

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    11 апреля 2024, 16:20 • Новости дня
    СМИ: Крупнейший производитель вина перешел в собственность государства

    РБК: «Кубань-Вино» и другие активы группы «Ариант» перешли в госсобственность

    СМИ: Крупнейший производитель вина перешел в собственность государства
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крупнейший производитель вина «Кубань-Вино», а также ряд других активов группы «Ариант» перешли в собственность Российской Федерации, следует из данных ЕГРЮЛ.

    В госсобственность перешли агрофирма «Южная», производитель вина «Центр пищевой индустрии – Ариант», а также агрофирма «Ариант», специализирующаяся на разведении свиней, передает РБК.

    Ранее владельцем всех этих компаний была ГК «Ариант». Генпрокуратура требовала передать активы в госсобственность, и 5 апреля суд вынес решение в ее пользу. Передача активов в госсобственность произошла 10 апреля.

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    11 апреля 2024, 18:02 • Новости дня
    Сенатор назвал «голливудом» попытку ВСУ десантироваться на Тендровской косе

    Сенатор Кастюкевич назвал «голливудом» попытку ВСУ десантироваться на Тендровской косе

    Сенатор назвал «голливудом» попытку ВСУ десантироваться на Тендровской косе
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринял попытку высадиться на Тендровскую косу в надежде убедить Запад в целесообразности вливания им средств в украинский конфликт, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

    «Попытка высадки десанта ВФУ (вооруженные формирования Украины) на Тендровской косе была не чем иным, как очередным «голливудом», чтобы показать оправданность вливаемых Западом средств в эту войну», – приводит РИА «Новости» слова сенатора.

    Любая антироссийская провокация, подготовленная Британией или кем-то еще, обречена на провал, поскольку «они все воюют за деньги, а мы – за Родину и людей», подчеркнул Кастюкевич.

    Ранее ФСБ и Минобороны пресекли спланированную британцами высадку ВСУ в Херсонской области.

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    11 апреля 2024, 20:04 • Новости дня
    Лукашенко рассказал, с кем нужно разобраться после теракта в «Крокусе»

    Лукашенко: После теракта в «Крокусе» важно разобраться с теми, кто стоит за Украиной

    Tекст: Дарья Григоренко

    После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» нужно разобраться с теми, кто стоит за Украиной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Чего вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про «Крокус». Сейчас надо до конца разобраться. Украинцы украинцами. Но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили», – отметил Лукашенко, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Хотя, по его мнению, сейчас вести разговоры с Киевом вряд ли получится. Белорусский лидер предложил помощь в разговоре с Украиной, но отметил, что «стремиться России туда с ними как-то разговаривать нет смысла».

    Напомним, в четверг Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что теракт в «Крокусе» указывает на использование украинскими неонацистами и странами Запада на российской территории членов международного террористического подполья.

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    11 апреля 2024, 19:28 • Новости дня
    Украина начала принудительную эвакуацию 47 поселков Харьковской области
    Украина начала принудительную эвакуацию 47 поселков Харьковской области
    @ REUTERS/Murad Sezer

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подконтрольные киевскому режиму власти Харьковской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми в нескольких десятках поселков, об этом заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

    Всего планируется принудительно эвакуировать 47 прифронтовых населенных пунктов, это не касается самого Харькова, заявил Синегубов, передает ТАСС.

    Эвакуация затронет Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. В них проживают 182 ребенка.

    В январе 2024 года киевский режим объявлял о принудительной эвакуации детей из подконтрольной ВСУ части ДНР. В марте он провел эвакуацию людей из Сумской области.

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    11 апреля 2024, 18:41 • Новости дня
    Рогов: ВС России наказали украинскую бригаду теробороны за обстрелы ЗАЭС
    Рогов: ВС России наказали украинскую бригаду теробороны за обстрелы ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные поразили 121-ю украинскую бригаду территориальной обороны, которая занималась обстрелами Энергодара и Запорожской атомной электростанции, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Точные удары ВС России накрыли боевиков украинской армии, обстреливавших Энергодар, ЗАЭС и Каменско-Днепровский район Запорожской области, сказал Рогов ТАСС.

    Он добавил, что часть из них удалось установить, это военнослужащие 121-й бригады теробороны из Кировограда. Их «накрывали» в Никополе и его пригороде.

    На прошлой неделе ВСУ атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС, в ходе другой атаки они использовали беспилотники для нападения на грузовой порт и столовую у станции.

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    11 апреля 2024, 12:28 • Новости дня
    Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам – владельцам ЗРК Patriot

    Политолог Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам – владельцам ЗРК Patriot

    Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам – владельцам ЗРК Patriot
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Угрожая «испортить отношения», Кулеба пытается заставить другие страны поставить ВСУ ЗРК Patriot. Кроме того, за его спиной могут стоять США или Британия, которые заинтересованы в подобных поставках, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о провале «доброй дипломатии» и о готовности «испортить отношения» с другими странами ради Patriot.

    «Это типичный пример дипломатии современной Украины. Сначала ее руководство просит оружие якобы «по-хорошему», а потом начинает требовать «по-плохому». И в этой логической цепочке угрозы Кулебы смотрятся вполне органично, особенно на фоне поведения украинских послов в странах Европы. Достаточно вспомнить Андрея Мельника, назвавшего канцлера Шольца «ливерной колбасой», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «С прикладной точки зрения это заявление, разумеется, направлено на выбивание денег и оружия у других стран. Потенциальными жертвами украинской дипломатической агрессии имени Кулебы могут стать любые страны, которые имеют на своем вооружении ЗРК Patriot. Не повезет ряду европейских и азиатских государств, например, Германии, Нидерландам, возможно Саудовской Аравии. Офис Зеленского придерживается логики, что если кто-то не воюет, то должен отдать свои комплексы ВСУ», – подчеркивает собеседник.

    «Исключением из этого списка могут стать лишь США. Полагаю, что угрозы Кулебы связаны с желанием Вашингтона или Лондона надавить на другие страны, чтобы последние поставили Украине ЗРК. Тем более Соединенные Штаты прямо заинтересованы в дополнительных заказах на новые зенитные комплексы от государств, отправивших свои Patriot ВСУ», – акцентирует эксперт.

    «Полагаю, что Украина, особенно если подобное заявление было согласовано с США или Британией, может получить Patriot. Однако такое поведение еще больше дискредитирует офис Зеленского в глазах других стран. Кроме того, это давление отрицательно скажется на желании государств поставлять оружие ВСУ в дальнейшем», – резюмировал Скачко.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot. Однако теперь, ради зенитных комплексов, он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает», – передает Washington Post его слова.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Министр не понимает, почему некоторые государства не передают ВСУ ЗРК. По его подсчетам, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных комплексов.

    В конце марта Кулеба уже сообщал, что у стран Запада есть возможность передать ВСУ новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение там не принимают. Он отмечал, что Украина продолжает переговоры с другими государствами относительно поставок комплексов.

    Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, отмечал, что Украина «отчаянно просит» Евросоюз срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot. Чиновник пообещал на следующей встрече министров иностранных дел и обороны объединения поднять вопрос о поставках ЗРК для ВСУ.

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    11 апреля 2024, 20:11 • Новости дня
    Эксперт: «Ангара-А5» открывает возможности для полетов к Луне и планетам Солнечной системы

    Эксперт Эйсмонт: «Ангара-А5» будет использована для строительства новой российской орбитальной станции

    Эксперт: «Ангара-А5» открывает возможности для полетов к Луне и планетам Солнечной системы
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Новая ракета будет использована при строительстве российской орбитальной станции и позволит планировать экспедиции к Луне и планетам Солнечной системы, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт, комментируя успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

    «Данный запуск проходит по разряду испытательных. Это значит, что в любой момент специалисты могут столкнуться с нештатной ситуацией, это нормально. После выяснения причин, неисправности устраняют и двигаются дальше, что мы видим и в данном случае. Тем более, судя по тому, что переносы были всего на сутки, трудности, с которыми столкнулись, не были существенными, их очень оперативно преодолели – и состоялся успешный запуск», – говорит Эйсмонт.

    Он подчеркивает, что отмена первого пуска состоялась по причине нештатного срабатывания клапанов, во второй раз специалисты тоже столкнулись с незначительной проблемой. Это указывает на то, что система обнаружения неполадок работает исправно и является надежной. «Дважды отложенный старт, в общем, отношу к успеху, потому что своевременно обнаружить вот такие неисправности и тут же их устранить – это тоже непростая задача. И потом, как хорошо вышло, что запуск «Ангары-А5» состоялся в преддверии Дня космонавтики, который уже завтра», – рассказывает эксперт.

    Теперь страна может рассчитывать в дальнейшем на использование тяжелого носителя для целого комплекса задач. «Во-первых, уже пришло время переходить на новый носитель, поскольку прежний – «Протон-М» – устарел. Во-вторых, мы получили инструмент строительства Российской орбитальной станции (РОС), которая станет платформой для отработки технологий полетов на Луну и строительства лунной базы. Конечно, есть еще над чем работать. Как мы видели, состоялся беспилотный запуск, без экипажа, поэтому нужно еще поработать над тем, чтобы эта ракета была пригодна для запуска пилотируемых аппаратов», – рассуждает Эйсмонт.

    Сейчас пилотируемые запуски планируется осуществлять в основном с помощью космического корабля «Союз», продолжает собеседник. Но для полетов на Луну характеристик «Союза» недостаточно, здесь может быть использована «Ангара», считает эксперт. Новая ракета для таких полетов годится и позволит России свободнее себя чувствовать при планировании экспедиций к Луне и планетам Солнечной системы.

    «В общем, возможности сильно расширились, появились и инструменты для реализации этих возможностей. Они у нас получились, что называется, по последнему слову техники – очень современные, на уровне последних достижений космических технологий», – заключил Эйсмонт.

    11 апреля ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» стартовала с площадки 1А космодрома Восточный. Ранее запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» на космодроме Восточный отменяли два раза подряд – 9 и 10 апреля.

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    11 апреля 2024, 20:56 • Новости дня
    В Минобороны России спрогнозировали последствия нового контрнаступления ВСУ
    В Минобороны России спрогнозировали последствия нового контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый план Киева по контрнаступлению приведет к разгрому украинской армии и положит начало пути к миру на условиях России, заявил высокопоставленный источник в Минобороны.

    «Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам собеседника агентства, Киев полностью возложил на Запад обязанность снабжения сотен тысяч мобилизованных украинцев оружием, поскольку «ничего своего на Украине давно нет». Вместе с тем «и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола».

    Он также напомнил, что предыдущее контрнаступление ВСУ закончилось гибелью и ранением более 166 тыс. украинских военнослужащих, потерей 789 танков, 2,4 тыс. других бронемашин и 132 самолетов.

    На Украине не осталось тех, кто стал бы «добровольно развивать это безумие Зеленского», поэтому Киев пытается пополнить ряды ВСУ «новым пушечным мясом», продвигая закон о мобилизации.

    Ранее Зеленский заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления, в который входит разрушение Крымского моста. В Крыму назвали неадекватным «план контрнаступления» от Зеленского.

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    Разрыв с Россией лишает финнов денег, пенсий и населения

    Еще недавно зажиточная и благополучная Финляндия, куда с удовольствием ездили российские туристы и покупатели, переживает острейший экономический кризис. Дело дошло до сокращения пенсий и даже больниц. Так Финляндия пожинает плоды полного обрушения любых связей с Россией. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Мобилизация на Украине: главное

      Верховная рада Украины приняла многострадальный законопроект, который называют законом об ужесточении мобилизации. Что он изменит для Украины и что изменит для России к контексте СВО?

    • НАТО готовит новую войну на Балканах

      В Североатлантическом альянсе подтвердили намерение расшириться на Боснию, где вступления в НАТО желают мусульмане. Сербы, контролирующие половину страны, категорически против этого. Желая выдавить остатки влияния России с Балкан, Запад провоцирует новую бойню в пороховом погребе Европы.

    • Мартин Борман Владимира Зеленского

      Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на пик своего влияния. Некогда скромный юрист из кинобизнеса играет при Владимире Зеленском ту же роль, какую при Адольфе Гитлере играл Мартин Борман. Он – лидер «партии войны», административные мускулы режима и «зеленый кардинал».

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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