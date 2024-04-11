Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.14 комментариев
Путин поручил разработать план развития гражданского судостроения до 2035 года
Путин поручил правительству разработать план развития гражданского судостроения до 2035 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить комплексные предложения по развитию отечественного гражданского судостроения в долгосрочной перспективе. В частности, до 15 июня необходимо представить актуализированный перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года. Соответствующие поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля.
«Представить комплексные предложения по развитию в долгосрочной перспективе отечественного гражданского судостроения, в том числе актуализированный перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года», – указано в одном из пунктов поручений, передает ТАСС.
Ранее Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным похвалил его за глубокую погружение в новую для банкира тему – судостроение. С момента передачи в управление банку 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) прошло чуть более четырех месяцев.
Глава ВТБ сообщил и о том, что сам объехал все крупнейшие предприятия отрасли.
Костин сообщил, что хотя по уровню оснащенности предприятия ОСК различаются – где-то еще старые технологии и оборудование, где-то прошла модернизация – но процесс обновления везде идет, а люди знают, что без работы не останутся, так как верфи загружены заказами на несколько лет вперед.