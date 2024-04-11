В Минобрнауки рассказали о развитии стартапов в России

С 2022 года министерство реализует проект «Платформа университетского технологического предпринимательства», охватывающий порядка 482 тыс. обучающихся из 355 вузов по всей России, сказала Кирьянова. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

В рамках инициативы действует конкурс «Студенческий стартап», по итогам которого 2,5 тыс. студенческих проектов получили на развитие своего проекта по 1 млн рублей. В этом году будут отобраны еще 2 тыс. грантополучателей.

«Нами создан действенный механизм, который открывает молодым предпринимателям разные траектории самореализации. Они могут развить стартап-проект и создать в будущем технологическую компанию, а могут выбрать науку и продолжить проектную деятельность в молодежных лабораториях, которых уже создано более 900 по всей стране. Все меры поддержки – от тренингов до венчурных фондов – создают единую экосистему. Это большая работа, к которой подключено Министерство экономического развития, и нами движет одна большая цель – достижение технологического суверенитета», – отметила Кирьянова.

Замминистра пояснила, как выстроена экосистема университетского технологического предпринимательства. Путь начинается с тренингов по выявлению предпринимательских компетенций. Далее студент участвует в мероприятиях «Предпринимательских точек кипения», где находит команду единомышленников, а также при поддержке экспертов прокачивает свою идею в рамках акселерационных программ.

В стартап-студиях, которые создаются на базе вузов, студент получает возможность в защищенных условиях попробовать себя в роли предпринимателя и на практике применить все полученные знания и навыки. Лучшие идеи получают не только грант по программе «Студенческий стартап», но и поддержку инвесторов.

Для получения финансирования реализуются два инструмента: программа возмещения затрат бизнес-ангелам Фондом «Сколково» и университетские венчурные фонды.

«Университетские венчурные фонды – это новый механизм, который позволит начать развивать свои предпринимательские компетенции еще в стенах университета. Практика показывает, что люди, которые имеют предпринимательскую компетенцию и пытаются развиваться в технологической сфере, уже на третьем-четвертом курсе достигают довольно значительных результатов», – подчеркнула Кирьянова.

Реализацию всех этапов создания технологического стартапа обеспечивают «Платформа университетского технологического предпринимательства» и Минобрнауки. В рамках федерального проекта уже проведено порядка 1,2 тыс. тренингов, участие в них приняли более 91,9 тыс. человек.

В марте этого года определен перечень из 106 университетов-победителей конкурсного отбора на реализацию 150 акселерационных программ. «Предпринимательские точки кипения» уже созданы на базе 60 вузов из 43 регионов России. Реализуются программы развития 21 стартап-студий. На сегодняшний день в университетские стартап-проекты привлечено 1,1 млрд рублей.

В 2024 году по программе возмещения части затрат за инвестиции в университетские стартапы заключено 28 договоров. В настоящее время запущено пять университетских венчурных фондов. Их представители наряду со специалистами ведущих венчурных фондов, инвестиционных компаний и государственного сектора примут участие в XVIII Российском венчурном форуме.

В повестку мероприятия будут включены такие вопросы, как корпоративные инновации, коммерциализация и управление интеллектуальной собственностью, цифровая экономика, искусственный интеллект, государственная поддержка инновационных проектов, Национальная технологическая инициатива (НТИ) и многое другое. Спикерами выступят более 90 экспертов.

В программе также запланировано пленарное заседание «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций», круглые столы и конференции. В рамках форума состоится и финальный отбор стартапов для участия в программе акселерации: 50 проектов сразятся за право получить инвестиции размером до 50 млн рублей.