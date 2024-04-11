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Бурятский фотограф рассказал, как спас атакованного псами теленка с помощью дрона
Спасший теленка от стаи собак в Бурятии при помощи беспилотника фотограф Сергей Елисеев пояснил, что напавших животных удалось отогнать резкими маневрами и громкими звуками квадрокоптера.
Елисеев в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что занимается фото- и видеосъемкой, а также работает главредом районной газеты. В момент нападения собак он снимал уток на берегу реки.
В нескольких сотнях метров с ним послышался лай собак, но между фотографом и местом, где происходили события, проходила река, а также болото, потому сам журналист не смог подойти туда.
Он решил отправить туда дрон и увидел, как собаки напали на теленка. Елисеев использовал резкие маневры дрона и громкие звуки, чтобы отогнать псов. После произошедшего теленок еще 30 минут лежал без движения от усталости.
Видеозапись он опубликовал в соцсетях. На ней запечатлено, как дрон отогнал от теленка псов.