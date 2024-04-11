Бурятский фотограф рассказал, как спас атакованного псами теленка с помощью дрона

Tекст: Алексей Дегтярев

Елисеев в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что занимается фото- и видеосъемкой, а также работает главредом районной газеты. В момент нападения собак он снимал уток на берегу реки.

В нескольких сотнях метров с ним послышался лай собак, но между фотографом и местом, где происходили события, проходила река, а также болото, потому сам журналист не смог подойти туда.

Он решил отправить туда дрон и увидел, как собаки напали на теленка. Елисеев использовал резкие маневры дрона и громкие звуки, чтобы отогнать псов. После произошедшего теленок еще 30 минут лежал без движения от усталости.

Видеозапись он опубликовал в соцсетях. На ней запечатлено, как дрон отогнал от теленка псов.