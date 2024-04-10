ВСУ атаковали дронами село и поселок в Белгородской области

Экономист: Москва лишает Кишинев возможности перекрыть финансирование Гагаузии

Экономист Лизан: Оплата зарплат бюджетникам через ПСБ обеспечит Гагаузии независимость от молдавской финансовой системы

Tекст: Алёна Задорожная

«Скорее всего, мы увидим связь, аналогичную той, что уже налажена между Россией и Приднестровьем. Финансовая система последнего уже интегрирована с Москвой. В Комрат, видимо, деньги будут поступать из России. Причем на ПСБ завяжут и внешнюю торговлю автономии», – полагает экономист и политолог Иван Лизан.

«Но тут важно другое – если бюджетникам Гагаузии зарплаты будут платить через ПСБ, то это лишит Кишинев возможности перекрыть Комрату финансовые потоки в контексте оплаты труда. Опция «а мы не дадим вам денег» просто перестанет работать», – обращает внимание спикер.

«Таким образом, Гагаузия формально становится независимой от молдавской финансовой системы. Уже сейчас у автономии налажена торговля с Россией в особом порядке и обсуждается вопрос поставок газа на специальных условиях», – перечисляет аналитик.

«И что в этих условиях может сделать Кишинев? Ввести войска или арестовать башкана? Но тогда рейтинги Гуцул взлетят просто до небес. На этом фоне я бы еще напомнил о недавнем визите Илана Шора в Москву», – акцентирует собеседник.

«Складывается впечатление, что Москва, способствуя укреплению автономии Приднестровья и Гагаузии, формирует некую коалицию против Майи Санду. Подобными действиями мы обособляем эти субъекты от Молдавии и страхуем их финансово», – заключил Лизан.

Ранее стало известно о том, что Промсвязьбанк обеспечит открытие счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров Гагаузии, сообщили ранее в официальном Telegram-канале банка. Соглашение о сотрудничестве уже подписали председатель ПСБ Петр Фрадков, глава АТО Гагаузия Евгения Гуцул и председатель народного собрания АТО Дмитрий Константинов.

В компании отметили, что также намерены взаимодействовать по вопросам предоставления банковских услуг, обеспечивающих реализацию гуманитарных целей, обмениваться информацией для подготовки проектов по направлениям гуманитарного сотрудничества и реализовывать мероприятия по повышению финансовой грамотности.

Подчеркивается, что все банковские услуги будут оказываться с соблюдением норм международного и иностранного права. «Для расширения рамок гуманитарной поддержки мы также договорились о том, что родственники, представители Гагаузии, которые живут в России, будут получать в ПСБ дополнительные специальные услуги по отдельному тарифу. Все это соединит наши государства, укрепит связи и придаст дополнительный импульс экономическим взаимоотношениям и культурным связям между гражданами», – прокомментировал Фрадков.

Напомним, в первой половине марта стало известно, что Гагаузия обсуждает с Россией прямые поставки газа в автономию по сниженным ценам. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул. Она подчеркнула, что в настоящее время идет согласование тарифа, а также уточнение юридических и практических тонкостей поставок. По ее словам, в данном вопросе между сторонами имеются полное понимание и поддержка.

Кроме того, обсуждается преференциальный режим для импорта на рынки РФ сельхозпродукции из автономии. Башкан также сообщала, что обратилась к российским властям с просьбой дать возможность удаленно открывать счета жителям Гагаузии, чтобы пенсионеры могли получать назначенные надбавки, а врачи, учителя, работники полиции – дополнительные средства к зарплате. Речь идет об использовании местными жителями платежной системы «Мир».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как на фоне противостояния Кишинева и Комрата автономия не дает превратиться республике во вторую Украину.