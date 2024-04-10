Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Одессе

10 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу от оккупантов. Немцы и румыны в свое время потратили немало сил, чтобы захватить жемчужину Черного моря. И уходить «по-хорошему» они, естественно, не собирались.3 комментария
10 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу от оккупантов. Немцы и румыны в свое время потратили немало сил, чтобы захватить жемчужину Черного моря. И уходить «по-хорошему» они, естественно, не собирались.3 комментария
Глава крупнейшей корпорации обнаружил, что на окно его огромного офиса на каком-то очень высоком этаже небоскреба накакала птичка. Он сделал все нужные распоряжения. Прошло полгода, прежде чем промышленные альпинисты наконец-то добрались до его окна...4 комментария
Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.10 комментариев
Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила убежище в России
Хенн приехала в Россию для работы в службе новостей вещания на немецком языке, обратилась в московскую полицию за миграционным документом в феврале. Журналистка поддерживает позицию Москвы и не планирует возвращаться в Германию из-за угроз, передает РИА «Новости».
По данным RT, Хенн поставила под сомнение версию властей ФРГ о спецоперации на Украине, в Германии ей грозит тюремный срок за «публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений».
Пожилая мама журналистки вынуждена была переехать в Россию к дочери: к ним домой в ФРГ пришла полиция, а счета заблокировали. Женщина получила ВНЖ в России в прошлом году.
Дагмар Хенн является соавтором сборника статей зарубежных журналистов под названием «Честный Донбасс», в который вошли репортажи с мест боевых действий на Украине.
Координатор подполья Лебедев: ВС России поразили авиазавод в Харькове
Прилеты зафиксированы в Киевском районе города, по предварительным данным, есть попадания по территории Харьковского авиаремонтного завода, сказал Лебедев РИА «Новости».
По его словам, в этом месте есть много других возможных целей. На территории предприятия производили беспилотники, там же, согласно данным подполья, расположены подземные склады.
Об ударах по Харькову во вторник заявлял мэр города Игорь Терехов.
До этого во вторник Лебедев сообщал, что ВКС России ударили авиабомбой по складу боеприпасов в селе Слобожанское на юго-востоке Харьковской области.
По заявлению CENTCOM, 1 декабря 2023 года США получили право собственности на данную партию боеприпасов, которая первоначально была изъята с четырех транзитных судов без гражданства в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года, сообщает МК.
В состав переданного Украине оружия входят около пяти тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, а также около полумиллиона патронов.
Ранее СМИ сообщили, что военные перспективы Украины выглядят мрачно на фоне проблем с выделением помощи от США и успехов российской армии.
Это заявление прозвучало в контексте споров о национальном происхождении других известных киевлян, например, писателя Михаила Булгакова, которого Украинский институт национальной памяти признал «украинофобом», сообщает ТАСС.
Сикорский позиционировал себя как русский монархист и считал украинцев частью «единого русского народа».
В настоящее время на Украине имя Сикорского носит не только аэропорт, но и Киевский политехнический институт, а также улица, на которой находится американское посольство.
Ранее Институт национальной памяти Украины (ИНП) назвал Булгакова «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом». Утверждается, что писатель, хоть и жил в Киеве, якобы презирал украинцев, поддерживал «белогвардейщину» и «экспансию русского коммунизма».
Газета ВЗГЛЯД писала, как на самом деле Булгаков относился к Украине и Киеву и почему в его творчестве видны параллели с происходящим.
По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил его о хотя бы семи батареях Patriot и, хотя западные страны имеют около 100 батарей, но не могут выделить даже такое количество Украине, передает ТАСС.
Боррель также пообещал на следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС поднять вопрос о поставках Украине системы ПВО, чтобы она могла отражать российские ракеты.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают.
СК: Украинская «Бурисма Холдингс» финансировала теракты и убийства в России
Деньги шли через коммерческие структуры, включая «Бурисму Холдингс», их направляли на проведение терактов, устранение политических и общественных деятелей, для нанесения ущерба экономике, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Поступления составили несколько миллионов долларов США. Дело заведено по статье «Финансирование терроризма».
Следствие, финансовая разведка и другие спецслужбы проверяют источники поступления и движение этих средств, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада. Отрабатываются связи непосредственных исполнителей терактов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами.
Дело завели после обращения депутатов Госдумы, попросивших СК проверить финансирование террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО.
Ранее в США бывшего информатора ФБР Александра Смирнова обвинили в предоставлении недостоверной информации о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера и украинской энергетической компании Burisma.
Экс-депутат украинской Рады Андрей Деркач заявлял, что взятка в 6 млн долларов за закрытие дела о коррупции вокруг компании Burisma, в которой работал сын президента США Джо Байдена Хантер, пошла на финансирование терактов ВСУ.
Сенатор Долгов: Исключить вступление Украины в НАТО может только победа России в СВО
«Вступление Украины в НАТО прямо противоречит интересам безопасности нашей страны. Если кто-то в Вашингтоне хочет затащить Украину в альянс, пусть продолжает хотеть. Мы же будем заниматься обеспечиванием собственных приоритетов и задач», – сказал сенатор Константин Долгов.
По его мнению, исключить вступление Украины в НАТО возможно при условии завершения спецоперации победой России. «Когда те задачи, которые поставил глава государства, будут достигнуты, вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе отпадет сам собой», – убежден собеседник.
Более того, Долгов не исключает, что блок НАТО в обозримом будущем может переформатироваться. Он напомнил о предстоящих президентских выборах в США. «Посмотрим, что будет. Я бы свою зарплату не поставил на то, что через 15–20 лет НАТО сохранится в том виде, в котором блок существует сейчас», – указал парламентарий.
Схожей точки зрения придерживается сенатор Андрей Климов. «Мы занимаемся демилитаризацией и денацификацией Украины. Эта задача будет решена», – подчеркнул он. Спикер напомнил о Стамбульских соглашениях, в которых был прописан нейтральный статус Украины. «Более того, Россия признала суверенитет соседней страны на основе Декларации о независимости, где был прописан нейтральный статус Украины. Отказавшись от нейтралитета, Киев «выбил стул» из наших российско-украинских отношений», – уточнил собеседник. Он призвал руководство стран НАТО осознать, что для России вступление Украины в НАТО неприемлемо.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО возможно только после завершения текущего конфликта. «В конечном итоге этот процесс будет продвигаться вперед по окончании этого конфликта», – приводит его слова ТАСС. При этом Миллер добавил, что в альянсе продолжаются переговоры по Украине.
Посол России в США Анатолий Антонов в ответ назвал подобный сценарий угрозой национальной безопасности России и указал, что он является неприемлемым. «Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это угроза национальной безопасности России. Только абсолютно непонимающие принципиальные позиции Российской Федерации политики могут рассчитывать на то, что мы смиримся с участием Киева во враждебном нам блоке», – цитирует Антонова Telegram-канал российской дипмиссии.
Между тем о том, что вопрос принятия Украины в альянс можно обсудить после завершения конфликта с Россией, говорил и украинский посол в Турции Василий Боднар. «Мы хотим, чтобы были определены условия для нашего вступления в НАТО, чтобы нам назвали дату. На данный момент у Украины нет требования вступать в альянс. Мы не настаиваем в этом вопросе. Сейчас Украине нужно только оружие», – сказал он в интервью одной из турецких газет.
Незадолго до этого источники газеты La Repubblica сообщили, что представители НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России. Газета ВЗГЛЯД писала, что в реальности это не компромисс, а еще один толчок в сторону ядерной войны.
По данным СВР, первая партия «головорезов», состоящая из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев, должна пополнить ряды ВСУ и отправлена на фронт летом 2024 года. За участие в конфликте на стороне киевского режима им предлагалась полная амнистия, уточнили в российской разведке, передает ТАСС.
В СВР отметили, что США прибегают к «отчаянным методам», пытаясь переломить ситуацию на Украине. По данным разведчиков, вербовка латиноамериканских преступников – это попытка пополнить ряды деморализованных бойцов ВСУ людьми, «имеющими склонность к вооруженному насилию».
Если «пилотный проект» окажется удачным, программа вербовки будет продолжена и расширена за счет преступников из других стран с высоким уровнем преступности, заявили в СВР.
Военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.
Российская артиллерия уничтожила англоговорящую группу диверсантов на Купянском направлении.
Подполье сообщило о поражении средств ПВО Украины в Одессе
По словам местных жителей, прилет был в районе поселка Авангард, сообщил Лебедев, передает РИА «Новости».
Кроме того, предположительно, поражен военный аэродром в Одессе, над ним поднимаются клубы черного дыма, добавил он.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили Харьковский авиаремонтный завод.
ВСУ использовали химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
Представители российских силовых структур предоставили видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб, в которой содержится отравляющее вещество, передает РИА «Новости».
«Симптомы: кашель, ожог верхних дыхательных путей», – говорится в сообщении. Поясняется, что украинские войска сбрасывали боеприпасы – стеклянные колбы с отравляющим веществом – с беспилотников.
Колба «сбрасывается на позиции», после чего разбивается и «химикат вступает в реакцию, окисляется», образуя «ядовитое облако». Для отравления достаточно сделать несколько вдохов. «Бойцы называют его лампой», – пишет «Российская газета».
Эксперт, исследовавший образец, сообщил, что использован газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Вероятно, речь идет о белом фосфоре, передает РИА «Новости».
По данным ТАСС, это может быть адамсит – боевое отравляющее вещество на основе трихлористого мышьяка, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако. Адамсит поражает верхние дыхательные пути человека, вызывая замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.
В силовых структурах России подчеркнули, что необходимо остерегаться незнакомых предметов, не контактировать с ними, не подвергать разрушению.
Украина вслед за Россией запросила заседание МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Закрытое заседание управляющих в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене запланировано на четверг, передает РИА «Новости».
В МАГАТЭ уточнили, что «отдельные письма» с соответствующими запросами были направлены «в хронологическом порядке» Россией, а затем Украиной, передает ТАСС.
В пятницу сообщалось, что украинские дроны атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС. В воскресенье пресс-служба станции сообщила, что прилеты дронов-камикадзе ВСУ зафиксированы в районе грузового порта и столовой. Во вторник сообщалось, что вооруженные силы Украины атаковали центр ЗАЭС с единственным в мире тренажером реакторного зала.
Согласно декларации, в мае 2022 года жена омбудсмена купила Tesla Model 3 без указания стоимости, передает ТАСС. На рынке подержанных машин такая модель стоит от 20 до 30 тыс. долларов. В июне сам Лубинец приобрел Tesla Model X за 750 тыс. гривен (19,3 тыс. долларов).
Отмечается, что омбудсмен также владеет Renault Trafic (2016 года выпуска) стоимостью 250 тыс. гривен (6,4 тыс. долларов) и Lexus LX 450 (2016 года выпуска) стоимостью 617 тыс. гривен (15,9 тыс. долларов). Их он приобрел в 2018 году.
Ранее экс-военкома Одесской области заподозрили в незаконном обогащении.
Глава МИД Британии Кэмерон прибыл на встречу с экс-президентом США Трампом для обсуждения ситуации на Украине
По информации газеты, они обсудили ситуацию на Украине и в секторе Газа, а также «будущее НАТО», передает «Интерфакс».
Известно, что встреча прошла в частной резиденции Трампа в Мар-а-Лаго.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что может положить конец конфликту на Украине, если он надавит на Киев.
Зеленский заявил о разработанном на Украине плане нового контрнаступления
Кроме того, Киев рассчитывает, что Запад предоставит Украине технологии для производства новейших типов вооружения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
В феврале Зеленский заявил, что украинские войска проведут новое контрнаступление в Черном море. Напомним, в российском Генштабе указывали, что по итогам летнего контрнаступления ВСУ «понесли колоссальные потери, не сумев преодолеть тактическую зону нашей обороны».
Экономист Лизан: Евросоюз пытается вернуть Украину в период квот на сельхозпродукцию
«Работа над созданием механизма, который предотвращал бы скачки по импорту продукции с Украины, велась странами ЕС еще с середины лета 2023 года. С одной стороны, были недовольные европейские фермеры. С другой стороны – Евросоюз не мог совсем отказаться от украинских сельхозтоваров. Во-первых, странам – членам объединения было важно показать, что они всячески поддерживают Киев. Во-вторых, импорт с Украины позволял сдерживать продовольственную инфляцию в ЕС. Похоже, сейчас заинтересованным сторонам удалось прийти к своеобразному компромиссу», – отметил экономист и политолог Иван Лизан.
Соглашение предполагает продление беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, но при этом устанавливает потолок по объему ввозимых товаров. «Фактически речь идет о квотах», – пояснил собеседник. По его словам, похожий механизм действовал в период с 2014 по 2022 год, но сейчас, вероятно, ограничения на импорт будут не такими жесткими. Вместе с тем соглашение ЕП и Совета ЕС вызывает вопросы, добавил Лизан.
«Пока не совсем понятно, как будет применяться инструмент «экстренного торможения» беспошлинного режима. Будет ли таможенный комитет Польши рапортовать в Еврокомиссию, а Еврокомиссия принимать решение или таможенный комитет Польши сможет запускать механизм самостоятельно, уведомив об этом Еврокомиссию?» – рассуждает экономист.
«Более того, важно понять, какими будут средние показатели объемов импорта продукции с Украины, – продолжил спикер. – Например, во втором полугодии 2021 года Киев почти ничего не поставлял в страны ЕС, потому что действовали жесткие квоты, а после 2022 года включился режим «полного разгула». Поэтому я допускаю, что среднее значение может быть близким к максимуму».
По оценкам эксперта, для Киева последствия от введения ограничений будут минимальными. «Возможно, несколько сократится уже уменьшившийся объем экспорта продукции в страны Евросоюза», – уточнил экономист. При этом механизм регулирования импорта украинской продукции может быть элементом более масштабной сделки, допускает Лизан. Он напомнил, что ранее Варшава лоббировала предложение ограничить импорт зерна из России и Белоруссии. «Я не исключаю, что ЕП и Совет ЕС заключил какое-то комплексное соглашение. Стоит посмотреть, получат ли в ближайшее время поляки какие-то «плюшки», – предложил собеседник.
Ранее представители государств – членов ЕС и депутаты Европейского парламента предварительно согласовали решение о продлении беспошлинного ввоза украинских сельхозтоваров на год до 5 июня 2025 года, однако установили потолок по объему ввозимой продукции. Согласно заявлению на сайте ЕП, соглашение по либерализации торговли призвано стабилизировать украинскую экономику и облегчить постепенную интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС.
Соглашением предусмотрен инструмент «экстренного торможения» приостановки беспошлинного режима для «чувствительной сельхозпродукции», в том числе птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, крупы и меда. Данная мера начнет действовать, если объемы украинской продукции превысят средние показатели за период со второго полугодия 2021 года до 2023 года.
«В соответствии с этим новым соглашением с советом мы усилили гарантии защиты европейских фермеров в случае турбулентности рынка, вызванной украинским импортом. Продлив меры поддержки торговли еще на год, это соглашение также демонстрирует непоколебимую солидарность и поддержку Украины Евросоюзом», – сказала депутат Европарламента Сандра Калниете.
До 2022 года экономические отношения Украины и ЕС в сельскохозяйственной сфере основывались на подписанном в 2014 году соглашении о зоне свободы торговли (ЗСТ). С июня того года действует беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в Евросоюз. На этом фоне уже на протяжении полугода европейские фермеры проводят протесты против дешевого украинского зерна. Причиной масштабного недовольства аграриев стала неравноправная торговая политика Еврокомиссии. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в истоках сложившихся противоречий.