Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Австрия решила созвать совет нацбезопасности из-за «российского шпиона»
Власти Австрии созвали совет нацбезопасности из-за «российского шпиона»
В Австрии назначено заседание Совета национальной безопасности, посвященное задержанию экс-сотрудника разведки Эгисто Отта, подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Заседание пройдет 9 апреля. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что обвинения против Отта очень серьезные, и должны быть тщательно расследованы судебными органами. Он также подчеркнул необходимость оценки ситуации с безопасностью в стране, чтобы не допустить угрозы российских шпионских сетей, передает ТАСС.
Бывший сотрудник ныне ликвидированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT) Эгисто Отт подозревается в передаче России данных о высокопоставленных чиновниках МВД Австрии. Расследование против него ведется с 2017 года.
В Минобороны Австрии подтвердили, что служба военной контрразведки раскрыла якобы имевший место случай шпионажа в пользу России с участием офицера австрийской армии в отставке.