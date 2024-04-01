Эстония: Европейские солдаты не будут воевать в окопах на Украине

Глава Минобороны Эстонии: Европейские военные не будут воевать в окопах на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, украинские военные обучаются в Великобритании, обучение в Эстонии прошли 1,5 тыс. украинцев, еще больше – в Польше, передает ТАСС.

«Вопрос в том, можем ли мы сделать то же самое на Украине, чтобы ускорить процесс обучения, потому что каждая поездка через границу занимает время. Но это не значит, что европейские солдаты будут сражаться в окопах на Украине. Этот вариант уже исключен», – сказал Певкур в интервью газете Die Presse.

Министр добавил, что слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке военных на Украину «в основном относятся к сфере обучения».

Певкур отметил также, что у каждого государства – члена НАТО на Украине присутствует военный атташе или люди, которые постоянно ездят на Украину.

Газета ВЗГЛЯД ранее выясняла, кому может быть выгодна отправка французских войск на Украину.