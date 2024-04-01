«Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.2 комментария
МИД: Глава СБУ получил сигнал России
МИД: Глава СБУ получил сигнал России, отсчет времени по ее требованиям по антитеррору пошел
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк получил сигналы российской стороны, начался отсчет времени по требованиям России к Украине в сфере противодействия терроризму, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».
По его словам, Малюк разразился такой гневной речью, что стало понятно, что сигнал России он получил и забился в истерике, передает ТАСС.
Мирошник добавил, что глава СБУ понимает последствия того, как этот механизм должен работать, у него достаточно много времени, но отсчет пошел, потому что есть все основания считать и Малюка, и целый перечень других руководителей украинских структур террористами.
Ранее Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Малюка.