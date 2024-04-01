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Умер бывший капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Пелишенко
Умер бывший капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко
Экс-капитан команды КВН «Одесские джентльмены», российский актер и сценарист Светослав Пелишенко умер на 72-м году жизни.
«Ушел Светослав Пелишенко, – передает РИА «Новости» сообщение кинокритика Сусанны Альпериной. «Умный, талантливый, порядочный», – описала она его.
Причина и обстоятельства смерти Пелишенко пока не известны.
Светослав Пелишенко был капитаном команды Одесского госуниверситета, которая в советское время дважды становилась чемпионом лиги. С 1991 года работал в Москве. Был одним из авторов программ «Песня года», «Субботний вечер», «Городок», «Голубой огонек на Шаболовке», мюзиклов и шоу.
Его фильмография насчитывает несколько работ, в том числе эпизодическую роль в сериале «Моя прекрасная няня».