Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.13 комментариев
Ретроградный Меркурий наступил с 1 апреля
Российский астрофизик предостерег от суеверий вокруг ретроградного Меркурия
Ретроградный Меркурий, который начинается 1 апреля, не оказывает никакого влияния на планету, на здоровье и судьбы людей, сообщает известный российский астрофизик, академик Российской академии наук Дмитрий Бисикало.
«Ретроградный Меркурий – это астрономическое явление, которое происходит, когда планета Меркурий кажется движущейся назад в своем орбитальном пути относительно Земли. Это оптическая иллюзия, вызванная различиями в орбитальных скоростях Земли и Меркурия», – приводит слова астрофизика ТАСС.
Он подчеркнул, что ретроградность Меркурия – это «не более чем восприятие с Земли, не оказывающее физического воздействия на нашу планету или ее обитателей».