Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.13 комментариев
На дом премьера Ливии напали неизвестные с оружием
На дом премьера Ливии совершено вооруженное нападение
Неизвестные совершили нападение на резиденцию главы Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамида Дбейбы.
Нападавшие были вооружены, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Информации о причиненном ущербе не приводится, так же не сообщается, находился ли в резиденции в момент нападения сам ад-Дбейба.