Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.8 комментариев
В Петербурге стартовал первый полуфинал конкурса «Это у нас семейное»
В Международный женский день в Петербурге начался первый окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
В нем приняли участие 155 семейных команд из всех регионов Северо-Западного федерального округа. Мероприятие продлится до 10 марта. Встреча прошла на площадке конгрессно-выставочного центра Экспофорум.
Участников приветствовала зампред правительства Татьяна Голикова, она отметила важность семьи для современного общества.
«Конкурс «Это у нас семейное» – прекрасный проект, цель которого – развитие таких ценностей, как преемственность поколений, уважение к старшим, к традициям. Желаю каждой семье достойно проявить свои лучшие качества, а всех представительниц прекрасного пола поздравляю с Международным женским днем!», – сказала Голикова.
Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров рассказал, что семейные команды оказались очень разными. Они объединяют участников от 5 до 83 лет. Среди участников полуфинала Северо-Западного федерального округа жители не только крупных городов, но и поселков и деревень, добавил Комиссаров.
Соревноваться за право выйти в финал будут семьи из 11 регионов. В среднем возраст бабушек и дедушек составляет 65 лет, родителей – 40, детей – 12, родственников – 30, прабабушек и прадедушек – 77.
Оценочные соревнования пройдут 9 марта. Среди них творческие, интеллектуальные и спортивные состязания.
10 марта станет большим образовательным днем. Партнеры мероприятия проведут познавательные лекции и творческие мастер-классы. В конце дня состоится концертная программа и будут объявлены финалисты.
В рамках полуфинала конкурса пройдет специальный трек конкурса – «Родные-Любимые», организатором которого выступает «Движение Первых».
Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.