Путин: Это всегда трагедия, когда люди воюют друг с другом

Tекст: Ольга Иванова

«Да, действительно, ситуация [в мире сейчас] непростая, и очень много проблем, много горячих точек», – приводит его слова ТАСС. Он назвал трагедией, когда люди воюют друг с другом.

«Вот у нас рядом с нашими соседями конфликт. Боевые действия идут. Куда же еще проблемнее? Это всегда трагедия, когда люди воюют друг с другом. Люди же погибают, ранения получают и так далее», – добавил Путин.

Напомним, церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны заполнены на 100%.

Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.