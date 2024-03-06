Памфилова: От исхода выборов президента зависит наше будущее

Памфилова рассказала о становлении и развитии российской избирательной системы, стандартах организации и проведения голосования. Слушатели узнали, как внедрялись современные цифровые решения, появился механизм «Мобильный избиратель», дистанционное электронное голосование и система видеонаблюдения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Текущие выборы президента России – это важнейшее политическое событие в новейшей истории нашей страны. От того, как они пройдут, зависит наше будущее. Это определит вектор движения к многополярному миру», – сказала Памфилова.

По словам лектора, российская избирательная система независима и уникальна. председатель ЦИК уточнила, что она зависима только от оценок избирателей. ЦИК ведет большую работу по повышению доверия к выборам. Речь идет о максимальной открытости и прозрачности избирательной системы для гражданского контроля.

Председатель ЦИК также добавила, что растет роль молодежи в современной избирательной системе. «Мы системно работаем с молодым поколением. Вопреки расхожему мнению, что молодежь аполитична, четверть избирателей, приходящих на выборы, – это молодые люди», – подчеркнула Памфилова.

Участница из Краснодара спросила председателя ЦИК о том, что для нее означает политически грамотная молодежь и чем нынешнее поколение грамотнее предыдущего. «Мы все сейчас, что взрослые, что молодые люди, как будто заново открываем мир. Все маски коллективным Западом сброшены. Против нашей страны ведут тотальную пропаганду, и молодые люди это хорошо понимают», – объяснила глава ЦИК.

Участница из Белоруссии спросила, насколько сейчас люди доверяют электронному голосованию. По словам главы ЦИК, в нашей стране порядка 59% тех, кто доверяет электронному голосованию, и работа по повышению доверия постоянно развивается и не стоит на месте.