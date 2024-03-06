Путин предложил расширить пропускную способность железных дорог на Юге России

Путин рассказал, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса

Путин рассказал, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса и вспомнил анекдот про колбасу

Tекст: Ольга Иванова

«Мы стали четвертой страной в мире по производству мяса. Тоже невероятно. Мы все помним анекдоты советского периода: длинная, зеленая, колбасой пахнет – что такое? Электричка из Москвы, потому что все везут колбасу. В Саратове поймали группу наркоманов. Что они делали? Нюхали копченую колбасу. Вот это все ушло в прошлое, сейчас ситуация кардинально поменялась», – приводит слова Путина ТАСС.

Ранее президент заявил, что доходы России от экспорта агропромышленной продукции выросли в 30 раз.