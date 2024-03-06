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Путин предложил расширить пропускную способность железных дорог на Юге России
Необходимо расширить возможности железных дорог на Юге России и разделить на этом направлении грузовые и пассажирские перевозки, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию Юга РФ и Приазовья.
«Я прошу сегодня обозначить предложения по расширению пропускной способности железной дороги в сторону Азовского и Черного морей. В том числе предлагаю подумать о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения на южном направлении», – отметил глава государства, передает ТАСС.
Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, поручил правительству предоставить схему финансирования строительства трассы «Джубга – Сочи».