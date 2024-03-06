Эксперт рассказал о схемах мошенников перед 8 Марта

Tекст: Алексей Дегтярев

Жертвы получают СМС-сообщения от имени известных маркетплейсов или торговых сетей, для получения им предлагается ответить на вопросы о том, что они планируют купить на праздник, сказал Потехин «Газете.Ru».

После ответов им предлагается для получения подарка установить мобильное приложение и зарегистрироваться там. Установленное приложение может дать злоумышленникам доступ к паролям, посещаемым банковским приложениям и сервису госуслуг.

Также мошенники могут оформлять на жертв подписку на платный рекламный контент.

В фокусе мошенников находятся активные люди, которые много тратят перед праздниками, такой тип людей может «клюнуть» на уловку с подарком.

Целью другой схемы «под 8 Марта» являются женщины, уже получившие подарки и заказавшие их через интернет. После доставки к ним поступает якобы звонок от сервиса, который проводил доставку.

Им поясняют, что компания к празднику дарит большой праздничный букет, но его доставляют специальным транспортом и нужно заплатить за доставку 400-500 рублей. После оплаты человек остается и без денег, и без букета.

Между тем в Москве и Московской области в прошлом году выявлены 232 организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, сообщил Центробанк. Это на 9% больше, чем в 2022 году.

Из этих фирм 209 являются «черными кредиторами», их количество за год увеличилось на 18%. Это псевдоломбарды и организации, дающие потребительские займы, но не входящие в списки легальных участников микрофинансового рынка.

К «черным кредиторам» относятся фирмы, которые под видом возвратного лизинга выдают займы под залог паспорта автомобиля. В Москве найдено 158 таких «черных кредиторов», в Подмосковье – 51.