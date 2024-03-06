В Кремле заявили о желании России, чтобы страны учитывали интересы друг друга

Песков: Россия хочет, чтобы отношения между странами учитывали интересы друг друга

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что в «Сириусе», где проходит марафон, собрались люди, которые готовы слушать других – людей из других стран, религий, традиций.

«А значит, вы готовы уважать друг друга, любить друг друга такими, какие вы есть», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, именно это является идеалом отношений между людьми, такими же Россия видит отношения между странами.

«Мы хотим, чтобы они были взаимовыгодными, чтобы они основывались на принципах взаимного уважения, учета взаимных интересов, учета озабоченностей друг друга и так далее», – сказал Песков.

С сожалением он отметил, что сейчас в мире не так.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с разделяющими ее ценности странами.