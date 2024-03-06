Кириенко провел встречу с участниками марафона «Знание.Первые» на ВФМ-2024

Марафон проходит со 2 по 6 марта на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе». На встрече с Кириенко вместе с российскими ребятами собрались их сверстники из более чем 30 стран – от Пакистана и Непала до Кении, Монголии, Абхазии, Китая, Испании и Франции.

«Вы все лидеры, и вам предстоит создавать будущее в России и других странах, во всем мире. У вас большие возможности и большая ответственность. Уверен, что вы справитесь. Хочу пожелать вам успеха и в качестве напутствия поделиться собственным опытом – это десять принципов жизни, которые помогают мне управлять процессами в условиях непредсказуемого и меняющегося мира», – обратился к молодежи Кириенко.

Принципы эффективного управленца полезны и в повседневной жизни, и в учебе, и в профессиональной деятельности, отметил Кириенко. Если осознавать личную ответственность, быть готовым браться за управление ситуацией, видеть в проблемах возможности, учиться взаимодействовать с разными людьми, ставить большие цели, мечтать и при этом ценить каждый маленький шаг навстречу своей мечте, радоваться трудностям, не сдаваться, искать нестандартные идеи, то можно сделать невозможное возможным – и именно в этом состоит миссия лидера.

Участники задавали Кириенко много вопросов, обращались за советом. Ирина из Красноярска спросила, как в кризисный момент понять, что делать – продолжать путь или поменять направление. Участница марафона из Шри-Ланки, которая развивает малый бизнес, связанный с производством тканей из переработанного пластика, поинтересовалась, как начать сотрудничество с российскими предпринимателями.

Надежда из Нижегородской области отметила, что он тоже жил в Нижнем Новгороде, и попросила рассказать о любимых местах в городе, которые радуют и придают сил.

Кириенко пожелал молодым людям успехов и отметил, что просветительский марафон «Знание.Первые» и Всемирный фестиваль молодежи получились очень яркими, насыщенными благодаря активности, неравнодушию и увлеченности ребят.

«На самом деле фестиваль – это вы. Все остальное – только форма, а эмоциями, содержанием, настоящими чувствами Фестиваль наполняете вы. Без вас его бы не было, и он такой только благодаря вам. Спасибо вам!» – сказал он.

Российское общество «Знание» выступает генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи. Федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» общества «Знание» – одно из главных событий образовательной программы. Марафон проходит в «Сириусе» со 2 по 6 марта и охватывает шесть площадок города: Международный аэропорт ВФМ, павильоны «Ямал», «Нижний Новгород», «Казань», «Белгород», «Москва».

Треки марафона созвучны смыслам фестиваля: «Ответственность за судьбы мира», «Многонациональное единство», «Мир возможностей для каждого», «Сохраним семью во имя детей и мира» и «Мы – вместе с Россией».

Всемирный фестиваль молодежи стал площадкой для открытого диалога молодых людей из России и других стран. После завершения мероприятий на федеральной территории «Сириус» общество «Знание» продолжит просветительскую линию Всемирного фестиваля молодежи с 10 по 17 марта в рамках региональной программы ВФМ-2024, которая охватит все федеральные округа страны.