  • Новость часаУкраинский дрон сбили под Курском
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    Чем объясняется сила рубля
    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины
    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»
    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском
    Имущество Коломойского взыскали в доход России
    Политолог объяснила растущие противоречия между Зеленской и Навальной
    WSJ: Украинские военные принимали активное участие в столкновениях в Судане
    США расстроило смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»
    Бывший курсант военного училища осужден за госизмену на 12 лет в Москве
    Мнения
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Новый железный занавес Запада оказался дырявым

    Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

    15 комментариев
    6 марта 2024, 12:09 • Новости дня

    Совфед одобрил денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве

    Tекст: Ольга Никитина

    Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве.

    Закон исключает возможность для недружественной страны вести промысел в Баренцевом море, передает ТАСС.

    Соответствующее соглашение было подписано в Москве 25 мая 1956 года, вступило в силу в марте 1957 года и действовало до сих пор.

    Как сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, только за прошлый 2023 год благодаря действию заключенного в 1956 году соглашения с правительством Британии о рыболовстве англичане выловили в Баренцевом море 566 тыс. тонн трески и пикши, а в ответ ввели против России 2 тыс. санкций.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия лишает Британию национального символа.

    5 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Продюсер Пугачевой предупредил иноагентов об огромных убытках
    Продюсер Пугачевой предупредил иноагентов об огромных убытках
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Композитор и продюсер Евгений Кобылянский заявил, что запрет на получение выплат по авторским и смежным правам может серьезно сказаться на доходах иностранных агентов, пишет URA.RU.

    По словам продюсера, произведения могут звучать в публичных местах и в СМИ не только в исполнении самих уехавших артистов, но и других, пишет «Московский комсомолец».

    «И это очень приличные деньги», – отметил Кобылянский. Поэтому запрет сильно ударит по доходам уехавших звезд эстрады. А также по такому понятию, как гордыня, добавил композитор.

    Ранее в Госдуме пообещали подумать над запретом авторских отчислений для иноагентов.

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    5 марта 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России

    Украинский генерал Кривонос признал успешной новую тактику ВС России

    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед, заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

    Благодаря эффективной работе разведки Российская армия знает «стыки между воинскими частями» ВСУ и «пытается продвигаться вперед», заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России в огромных объемах применяют дроны и минометы на поле боя. Тем временем украинской армии не хватает людей и боеприпасов, добавил Кривонос.

    Ранее украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку.

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    5 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры уничтожения HIMARS вместе с расчетом в районе Никаноровки в ДНР.

    В Telegram-канале RT говорится, что поражение произошло в тот момент, когда военные ВСУ готовились к стрельбе и атаки явно не ожидали.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

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    5 марта 2024, 17:36 • Новости дня
    Захарова назвала причину отставки Нуланд

    Захарова объяснила будущую отставку Нуланд провалом антироссийской политики Байдена

    Захарова назвала причину отставки Нуланд
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что причину никто не скажет. Но, по ее словам, она проста – провал антироссийского курса администрации Байдена. Она добавила, что «русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно». «Чего уж там, не дает от него оторваться», – уточнила дипломат.

    Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели.

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    5 марта 2024, 15:07 • Новости дня
    Россиянам объяснили причины отказа в выплате страховой пенсии

    Депутат Бессараб: Россиянам могут не назначить страховую пенсию по старости, если не хватит стажа

    Россиянам объяснили причины отказа в выплате страховой пенсии
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Для назначения страховой пенсии нужно заработать 15 лет стажа и набрать 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), если этого нет, то назначат социальную пенсию, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

    Бессараб заявила, что социальную пенсию можно получать через пять лет после достижения пенсионного возраста: в 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте 58 лет и мужчины, которым исполнилось 63 года, передает «Москва 24».

    Депутат подчеркнула, что для получения страховой пенсии по старости, необходимо работать официально, или «в белую». Она также отметила, что за 15 лет работы вполне можно набрать 30 ИПК даже при самой небольшой зарплате. Кроме того, есть нестраховые периоды, которые входят в стаж: служба в армии, уход за ребенком, защита Родины в СВО.

    Ранее Минтруд заявил об индексации социальных пенсий на 7,5% с первого апреля.

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    5 марта 2024, 17:03 • Новости дня
    Reuters: Китай отказался от «мирного воссоединения» с Тайванем
    Reuters: Китай отказался от «мирного воссоединения» с Тайванем
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр КНР Ли Цян в своем выступлении в парламенте отказался от формулировки «мирное воссоединение» с Тайванем, но призвал к развитию отношений между двумя сторонами пролива, сообщило Reuters.

    Агентство проанализировало выступление премьер-министра КНР Ли Цяна на Всекитайском совете народных представителей и пришло к выводу, что Пекин ужесточил риторику в отношении Тайваня. Также отмечается, что Китай решил в 2024 году увеличить свои военные расходы на 7,2% до рекордных 231 млрд долларов, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Также агентство обращает внимание на то, что в своей речи Ли не употребил формулировку «мирное воссоединение» с Тайванем, как в прошлом году, отметив, что будет решительно противиться независимости острова, но  защищать интересы китайской нации.

    Традиционно в своей речи Ли сделал акцент на принципе «одного Китая», согласно которому Пекин считает Тайвань неотъемлемой территорией КНР.

    Ранее на открытии второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва представлен проект бюджета, в котором сообщается о намерении Китая в 2024 году увеличить ассигнования на нужды обороны на 7,2%.

    До этого министр иностранных дел Китая Ван И выступил против поддержки США Тайваня и заявил о необходимости соблюдать принцип «одного Китая».

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    5 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией

    Foreign Affairs: Киев может смягчить запреты Зеленского и начать переговоры с Россией

    На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Существует способ обойти указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий ведение с Россией мирных переговоров, пишут американские СМИ.

    В статье экспертов по международным отношениям Сэмюэла Чарапа и Джереми Шапиро для журнала Foreign Affairs говорится, что указ Зеленского следовало бы уточнить, сделав переговоры с российской стороной законными. Например, Киев, по их мнению, мог бы прописать, что закон запрещает переговоры только с президентом Владимиром Путиным и не распространяется на других представителей российского руководства, передает Ura.ru содержание публикации.

    При этом эксперты считают, что начинать переговоры пока рано. При этом они призывают «дать сигналы» о готовности к диалогу.

    Путин ранее назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров с Россией.

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    5 марта 2024, 14:21 • Новости дня
    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    СКБ «Пиранья», которое производит уничтоживший первый Abrams на СВО дрон, сообщило о мошенниках

    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    Tекст: Вера Басилая

    Симбирское конструкторское бюро (СКБ) «Пиранья», которое производит беспилотник, уничтоживший танк Abrams в зоне спецоперации, столкнулось с массовым появлением мошеннических сайтов и объявлений о продаже их разработок, сообщил представитель компании.

    Собеседник ТАСС рассказал, что мошенники создали группы «ВКонтакте», разместили объявления на маркетплейсах, стали продвигать сайты, которые предлагали якобы разработки СКБ «Пиранья». По его словам, также под именем компании предлагают для продажи станции Starlink, чем СКБ «Пиранья» не занималась никогда.

    Представитель компании заявил, что на уловки мошенников попались уже не менее десяти человек, соответствующие обращения поданы в прокуратуру. У СКБ «Пиранья» действует один сайт для продажи их продукции, предупредили в организации.

    Напомним, первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» Симбирского конструкторского бюро «Пиранья». На счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

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    5 марта 2024, 13:24 • Новости дня
    В Совфеде объяснили истинные причины отказа послов ЕС от встречи с Лавровым

    Сенатор Климов: Дипломаты ЕС отказом от встречи в МИД подтвердили причастность к деструктивной деятельности в период выборов

    В Совфеде объяснили истинные причины отказа послов ЕС от встречи с Лавровым
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отказ европейских дипломатов от встречи с Лавровым стоит рассматривать как проявление неуважения к стране пребывания. Также этот жест подтвердил их причастности к деструктивной деятельности в период проведения российских выборов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее постпредство ЕС попыталось объяснить отказ послов от встречи с Лавровым «отсутствием повестки».

    «Европейские дипломаты, судя по всему, не были готовы к прямому разговору с главой нашего МИД. Поэтому они приняли коллективное решение отклонить приглашение», – предположил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам. Парламентарий напомнил, что ранее иностранных дипломатов уже предупреждали о недопустимости вмешательства в российские выборы, в том числе на площадке ОБСЕ. «Но с их стороны были лишь смешки и перешептования», – добавил он.

    «Мы видим, как западные дипломатические представительства становятся эпицентром деструктивной деятельности. Я допускаю, что это стало причиной того, почему дипломаты ЕС решили избежать беседы с главой МИД РФ. Как говорится, знает кошка, чье мясо съела», – указывает спикер.

    «Любопытно, что эти же послы, которые не могут приехать в МИД, появляются на похоронах одного блогера. Они же несколько лет назад на территории своих посольств созывали «сходки» так называемых оппозиционных политиков, публиковали маршруты движения протестных колонн, буквально дирижировали радикальными действиями. Все эти факты зафиксированы в досье нашей комиссии по защите госсуверенитета. До сих пор, к сожалению, угроза вмешательства западных государств в дела нашей страны сохраняется. Подтверждением этому служат заседания в Брюсселе, в ходе которых еврочиновники обсуждают, как превратить избирательные участки в пункты сопротивления российской власти», – акцентировал Климов.

    «Выходит интересная картина: строить козни дипломаты ЕС могут, заниматься науськиванием всяких деструктивных лиц против нашего государства – тоже время нашли, а прийти на официальную встречу с Лавровым – видите ли, им не была предложена повестка. Это больше похоже на работу резидентуры, а не послов», – отметил собеседник.

    При этом выбранный повод для отказа сенатор считает странным. «Дипломатов приглашают в Министерство иностранных дел страны их пребывания. С одной стороны, их действия стоит рассматривать как проявление неуважения к России. Они позабыли об этических нормах. С другой стороны, такой жест стал негласным подтверждением их причастности к деструктивной деятельности в период проведения выборов», – убежден парламентарий.

    «И в этом контексте вопрос об уместности нахождения в стране таких дипломатов встает довольно остро. На мой взгляд, высылка послов некоторых европейских стран стала бы логичным и обоснованным шагом. Но решение будет приниматься высшим политическим руководством России», – уточнил Климов. Сенатор рассказал, что эта ситуация с послами среди прочего будет затронута во вторник в ходе совещания Комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

    Ранее глава МИД рассказал, что приглашал послов стран Евросоюза на встречу для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались. «Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Где это вообще видано?» – заявил Сергей Лавров на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

    По его словам, у властей России «накопилось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие используют механизмы вмешательства, создание каких-то поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров». Этим посольства иностранных государств не имеют права заниматься, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

    В постпредстве ЕС подтвердили, что приглашение от МИД РФ поступало, но поспешили оправдаться за отказ, сославшись на то, что им не предложили «повестку встречи». «Министр Лавров говорит, что он собирался учить нас. Это доказывает, что у нас было право отклонить приглашение», – утверждают в дипмиссии.

    Отказ послов ЕС от назначенной встречи прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, западные дипломаты занимаются в России «перформансами» и вмешательством во внутренние дела государства. Захарова добавила, что послы не выполняют свои прямые обязанности и функцию связи между странами. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить.

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    5 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию

    Военный эксперт Сивков: Враг при атаке на Россию может прибегнуть к стратегии США в Ираке и Югославии

    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Представленный сценарий нападения на Россию напоминает стратегию США в Ираке и Югославии. Ключевая роль в этом плане отводится авиации. Для готовности отразить потенциальную агрессию ВС РФ необходимо уже сейчас начать подготовку, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее журнал «Военная мысль» представил возможный сценарий нападения на Россию.

    «Сценарий нападения, опубликованный «Военной мыслью», напоминает стратегию американцев во времена Ирака и Югославии. Это типовой вариант начала военных действий со стороны США. Они тоже начинали атаку с массированного ракетно-авиационного удара», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Создание объединенных формирований – это также типичная для Вашингтона практика. Там существует две ветви управления. Административная занимается вопросами подготовки личного состава и обеспечения армии. Оперативная, о которой говорится в статье, включает разные рода войск, имеет общее командование и решает задачи по применению оружия», – отмечает он.

    «Как мы видим, план предполагает применение противником диверсионных групп и сил специальных операций. Скорее всего, для этого будут подбираться люди этнически близкие к нам, например, украинцы. Перед подразделениями, судя по всему, будет стоять задача по уничтожению нашей инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «Воздушная операция, о которой также идет речь, вероятно, будет представлять из себя серию ударов ракетами и авиацией с целью подавления нашей ПВО. Затем противник попытается атаковать наши аэродромы и склады. Ставку сделают на ослабление страны», – рассуждает эксперт.

    «При таком развитии событий России будет наиболее разумно сконцентрироваться на нанесении критического урона авиации противника, для этого потребуется вывести из строя порядка трети сил противоборствующей стороны», – поясняет он.

    «Именно поэтому в статье ставится вопрос о дальнейшем развитии нашей авиации, улучшении организации ее боевого применения. Кроме того, акцент стоит делать на ПВО и РЭБ, которые могут стать серьезным подспорьем в случае атаки с воздуха. Также стоит напомнить, что Россия развивает ракеты большого радиуса действия, в том числе «Кинжалы», которые практически неуязвимы для зенитных средств. Это позволяет вести бой на дальних дистанциях. Если сейчас не сбавлять темп, то можно серьезно снизить риски развития событий, описанных в публикации», – резюмировал Сивков.

    Ранее издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» опубликовал возможный сценарий воздушно-наземной или воздушно-морской военной операции против России. Как указывается в статье, иностранные специалисты обсуждают создание воинских формирований нового типа – «объединенных оперативных формирований» (ООФ), которые должны быстро нанести комплексное поражение инфраструктуре.

    До начала активной фазы ООФ будут устраивать провокации и усилят разведку. Речь, в частности, идет о регулярных полетах у госграниц и проведении учений. Боевой и численный состав ООФ мирного времени может составлять 50–70% от состава военного времени.

    Наиболее ожидаемыми называются «воздушно-наземные (морские) операции». Предполагается, что кампания начнется с «быстрого (мгновенного) глобального удара» и нескольких (от двух до семи) «массированных ракетно-авиационных ударов». Авиация начнет действовать «одной из первых» и может вступить в бой «еще до развертывания основной группировки». В связи с этим возрастает роль ВКС России, в отношении которых требуется выработать новые взгляды на организацию применения самолетов как в мирное, так и в военное время.

    Примечательно, что ранее Bild сообщал, что в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. Первым этапом в документе названа «кампания массовой дезинформации», призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

    На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж. «Вторжение войск» прописан как третий этап, а четвертый предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

    В январе Bild, ссылаясь на секретный документ бундесвера, выпустил статью о возможном конфликте между НАТО и Россией. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года.

    Кроме того, в США был опубликован доклад для сухопутных войск «Русская тактика». Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?». Авторы заявляют, что раскрыли «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

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    6 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском

    Захарова высмеяла заявление Вашингтона о желании Зеленского «воевать самостоятельно»

    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украина не просит иностранные войска участвовать в боевых действиях.

    Захарова высмеяла слова Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск, хочет воевать самостоятельно». «До слез, – заявила она в Telegram. – Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби».

    Захарова задала Кирби «один уточняющий вопрос сквозь хохот»: «А в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?».

    Официальный представитель МИД отметила, что США «последовательны до педантизма», когда дело касается необходимости поддержать союзников Вашингтона – в таких ситуациях США «предают не глядя».

    Напомним, Кирби сообщил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. При этом, как добавил Кирби, Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину.

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    5 марта 2024, 16:57 • Новости дня
    Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США

    Блинкен сообщил о намерении Нуланд покинуть пост замгоссекретаря США по политическим вопросам

    Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели, сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

    Как указал Блинкен, Нуланд выразила желание в ближайшие недели покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам. Эта роль, в которой она, по его словам, олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для страны и всего мира, передает ТАСС.

    Он добавил, что после отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

    Ранее Нуланд заявила, что основная часть средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку киевских властей, остается в экономике США.

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    6 марта 2024, 05:24 • Новости дня
    Бывший курсант военного училища осужден за госизмену на 12 лет в Москве

    Бывший курсант командного училища Бояршинов за госизмену приговорен военным судом в Москве к 12 годам колонии

    Бывший курсант военного училища осужден за госизмену на 12 лет в Москве
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Второй Западный окружной военный суд в Москве по делу о госизмене в форме шпионажа приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Бояршинова, который на момент совершения преступления был курсантом одного из командных училищ, сообщили в правоохранительных органах.

    Бояршинов полностью признал вину и выразил «деятельное раскаяние», что было учтено как «смягчающее обстоятельство». Поскольку курсант признал вину, суд шел в особом порядке, без исследований доказательств, следует из данных картотеки суда.

    Его признали виновным в сборе разведданных, информации, которая могла быть использована против безопасности государства, передает ТАСС.

    К моменту приговора Бояршинова уже отчислили из училища по нереабилитирующим основаниям. В суде сообщили, что процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы носят гриф «совсекретно». Приговор пока не вступил в законную силу.

    В конце февраля Брянский облсуд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины за сбор и последующую передачу информации о ВС России украинским спецслужбам. Суд Ростовской области приговорил к 11 годам и шести месяцам лишения свободы агента Главного управления разведки минобороны Украины за попытку купить компоненты к ЗРК С-300.

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    6 марта 2024, 01:59 • Новости дня
    Имущество Коломойского взыскали в доход России

    Суд Адыгеи взыскал в доход России имущество Коломойского на миллиарды рублей

    Имущество Коломойского взыскали в доход России
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В российскую федеральную собственность взыскано многомиллиардное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) и его партнеров, сообщил Кошехабльский районный суд Адыгеи.

    Суд указал, что за экстремизм запрещена деятельность объединения, в которое входят «Коломойский И.В., Шитов П.Н., компания «Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед» (страна регистрации – Великобритания)», передает РИА «Новости».

    В федеральную собственность «взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг», стоимость превышает 5,1 млрд рублей. Их ежегодная выручка оценивается в 1,7 млрд рублей, валовая прибыль – 250 млн рублей.

    Кроме того, ответчики потеряли здание и шесть помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м) и почти 500 сельскохозяйственных земельных участков во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью более 6 млрд рублей.


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    5 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Кузбасский Шерегеш решили сделать одним из лучших горнолыжных курортов мира
    Кузбасский Шерегеш решили сделать одним из лучших горнолыжных курортов мира
    @ Максим Киселев/ТАСС

    Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел первое заседание штаба по развитию особой экономической зоны туристской-рекреационного типа «Горная Шория», на котором обозначили сроки завершения строительства аэропортового комплекса Шерегеш.

    Также глава региона поручил организовать единую систему видеонаблюдения в Шерегеше, усилить деятельность полиции, обеспечив безопасность туристов и жителей, говорится на сайте администрации региона.

    «В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин назвал Кузбасс одним из туристических центров страны. Основное направление нашего региона – горнолыжный туризм. Мы продолжаем работу по созданию в Шерегеше одного из лучших курортов мира, наша задача – войти в первую пятерку. В этом году мы утвердили стратегию развития Шерегеша до 2035 года, запланировали привлечение инвестиций 172 млрд рублей и создание не менее 11 тыс. новых рабочих мест. В 2023 году подали заявку на создание особой экономической зоны «Горная Шория», основой которой станет реализация инвестиционных проектов в Шерегеше», – сказал губернатор.

    В обсуждении участвовали руководители органов власти и представители компаний-инвесторов. Министр экономического развития Константин Пытченко доложил, что площадь особой экономической зоны «Горная Шория» составит почти 1,5 тыс. га. Проект предполагает комплексное развитие территории в секторе В, гостинично-делового комплекса в секторе Е, горнолыжного комплекса «Новый Шерегеш» в секторе D. Общая сумма инвестиций составит 41,5 млрд рублей. Будет создано 4 тыс. новых рабочих мест в течение 10 лет. Инвесторами станут ХП «Корпорация развития курортной зоны Шерегеш», ООО «Космос Отель Шерегеш», ООО «Русбилд» и другие компании.

    Участники встречи обсудили развитие инфраструктуры на территории Шерегеша. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» идет строительство и реконструкция очистных сооружений, автомобильных дорог, систем водоснабжения и теплоснабжения. Все это создаст необходимую базу для реализации инвестиционных проектов туристской инфраструктуры.

    «Все вопросы по газификации, электро- и водоснабжению необходимо решать оперативно. Особо обратить внимание на обеспечение качественной мобильной связью и интернетом. Важно учитывать планы инвесторов по реализации проектов», – подчеркнул Цивилев.

    Министерству туризма Кузбасса поручено продолжить взаимодействие с инвесторами и организовать сбор предложений по дальнейшему улучшению курорта. Одним из прорывных проектов станет строительство аэропортового комплекса. В настоящее время разрабатывается проект аэродромных сооружений и подъездной дороги. Ввод аэропорта запланирован на 2027 год. Кроме того, в ближайшие годы пройдет реновация старых районов поселка Шерегеш, обновление жилищного фонда, будет построено жилье для персонала туристических объектов.

    Губернатор поручил обратить особое внимание на работу курортной полиции и службы спасения, обеспечить территорию единой системой видеонаблюдения. Заседания штаба по развитию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Горная Шория» будут проходить ежемесячно для координации работы по строительству инфраструктуры и синхронизации планов инвесторов.

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