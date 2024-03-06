ВС России уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ под Угледаром

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ударом ВКС России был поражен склад боеприпасов в районе села Старомайорское, где находились боеприпасы советского и западного производства, передает ТАСС.

Кимаковский добавил, что последние сутки ознаменовались для ВС России уничтожением БМП Bradley ВСУ под Бердычами, о судьбе экипажа информации нет. Он добавил, что украинские войска продолжают переброску резервных сил на этот участок фронта.

Ранее российский военный корреспондент Чингис Дамбиев сообщил, что в зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams.