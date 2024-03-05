Участники ВФМ из новых регионов рассказали о восторге иностранцев от России

Tекст: Андрей Резчиков

«Я очень рада, что стала участником фестиваля, который дает огромные возможности развивать свои навыки, совершенствоваться во владении иностранными языками, проявить свои самые сильные стороны», – рассказала Александра Григорьева, студентка Херсонского технического университета и Крымского Федерального университета им. Вернадского.

«Также я познакомилась со многими иностранными участниками фестиваля, благодаря чему узнала много интересного об их странах и культуре, например, о Франции», – добавила Григорьева.

Студентка особо отметила лекции и обучающие программы на фестивале. «Зарубежные гости много и охотно делятся своими впечатлениями от увиденного в Сочи и в России в целом. Они хвалят фестиваль и то, как он организован. Также они всегда задают много вопросов о городе и его истории», – добавила собеседница.

По ее словам, ей удалось подружиться со многими участниками фестиваля, происходит обмен телефонами и контактами в социальных сетях. «Фестиваль мотивирует молодежь развиваться и открыто высказывать свое мнение», – подчеркнула Григорьева.

«Всемирный фестиваль молодежи – это что-то завораживающее и необыкновенно масштабное. Уровень, который тут показан, невозможно было ожидать даже в самых смелых представлениях. Я считаю, что самое важное мое достижение – это знакомства, которыми я тут обзавелась», – рассказывает Екатерина Шарака, студентка Донецкого государственного медуниверситета имени М. Горького.

Она призналась, что для нее отбор на ВФМ был непростым, и чтобы «попасть сюда, нужно было хорошо, много и долго трудиться». «Здесь собралась лучшая молодежь. Все они перспективные люди с большим будущим. К сожалению, количество мест было ограничено и не все смогли попасть, хотя на фестивале находится 20 тыс. человек. Мне особенно приятно видеть здесь моих земляков из Донбасса. Сюда попали только лучшие из лучших», – считает Шарака.

Ее сильно впечатлила дружелюбная атмосфера на фестивале. «Участники знакомятся и общаются друг с другом с неподдельным интересом. Такие мероприятия очень важны, они объединяют человечество, показывают, что всегда можно найти компромиссы и выйти из любой ситуации, прикладывая совместные усилия», – говорит студентка.

По ее словам, на фестивале много иностранных студентов, и, несмотря на языковые барьеры, «мы прекрасно понимаем друг друга». «Гости из-за рубежа почерпнули много интересного для себя, они вернутся в родные края с новыми знаниями. А мы сможем совершенствовать наш родной край и расти над самими собой. Фестиваль лично для меня – это новый заряд энергии, которым я делюсь со всеми вокруг. Думаю, что иностранные студенты испытывают то же самое», – пояснила Шарака.

Девушка отметила, что многие иностранцы делились яркими эмоциями и впечатлениями о России «и от всего того, что тут есть». «Кто-то даже задумался над переездом в Россию в ближайшем будущем, а кто-то хочет применять российский опыт у себя на родине», – рассказала студентка.

«Мое главное достижение – это участие в мероприятии «Зарядка со звездой», которое провела российская фигуристка Евгения Медведева. Я очень люблю российских фигуристов, ведь они одни из лучших в мире», – делится эмоциями Дмитрий Ковалев, студент Херсонского технического университета.

Сейчас он находится в ожидании «невероятно драйвового и сильного завершения фестиваля, на котором сложилась своя уникальная атмосфера». «Здесь собрались самые интересные и активные люди из различных молодежных объединений. Я очень много общаюсь с иностранными участниками, которым интересна наша жизнь. Мне нравится узнавать их мнение о культуре и традициях России», – добавил студент.

Каждый день Всемирного фестиваля молодежи насыщен различными событиями, встречами, лекциями и мероприятиями. Более 1,5 тыс. спикеров делятся с участниками своим опытом в различных сферах. Во вторник здесь открылась выставка «Без границ. Художники Донбасса». Гости и участники познакомились с творчеством художников из новых регионов России. Оно ценно тем, что художники получили возможность через искусство поделиться с обществом своим восприятием происходящих событий.

Фестиваль проходит на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Его гостями стали 10 тыс. иностранцев из 188 государств и 10 тыс. россиян из всех 89 регионов России. Возможность принять участие в мероприятии также получили подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа.

Торжественная церемония открытия ВФМ прошла в субботу в Большом ледовом дворце. В видеообращении президент Владимир Путин отметил, что в России переплетаются сотни языков, культур и традиций, а братство народов всегда было и остается главной опорой страны.

С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля: 2 тыс. иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой нашей страны.