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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Новый железный занавес Запада вышел некачественнее старого

    Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

    «Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.

    7 комментариев
    5 марта 2024, 18:47 • Новости дня

    Участники ВФМ из новых регионов рассказали о восторге иностранцев от России

    Участники ВФМ из новых регионов рассказали о восторге иностранцев от России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Зарубежные участники Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) получили яркие эмоции и впечатления от России. Кто-то из них даже задумался над переездом в Россию в ближайшем будущем, а кто-то хочет применять российский опыт у себя на родине. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали российские участники фестиваля, он проходит с 1 по 7 марта на полях федеральной территории «Сириус» в Сочи.

    «Я очень рада, что стала участником фестиваля, который дает огромные возможности развивать свои навыки, совершенствоваться во владении иностранными языками, проявить свои самые сильные стороны», – рассказала Александра Григорьева, студентка Херсонского технического университета и Крымского Федерального университета им. Вернадского.

    «Также я познакомилась со многими иностранными участниками фестиваля, благодаря чему узнала много интересного об их странах и культуре, например, о Франции», – добавила Григорьева.

    Студентка особо отметила лекции и обучающие программы на фестивале. «Зарубежные гости много и охотно делятся своими впечатлениями от увиденного в Сочи и в России в целом. Они хвалят фестиваль и то, как он организован. Также они всегда задают много вопросов о городе и его истории», – добавила собеседница.

    По ее словам, ей удалось подружиться со многими участниками фестиваля, происходит обмен телефонами и контактами в социальных сетях. «Фестиваль мотивирует молодежь развиваться и открыто высказывать свое мнение», – подчеркнула Григорьева.

    «Всемирный фестиваль молодежи – это что-то завораживающее и необыкновенно масштабное. Уровень, который тут показан, невозможно было ожидать даже в самых смелых представлениях. Я считаю, что самое важное мое достижение – это знакомства, которыми я тут обзавелась», – рассказывает Екатерина Шарака, студентка Донецкого государственного медуниверситета имени М. Горького.

    Она призналась, что для нее отбор на ВФМ был непростым, и чтобы «попасть сюда, нужно было хорошо, много и долго трудиться». «Здесь собралась лучшая молодежь. Все они перспективные люди с большим будущим. К сожалению, количество мест было ограничено и не все смогли попасть, хотя на фестивале находится 20 тыс. человек. Мне особенно приятно видеть здесь моих земляков из Донбасса. Сюда попали только лучшие из лучших», – считает Шарака.

    Ее сильно впечатлила дружелюбная атмосфера на фестивале. «Участники знакомятся и общаются друг с другом с неподдельным интересом. Такие мероприятия очень важны, они объединяют человечество, показывают, что всегда можно найти компромиссы и выйти из любой ситуации, прикладывая совместные усилия», – говорит студентка.

    По ее словам, на фестивале много иностранных студентов, и, несмотря на языковые барьеры, «мы прекрасно понимаем друг друга». «Гости из-за рубежа почерпнули много интересного для себя, они вернутся в родные края с новыми знаниями. А мы сможем совершенствовать наш родной край и расти над самими собой. Фестиваль лично для меня – это новый заряд энергии, которым я делюсь со всеми вокруг. Думаю, что иностранные студенты испытывают то же самое», – пояснила Шарака.

    Девушка отметила, что многие иностранцы делились яркими эмоциями и впечатлениями о России «и от всего того, что тут есть». «Кто-то даже задумался над переездом в Россию в ближайшем будущем, а кто-то хочет применять российский опыт у себя на родине», – рассказала студентка.

    «Мое главное достижение – это участие в мероприятии «Зарядка со звездой», которое провела российская фигуристка Евгения Медведева. Я очень люблю российских фигуристов, ведь они одни из лучших в мире», – делится эмоциями Дмитрий Ковалев, студент Херсонского технического университета.

    Сейчас он находится в ожидании «невероятно драйвового и сильного завершения фестиваля, на котором сложилась своя уникальная атмосфера». «Здесь собрались самые интересные и активные люди из различных молодежных объединений. Я очень много общаюсь с иностранными участниками, которым интересна наша жизнь. Мне нравится узнавать их мнение о культуре и традициях России», – добавил студент.

    Каждый день Всемирного фестиваля молодежи насыщен различными событиями, встречами, лекциями и мероприятиями. Более 1,5 тыс. спикеров делятся с участниками своим опытом в различных сферах. Во вторник здесь открылась выставка «Без границ. Художники Донбасса». Гости и участники познакомились с творчеством художников из новых регионов России. Оно ценно тем, что художники получили возможность через искусство поделиться с обществом своим восприятием происходящих событий.

    Фестиваль проходит на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Его гостями стали 10 тыс. иностранцев из 188 государств и 10 тыс. россиян из всех 89 регионов России. Возможность принять участие в мероприятии также получили подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа.

    Торжественная церемония открытия ВФМ прошла в субботу в Большом ледовом дворце. В видеообращении президент Владимир Путин отметил, что в России переплетаются сотни языков, культур и традиций, а братство народов всегда было и остается главной опорой страны.

    С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля: 2 тыс. иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой нашей страны.

    4 марта 2024, 22:59 • Новости дня
    ЕС попытался объяснить отказ послов от встречи с Лавровым

    Постпредство Евросоюза заявило, что приглашенным на встречу с Лавровым послам не сообщили ее повестку

    ЕС попытался объяснить отказ послов от встречи с Лавровым
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В постпредстве Евросоюза в России прокомментировали отказ послов стран ЕС от встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

    Постпредство подтвердило, что послов приглашали на встречу. Однако, как заявила европейская сторона, им «не предложили повестку встречи». Кроме того, отметило постпредство, послов пригласили, когда Лавров «заявил бразильскому изданию Globo, что нет смысла в отношениях с Евросоюзом», передает РИА «Новости».

    Напомним, Лавров пояснял, что послы были приглашены на встречу в связи с намерением ЕС вмешаться в проведение выборов президента России. На встрече российская сторона собиралась, по словам министра, «рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим».

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил он.

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    4 марта 2024, 22:25 • Новости дня
    Медведев призвал выгнать отказавшихся от встречи с Лавровым послов стран ЕС

    Медведев предложил выгнать из России послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым

    Медведев призвал выгнать отказавшихся от встречи с Лавровым послов стран ЕС
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «это не послы, а политические имбецилы, которые не понимают своих реальных задач». По его словам, их отказ от встречи с Лавровым «якобы по совету Брюсселя» полностью противоречит «самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов». Свой пост Медведев завершил заявлением на латыни об «умершей Европе»: «Europa mortua est. Gloria magistratus».

    Напомним, Лавров рассказал, что приглашал послов стран ЕС на встречу для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались.

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    4 марта 2024, 19:40 • Новости дня
    Макрон объяснил слова про отправку французских солдат на Украину
    Макрон объяснил слова про отправку французских солдат на Украину
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Украины.

    В интервью чешской газете Pravo Макрон заявил, что не исключил бы отправку войск на Украину в принципе, отвечая на соответствующий вопрос, заданный ему в ходе встречи представителей 26 стран Евросоюза и НАТО в Париже, передает ТАСС.

    Вместе с тем французский лидер подчеркнул, что Париж не рассматривает направление своих солдат на Украину в ближайшем будущем, а «открывает дискуссию и раздумывает обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории».

    «Кроме того, я всегда четко говорил о поставленных нами рамках: мы не воюем против российского народа и отвергаем логику эскалации», – добавил он.

    Ранее Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле такие высказывания назвали опасными, предупредив, что обсуждение таких тем может привести к непоправимым последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что своим заявлением Макрон опозорился на весь мир.

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    5 марта 2024, 04:30 • Новости дня
    Представлен возможный сценарий нападения на Россию

    «Военная мысль» представила возможный сценарий нападения иностранного государства на Россию

    Представлен возможный сценарий нападения на Россию
    @ Christopher Maldonado/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» рассказал о возможном сценарии воздушно-наземной или воздушно-морской иностранной военной операции против России.

    Как указывается в статье в журнале, иностранные специалисты обсуждают создание воинских формирований нового типа – «объединенных оперативных формирований» (ООФ), которые должны быстро нанести комплексное поражение наземной, морской, воздушной, космической и информационной инфраструктуре противника, передает РИА «Новости».

    Наиболее ожидаемыми называются «воздушно-наземные (морские) операции». Предполагается, что кампания начнется с «быстрого (мгновенного) глобального удара» и нескольких (от двух до семи) «массированных ракетно-авиационных ударов». Авиация начнет действовать «одной из первых» и может вступить в бой «еще до развертывания основной группировки».

    До начала активной фазы ООФ будут устраивать провокации и усилят разведку. Речь, в частности, идет о регулярных полетах у госграниц и проведении учений. Боевой и численный состав ООФ мирного времени может составлять 50–70% от состава военного времени.

    В связи с этим возрастает роль ВКС России, в отношении которых требуется выработать новые взгляды на организацию боевого применения как в мирное, так и в военное время.

    Напомним, в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. В США опубликован доклад американских сухопутных войск «Русская тактика» о предполагаемой тактике Вооруженных сил России в случае масштабного конфликта.

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    5 марта 2024, 08:18 • Новости дня
    Появились детали предстоящих изменений в налоговой системе России

    «Ведомости» рассказали о трех группах изменений в Налоговый кодекс России

    Появились детали предстоящих изменений в налоговой системе России
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В правительстве приступили к работе над фискальными мерами, анонсированными президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, пишут СМИ.

    Источник «Ведомостей» рассказал, что изменения в Налоговый кодекс можно разбить на несколько групп. Первая касается работы над НДФЛ и предусматривает, в частности, введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. Кроме этого, рассматривается масса других вариантов, как усовершенствовать НДФЛ. По информации издания, снижение начальной ставки налога в 13% не обсуждается.

    Вторая группа изменений касается налога на прибыль. По словам источников, речь идет о повышении этого сбора. Конкретная величина пока не называется.

    Третьим блоком изменений станут налоговые льготы, которые затронут граждан с более низкими доходами, а также компании, которые осуществляют капвложения.

    В Кремле отмечали ранее, что Путин в послании Федеральному собранию концептуально озвучил свое видение будущих изменений в налоговой системе страны.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала инициативу Путина об изменении налоговой системы в стране.

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    5 марта 2024, 03:22 • Новости дня
    Уроженец Узбекистана объяснил вандализм во Владивостокской крепости

    Задержанный за вандализм во Владивостокской крепости уроженец Узбекистана объяснил решение оставить надпись на памятнике

    Уроженец Узбекистана объяснил вандализм во Владивостокской крепости
    @ t.me/su_skr25

    Tекст: Антон Антонов

    Уроженец Узбекистана, который оставил надпись на памятнике «Поспеловская батарея» (входит в состав Владивостокской крепости), думал, что пишет на обычной стене, заявил источник.

    По словам источника РИА «Новости», девушка и молодой человек 23 лет «хотели просто написать, как на (обычной) стене». Как заявил источник, они «не подумали, что это памятник». Источники сообщают, что у задержанного есть вид на жительство.

    Напомним, открыто уголовное дело по факту повреждения Поспеловской батареи – в соцсетях появилось снятое очевидцами видео, где мужчина краской из баллончика пишет на стене памятника «Akosh+Sasha». Девушка и молодой человек задержаны.

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    5 марта 2024, 10:19 • Новости дня
    Россиянин и грузины подрались на борту самолета из Меммингема в Кутаиси

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Драка на борту между пассажирами из Грузии и России привела к вынужденной посадке в Румынии самолета авиакомпании Wizzair, который выполнял рейс из немецкого Меммингема в Кутаиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По данным телекомпании «Рустави-2», россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения, грузин сделал ему замечание, началась драка, во время которой гражданину России разбили лицо мобильным телефоном.

    После того, как россиянин и несколько грузин, участвовавших в конфликте, были переданы румынской полиции, самолет продолжил рейс до Кутаиси.

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    4 марта 2024, 21:08 • Новости дня
    Киркоров поссорился с журналистами во время концерта
    Киркоров поссорился с журналистами во время концерта
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    У певца Филиппа Киркорова произошел конфликт с работниками СМИ во время праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню.

    Сначала артист отказался отвечать на вопросы журналистов, а затем команда Киркорова «в категоричной форме» попросила работников СМИ не мешать певцу идти в гримерку. В итоге все закончилось перепалкой, пишет «Московский комсомолец».

    «Видимо, опыт Киркорова ничему не учит. Как был на пафосе, так и остался», – отметил один из очевидцев.

    Ранее Киркоров после скандальной «голой вечеринки» принес извинения за свое поведение.

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    5 марта 2024, 11:36 • Новости дня
    Лифт с пассажирами рухнул в высотке в Шушарах

    Лифт с 13 пассажирами рухнул вниз в высотке Пушкинского района Петербурга

    Tекст: Александра Юдина

    Лифт с 13 пассажирами рухнул вниз в высотке Пушкинского района Петербурга от перегруза, сообщили в районной администрации.

    Уточняется, что в восьмой парадной 27-этажки на Новгородском проспекте, 10, в Петербурге лифт с восемью взрослыми и пятью детьми резко полетел с восьмого этажа на буфер, пишет «Фонтанка».

    При этом мощности двигателя лифта не хватило, чтобы остановиться на уровне первого этажа.

    Компания «Единый город», к которой относится дом, переадресовала ответственность за инцидент компании «Санкт-Петербургские ПМ». Там отметили, что руководство разбирается в обстоятельствах ситуации.

    По данным комитета по здравоохранению, за медицинской помощью обратились двое взрослых и ребенок. Известно, что 8-летнего мальчика увезли в больницу с подозрением на перелом лодыжки. У 32-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, пострадала нога. Еще одному пострадавшему 38 лет. Предварительно, у него кататравма и перелом ноги.

    Отмечается, что прокуратура Пушкинского района начала проверку по факту случившегося.

    В феврале лифт с пассажиром упал в многоэтажке в Сургуте. Он не пострадал. Позднее мужчина заявил, что у него «вся жизнь перед глазами пронеслась», а доставали его из рухнувшего лифта около часа.

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    4 марта 2024, 20:59 • Новости дня
    СМИ легко подобрали пароль к комментарию главы Минобороны Германии
    СМИ легко подобрали пароль к комментарию главы Минобороны Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Германии защитило комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о публикации разговоров офицеров бундесвера об атаке на Крым с помощью пароля «1234», узнала газета Bild.

    Отмечается, что пресс-релизы регулярно публикуются на сайте МО Германии. При этом комментарий министра обороны Бориса Писториуса о прослушке разговора немецких офицеров опубликовали там в понедельник в новом формате. Пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместило аудиозапись ответа министра журналистам, а файл был «защищен» с помощью пароля, который был написан прямо под ссылкой, передает РИА «Новости».

    Bild указывает, что пароль состоял из четырех цифр: 1234.

    Напомним, запись разговора офицеров бундесвера, на которой они также обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться. Он заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом министр подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, к каким последствиям опубликованная в России запись разговора немецких военных может привести в самой Германии и как она скажется на отношениях Берлина со странами НАТО.

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    4 марта 2024, 20:43 • Новости дня
    Европа озвучила план использования украинских хранилищ газа с 2025 года
    Европа озвучила план использования украинских хранилищ газа с 2025 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года, но продолжит использовать газохранилища страны для размещения европейских запасов газа, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    Еврокомиссар заявила, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией, но ему интересна возможность использования украинской газотранспортной системы, передает ТАСС.

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории в случае заинтересованности в этом стран ЕС.

    На ваш взгляд
    Заинтересована ли Россия в продолжении транзита газа в ЕС через Украину после 2024 года?



    Результаты


    Вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия готова поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.

    Коментарии (12)
    4 марта 2024, 20:51 • Новости дня
    В Совбезе назвали самую враждебную для России страну
    В Совбезе назвали самую враждебную для России страну
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Самым враждебным по отношению к Москве государством является Британия, которая на протяжении 300-400 лет пытается ограничить влияние и экономическую мощь страны, сделав так, чтобы Россия «сидела на задворках Европы».

    Об этом заявил постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, передает ТАСС.

    Он отметил, что неважно, о каком периоде истории идет речь, о Российской империи, Советском Союзе или Российской Федерации – итог один и тот же. Британия всегда пыталась вредить России.

    Ранее в Лондоне признали присутствие на Украине британских военных.

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    5 марта 2024, 14:21 • Новости дня
    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    СКБ «Пиранья», которое производит уничтоживший первый Abrams на СВО дрон, сообщило о мошенниках

    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    Tекст: Вера Басилая

    Симбирское конструкторское бюро (СКБ) «Пиранья», которое производит беспилотник, уничтоживший танк Abrams в зоне спецоперации, столкнулось с массовым появлением мошеннических сайтов и объявлений о продаже их разработок, сообщил представитель компании.

    Собеседник ТАСС рассказал, что мошенники создали группы «ВКонтакте», разместили объявления на маркетплейсах, стали продвигать сайты, которые предлагали якобы разработки СКБ «Пиранья». По его словам, также под именем компании предлагают для продажи станции Starlink, чем СКБ «Пиранья» не занималась никогда.

    Представитель компании заявил, что на уловки мошенников попались уже не менее десяти человек, соответствующие обращения поданы в прокуратуру. У СКБ «Пиранья» действует один сайт для продажи их продукции, предупредили в организации.

    Напомним, первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» Симбирского конструкторского бюро «Пиранья». На счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

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    5 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию

    Военный эксперт Сивков: Враг при атаке на Россию может прибегнуть к стратегии США в Ираке и Югославии

    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Представленный сценарий нападения на Россию напоминает стратегию США в Ираке и Югославии. Ключевая роль в этом плане отводится авиации. Для готовности отразить потенциальную агрессию ВС РФ необходимо уже сейчас начать подготовку, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее журнал «Военная мысль» представил возможный сценарий нападения на Россию.

    «Сценарий нападения, опубликованный «Военной мыслью», напоминает стратегию американцев во времена Ирака и Югославии. Это типовой вариант начала военных действий со стороны США. Они тоже начинали атаку с массированного ракетно-авиационного удара», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Создание объединенных формирований – это также типичная для Вашингтона практика. Там существует две ветви управления. Административная занимается вопросами подготовки личного состава и обеспечения армии. Оперативная, о которой говорится в статье, включает разные рода войск, имеет общее командование и решает задачи по применению оружия», – отмечает он.

    «Как мы видим, план предполагает применение противником диверсионных групп и сил специальных операций. Скорее всего, для этого будут подбираться люди этнически близкие к нам, например, украинцы. Перед подразделениями, судя по всему, будет стоять задача по уничтожению нашей инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «Воздушная операция, о которой также идет речь, вероятно, будет представлять из себя серию ударов ракетами и авиацией с целью подавления нашей ПВО. Затем противник попытается атаковать наши аэродромы и склады. Ставку сделают на ослабление страны», – рассуждает эксперт.

    «При таком развитии событий России будет наиболее разумно сконцентрироваться на нанесении критического урона авиации противника, для этого потребуется вывести из строя порядка трети сил противоборствующей стороны», – поясняет он.

    «Именно поэтому в статье ставится вопрос о дальнейшем развитии нашей авиации, улучшении организации ее боевого применения. Кроме того, акцент стоит делать на ПВО и РЭБ, которые могут стать серьезным подспорьем в случае атаки с воздуха. Также стоит напомнить, что Россия развивает ракеты большого радиуса действия, в том числе «Кинжалы», которые практически неуязвимы для зенитных средств. Это позволяет вести бой на дальних дистанциях. Если сейчас не сбавлять темп, то можно серьезно снизить риски развития событий, описанных в публикации», – резюмировал Сивков.

    Ранее издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» опубликовал возможный сценарий воздушно-наземной или воздушно-морской военной операции против России. Как указывается в статье, иностранные специалисты обсуждают создание воинских формирований нового типа – «объединенных оперативных формирований» (ООФ), которые должны быстро нанести комплексное поражение инфраструктуре.

    До начала активной фазы ООФ будут устраивать провокации и усилят разведку. Речь, в частности, идет о регулярных полетах у госграниц и проведении учений. Боевой и численный состав ООФ мирного времени может составлять 50–70% от состава военного времени.

    Наиболее ожидаемыми называются «воздушно-наземные (морские) операции». Предполагается, что кампания начнется с «быстрого (мгновенного) глобального удара» и нескольких (от двух до семи) «массированных ракетно-авиационных ударов». Авиация начнет действовать «одной из первых» и может вступить в бой «еще до развертывания основной группировки». В связи с этим возрастает роль ВКС России, в отношении которых требуется выработать новые взгляды на организацию применения самолетов как в мирное, так и в военное время.

    Примечательно, что ранее Bild сообщал, что в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. Первым этапом в документе названа «кампания массовой дезинформации», призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

    На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж. «Вторжение войск» прописан как третий этап, а четвертый предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

    В январе Bild, ссылаясь на секретный документ бундесвера, выпустил статью о возможном конфликте между НАТО и Россией. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года.

    Кроме того, в США был опубликован доклад для сухопутных войск «Русская тактика». Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?». Авторы заявляют, что раскрыли «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

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    5 марта 2024, 13:24 • Новости дня
    В Совфеде объяснили истинные причины отказа послов ЕС от встречи с Лавровым

    Сенатор Климов: Дипломаты ЕС отказом от встречи в МИД подтвердили причастность к деструктивной деятельности в период выборов

    В Совфеде объяснили истинные причины отказа послов ЕС от встречи с Лавровым
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отказ европейских дипломатов от встречи с Лавровым стоит рассматривать как проявление неуважения к стране пребывания. Также этот жест подтвердил их причастности к деструктивной деятельности в период проведения российских выборов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее постпредство ЕС попыталось объяснить отказ послов от встречи с Лавровым «отсутствием повестки».

    «Европейские дипломаты, судя по всему, не были готовы к прямому разговору с главой нашего МИД. Поэтому они приняли коллективное решение отклонить приглашение», – предположил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам. Парламентарий напомнил, что ранее иностранных дипломатов уже предупреждали о недопустимости вмешательства в российские выборы, в том числе на площадке ОБСЕ. «Но с их стороны были лишь смешки и перешептования», – добавил он.

    «Мы видим, как западные дипломатические представительства становятся эпицентром деструктивной деятельности. Я допускаю, что это стало причиной того, почему дипломаты ЕС решили избежать беседы с главой МИД РФ. Как говорится, знает кошка, чье мясо съела», – указывает спикер.

    «Любопытно, что эти же послы, которые не могут приехать в МИД, появляются на похоронах одного блогера. Они же несколько лет назад на территории своих посольств созывали «сходки» так называемых оппозиционных политиков, публиковали маршруты движения протестных колонн, буквально дирижировали радикальными действиями. Все эти факты зафиксированы в досье нашей комиссии по защите госсуверенитета. До сих пор, к сожалению, угроза вмешательства западных государств в дела нашей страны сохраняется. Подтверждением этому служат заседания в Брюсселе, в ходе которых еврочиновники обсуждают, как превратить избирательные участки в пункты сопротивления российской власти», – акцентировал Климов.

    «Выходит интересная картина: строить козни дипломаты ЕС могут, заниматься науськиванием всяких деструктивных лиц против нашего государства – тоже время нашли, а прийти на официальную встречу с Лавровым – видите ли, им не была предложена повестка. Это больше похоже на работу резидентуры, а не послов», – отметил собеседник.

    При этом выбранный повод для отказа сенатор считает странным. «Дипломатов приглашают в Министерство иностранных дел страны их пребывания. С одной стороны, их действия стоит рассматривать как проявление неуважения к России. Они позабыли об этических нормах. С другой стороны, такой жест стал негласным подтверждением их причастности к деструктивной деятельности в период проведения выборов», – убежден парламентарий.

    «И в этом контексте вопрос об уместности нахождения в стране таких дипломатов встает довольно остро. На мой взгляд, высылка послов некоторых европейских стран стала бы логичным и обоснованным шагом. Но решение будет приниматься высшим политическим руководством России», – уточнил Климов. Сенатор рассказал, что эта ситуация с послами среди прочего будет затронута во вторник в ходе совещания Комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

    Ранее глава МИД рассказал, что приглашал послов стран Евросоюза на встречу для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались. «Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Где это вообще видано?» – заявил Сергей Лавров на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

    По его словам, у властей России «накопилось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие используют механизмы вмешательства, создание каких-то поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров». Этим посольства иностранных государств не имеют права заниматься, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

    В постпредстве ЕС подтвердили, что приглашение от МИД РФ поступало, но поспешили оправдаться за отказ, сославшись на то, что им не предложили «повестку встречи». «Министр Лавров говорит, что он собирался учить нас. Это доказывает, что у нас было право отклонить приглашение», – утверждают в дипмиссии.

    Отказ послов ЕС от назначенной встречи прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, западные дипломаты занимаются в России «перформансами» и вмешательством во внутренние дела государства. Захарова добавила, что послы не выполняют свои прямые обязанности и функцию связи между странами. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить.

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