По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.0 комментариев
Опрос ФОМ показал, кто может занять второе место на выборах президента России
Среди российских граждан, которые заявили о намерении принять участие в предстоящих президентских выборах, рейтинг самовыдвиженца Владимира Путина составляет 78%, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ФОМ. Второе место в этом списке получил кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, о готовности проголосовать за которого заявили 3% опрошенных.
Участники опроса, результаты которого опубликованы на сайте ФОМ, отвечали на следующий вопрос: «Если вы примете участие в президентских выборах, то как, за кого из кандидатов Вы проголосуете?»
Голоса, согласно исследованию, распределились бы следующим образом: Путин набирает 78%, Слуцкий – 3%, по 2% получили кандидат от КПРФ Николай Харитонов и кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. 13% затруднились с ответом.
На вопрос о том, когда состоятся выборы президента России, правильно ответили 90% участников опроса. С 11 февраля этот показатель вырос на 11 процентных пунктов.
Кроме того, 83% россиян сообщили, что собираются принять участие в выборах, причем 61% опрошенных уверены в своих планах «совершенно точно».
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос «ФОМнибус» проводится с 1 по 3 марта в 53 регионах России. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Выборы президента России продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта.