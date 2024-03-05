МИД обвинил западных послов во вмешательстве во внутренние дела России

Спикер МИД Захарова: Западные послы занимаются вмешательством во внутренние дела России

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, часть послов НАТО посвящают себя вмешательствам во внутренние дела России, используя при этом «перформансы», тоже сопряженные с вмешательствами во внутренние дела страны, передает ТАСС.

Также дипломат предупредила, что немецкие журналисты покинут Россию в случае, если власти Германии тронут российских.

Кроме того, Захарова отметила, что отказ послов Евросоюза от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым ставит вопрос об их деятельности в России.

«А что делают эти люди, как в принципе они себя трактуют на территории нашей страны, если свою самую главную функцию они не выполняют?» – подчеркнула она.

Напомним, Лавров пояснял, что послы были приглашены на встречу в связи с намерением ЕС вмешаться в проведение выборов президента России. На встрече российская сторона собиралась, по словам министра, «рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил он.