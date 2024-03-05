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    «Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если разбудить Герцена, проснется Улицкая

    Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.

    22 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Ядерное предупреждение Путина оказалось резким

    Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».

    21 комментарий
    5 марта 2024, 10:22 • Новости дня

    МИД обвинил западных послов во вмешательстве во внутренние дела России

    Спикер МИД Захарова: Западные послы занимаются вмешательством во внутренние дела России

    Tекст: Александра Юдина

    Послы западных стран в Москве занимаются вмешательством во внутренние дела России, организуя для этого «перформансы», заявила на телеканале «Соловьев Live» спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, часть послов НАТО посвящают себя вмешательствам во внутренние дела России, используя при этом «перформансы», тоже сопряженные с вмешательствами во внутренние дела страны, передает ТАСС.

    Также дипломат предупредила, что немецкие журналисты покинут Россию в случае, если власти Германии тронут российских.

    Кроме того, Захарова отметила, что отказ послов Евросоюза от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым ставит вопрос об их деятельности в России.

    «А что делают эти люди, как в принципе они себя трактуют на территории нашей страны, если свою самую главную функцию они не выполняют?» – подчеркнула она.

    Напомним, Лавров пояснял, что послы были приглашены на встречу в связи с намерением ЕС вмешаться в проведение выборов президента России. На встрече российская сторона собиралась, по словам министра, «рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим».

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил он.

    4 марта 2024, 22:25 • Новости дня
    Медведев призвал выгнать отказавшихся от встречи с Лавровым послов стран ЕС

    Медведев предложил выгнать из России послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым

    Медведев призвал выгнать отказавшихся от встречи с Лавровым послов стран ЕС
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «это не послы, а политические имбецилы, которые не понимают своих реальных задач». По его словам, их отказ от встречи с Лавровым «якобы по совету Брюсселя» полностью противоречит «самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов». Свой пост Медведев завершил заявлением на латыни об «умершей Европе»: «Europa mortua est. Gloria magistratus».

    Напомним, Лавров рассказал, что приглашал послов стран ЕС на встречу для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались.

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    4 марта 2024, 22:59 • Новости дня
    ЕС попытался объяснить отказ послов от встречи с Лавровым

    Постпредство Евросоюза заявило, что приглашенным на встречу с Лавровым послам не сообщили ее повестку

    ЕС попытался объяснить отказ послов от встречи с Лавровым
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В постпредстве Евросоюза в России прокомментировали отказ послов стран ЕС от встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

    Постпредство подтвердило, что послов приглашали на встречу. Однако, как заявила европейская сторона, им «не предложили повестку встречи». Кроме того, отметило постпредство, послов пригласили, когда Лавров «заявил бразильскому изданию Globo, что нет смысла в отношениях с Евросоюзом», передает РИА «Новости».

    Напомним, Лавров пояснял, что послы были приглашены на встречу в связи с намерением ЕС вмешаться в проведение выборов президента России. На встрече российская сторона собиралась, по словам министра, «рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим».

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил он.

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    4 марта 2024, 20:43 • Новости дня
    Европа озвучила план использования украинских хранилищ газа с 2025 года
    Европа озвучила план использования украинских хранилищ газа с 2025 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года, но продолжит использовать газохранилища страны для размещения европейских запасов газа, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    Еврокомиссар заявила, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией, но ему интересна возможность использования украинской газотранспортной системы, передает ТАСС.

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории в случае заинтересованности в этом стран ЕС.

    На ваш взгляд
    Заинтересована ли Россия в продолжении транзита газа в ЕС через Украину после 2024 года?



    Результаты


    Вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия готова поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.

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    3 марта 2024, 14:13 • Новости дня
    Израильский политик указал на ужесточение позиции Тель-Авива в отношении Москвы

    Израильский политик Вайтман: Позиция Тель-Авива в отношении Москвы ужесточится

    Израильский политик указал на ужесточение позиции Тель-Авива в отношении Москвы
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль в будущем ужесточит позицию по отношению к России, что не исключает возможности поставок оружия Украине в случае разрешения конфликта вокруг Газы, заявил глава либертарианской фракции в правящей израильской партии «Ликуд» Амир Вейтманн.

    Как указал Вейтманн Business Insider, заявление постпреда Израиля не появилось «на пустом месте». Отмечается, что оно прозвучало в эти выходные, когда Россия проводила встречу в Москве между палестинскими движениями. Политик подчеркнул, что «нет сомнений в том, что Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле», однако он признал, что уровень ее вовлеченности неясен, передает «Прайм».

    В настоящее время у Израиля «нет возможности» поставлять системы вооружения другим странам, но, по словам Вейтманна, это «только начало» исполнения обязательств Израиля перед Украиной. Он уточнил, что если украинский конфликт не закончится к тому времени, когда Израиль «разберется» с Газой, то «израильское оружие достанется Украине».

    Ранее израильский постпред при ООН Гилад Эрдан заявил, что Израиль работает над предоставлением Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками.

    В конце февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила Россию в атаке ХАМАС на Израиль.

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    4 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    Украина выразила готовность продолжать транзит российского газа

    Шмыгаль: Украина готова продолжать транзит российского газа по запросу ЕС

    Украина выразила готовность продолжать транзит российского газа
    @ Виталий Грабар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории.

    По словам Шмыгаля, транзит газа через украинскую территорию может продолжиться после 2024 года, если от стран Евросоюза поступит соответствующий запрос, передает ТАСС.

    При этом Киев не намерен вести переговоры с Москвой на эту тему, но готов к диалогу с европейскими странами, добавил он.

    Ранее украинский «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России, истекающий в конце 2024 года. Эксперт объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину.

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    2 марта 2024, 22:15 • Новости дня
    НАК: Блокированные в ингушском Карабулаке боевики планировали совершить теракты

    Блокированные в ингушском Карабулаке боевики намеревались совершить теракты, сообщил НАК

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальный антитеррористический комитет объявил, что блокированные в ингушском Карабулаке боевики собирались совершить теракты.

    «В городе Карабулак была обнаружена... группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности», – передает сообщение НАК РИА «Новости».

    Отмечается, что группа была обнаружена во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из зданий. Сейчас боевики заблокированы спецназом ФСБ, в городе введен режим проведения контртеррористической операции.

    Сейчас жители домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуированы, обстановка контролируется силовиками.

    Ранее сообщалось, что спецрежим действует в границах четырех улиц города Карабулак – Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.


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    4 марта 2024, 17:50 • Новости дня
    МИД потребовал от Германии объяснить обсуждение офицерами бундесвера атаки на Крым
    МИД потребовал от Германии объяснить обсуждение офицерами бундесвера атаки на Крым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России потребовало объяснений от вызванного посла ФРГ в Москве Александра Ламбсдорффа из-за разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост.

    Как говорится в сообщении на сайте МИД, в ходе демарша от посла потребовали объяснений в связи с обсуждением офицерами бундесвера возможных поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину и оказания ВСУ помощи в вопросе использования снарядов, передает ТАСС.

    Этот разговор свидетельствует о вовлеченности «коллективного Запада», включая Берлин, в конфликт вокруг Украины, подчеркивает МИД.

    Кроме того, послу было указано на недопустимость попыток немецких властей ограничить деятельность журналистов из России в Германии. В МИД пообещали, что подобные действия не останутся без «жесткого ответа».

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров об уничтожении Крымского моста. Москва потребовала объяснений от Берлина.

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    4 марта 2024, 14:54 • Новости дня
    Штаб кандидата в президенты Литвы объяснил использование слогана кампании Путина
    Штаб кандидата в президенты Литвы объяснил использование слогана кампании Путина
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Литвы Ингриды Шимоните Миндаугас Линге назвал «элементарной ошибкой» использование слогана кампании Владимира Путина на выборах 2018 года «Сильный президент – сильная страна», сообщило LRT.

    Линге заявил, что идентичный слогану «Сильный президент – сильная Россия» девиз стал поводом для скандала, потому что вызвал «определенные ассоциации». По его словам, он допустил «элементарную ошибку», такой слоган неуместно использовать, потому что идею можно выразить по-другому, передает РИА «Новости».

    Сама кандидат в президенты Шимоните отреагировала на критику спокойно, потому что считает, что на выборах побеждают не лозунгами.

    Напомним,  слоган «Сильный президент – сильная Россия» был использован в предвыборной кампании Владимира Путина в 2018 году.

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    3 марта 2024, 07:08 • Новости дня
    В районе Феодосии перекрыли движение машин после сообщений о взрывах

    Движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии перекрыли после сообщений о взрывах

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение машин перекрыли на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Участок в районе Феодосии. В ближайшее время будет сообщено о путях объезда и ориентировочном времени снятия ограничений», – приводит РБК сообщение Крючкова.

    Отмечается, что заявление чиновника было сделано после сообщений в Сети о звуках взрывов в Феодосии – жители города сообщали о сработавших сигнализациях у машин и дрожащих стеклах. Также движение было перекрыто и по Крымскому мосту.

    Позже Минобороны России сообщило, что за ночь над Крымом было сбито 38 украинских беспилотников.

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    4 марта 2024, 14:45 • Новости дня
    В Еврокомиссии заявили о вводе ограничений поставок российского СПГ в апреле

    Еврокомиссар Симсон заявил, что ограничение российского СПГ в ЕС введут в апреле

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия намерена начать ограничение поставок российского СПГ в Евросоюз в апреле, заявил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    Симсон уточнил, что Европарламент должен провести окончательное голосование по ограничениям поставок на пленарной сессии в Страсбурге в апреле, что позволит принять меры против российского СПГ без санкций, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что ждет европейский рынок газа в 2024 году.

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    3 марта 2024, 01:40 • Новости дня
    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных, попавшего в российские СМИ

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных
    @ Moritz Wolf/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Для расследования ситуации с появлением в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием крылатых ракет Taurus в Бундестаге может быть создан специальный комитет, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт

    «Сообщения вызывают удивление в двух отношениях: во-первых, разговоры, связанные с безопасностью, очевидно, прослушиваются русскими. С другой стороны, канцлер, возможно, оправдывает свой отказ от поставок Taurus искажением фактов», – заявил Добриндт журналу Der Spiegel, передает ТАСС.

    По его словам, в ходе работы комитета Шольц должен будет ответить на оба эти вопроса в максимально сжатые сроки.

    Ранее Минобороны Германии заявило, что внутренний разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен. При этом Шольц пообещал расследовать ситуацию вокруг записи быстро.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

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    3 марта 2024, 14:29 • Новости дня
    Медведев: Германия готовится к войне с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перехваченный разговор офицеров бундесвера свидетельствует, что Германия готовится к войне с Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Как указал Медведев в своем Telegram-канале, «попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь». По его словам, «Германия готовится к войне с Россией», передает ТАСС.

    «Никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер. Но даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их. Вот придут к Шольцу и скажут: «Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории – она летела в Берлин». Что ответит Шольц, а? Ясно как божий день», – добавил Медведев.

    Ранее шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель сообщил, что офицеры бундесвера разговорами об ударе по Крымскому мосту втягивают Германию в войну с Россией.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    3 марта 2024, 02:10 • Новости дня
    Ребенок в Новосибирске двое суток просидел в квартире без еды

    В Новосибирске восьмилетний ребенок двое суток просидел в квартире без еды

    Tекст: Денис Тельманов

    Восьмилетнего ребенка спасли из запертой квартиры в Новосибирске, малыш звал на помощь и сообщил, что двое суток просидел один без еды, сообщила спасательная служба и следственное управление СК по Новосибирской области.

    «Поступила информация, что на улице Сиреневая в квартире заперт ребенок и зовет на помощь. Со слов ребенка, в квартире он находится один двое суток и сильно хочет кушать, где его родители он не знает», – передает сообщение силовиков РИА «Новости».

    Отмечается, что спасатели при помощи альпинистского снаряжения проникли в квартиру и оказали помощь ребенку.

    Следователи организовали доследственную проверку о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, в ходе которой было установлено, что мать оставила ребенка 29 февраля без присмотра и пищи. Сейчас малыш находится в центре временного содержания несовершеннолетних.

    Правоохранители также выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и представить доклад о ходе расследования, сообщает СК РФ.

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    3 марта 2024, 01:33 • Новости дня
    На Алтае загорелся спа-комплекс на площади 1,2 тыс. кв. м

    На Алтае загорелся спа-комплекс «Бирюзовая катунь» на площади 1,2 тыс. кв. м

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар площадью 1,2 тыс. квадратных метров произошел в спа-комплексе отеля особой экономической зоны «Бирюзовая катунь» в Алтайском крае, сообщает Главное управление МЧС по региону.

    «Пожар в Алтайском районе локализован на площади около 1200 квадратных метров. Распространение огня прекращено», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что в тушении огня задействованы семь пожарных расчётов. По данным МЧС, возгорание произошло в строении оздоровительного комплекса на территории одного из отелей особой зоны. Информации о пострадавших нет.



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    3 марта 2024, 04:01 • Новости дня
    На Крымском мосту временно перекрыли движение

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает информационный центр о ситуации на мосту.

    «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – приводит сообщение центра ТАСС.

    Находящихся на мосту и в зоне досмотра в центре призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ начали проверку из-за записи обсуждения военными атаки на Крымский мост, в которой они обсуждают, способны ли ракеты Taurus разрушить сооружение.

    Представитель минобороны Германии заявила Bild, что министерство «не может ничего сказать о содержании сообщений, которые, по всей видимости, были перехвачены».

    В России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от Берлина.

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      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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