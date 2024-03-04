Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.9 комментариев
Трое детей погибли при пожаре в Дагестане
МВД Дагестана возбудило уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре, сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, возгорание произошло от дровяной печи. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», передает ТАСС.
По версии следствия, в доме, расположенном в селе Зеленый Бугор Кизлярского района, произошел пожар, в ходе которого погибли находившиеся там три ребенка 2019, 2020 и 2022 годов рождения. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе.
Ранее в Приморье зафиксировали огненный смерч на месте лесных пожаров.