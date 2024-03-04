Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».10 комментариев
МИД сообщил о встрече стран ядерной «пятерки» в Саудовской Аравии
Рабочая встреча стран ядерной «пятерки» состоялась 29 февраля в Саудовской Аравии при координаторстве России в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), следует из сообщения МИД России.
В сообщении уточняется, что во встрече принимали участие Россия, Китай, Великобритания и Северная Ирландия, США, Франция. Других подробностей встречи дипведомство не приводит, передает ТАСС.
Ранее политолог Геворг Мирзаян объяснил, почему ядерное предупреждение президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию оказалось резким.